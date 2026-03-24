Video Realitatea Plus, verificată de ANAF. Control la un grup de firme cu prejudiciu posibil de 50 de milioane de euro (surse)

Data actualizării: Data publicării:
sediul anaf
„Comportament susceptibil să prejudicieze bugetul de stat”

O rețea de 70 de firme, din care face parte, potrivit surselor apropiate investigației, și postul de televiziune Realitatea Plus, ar fi reușit rostogolire a unor datorii de aproape 260 de milioane de lei către bugetul statului, aproape în totalitate arierate, anunță Digi24.

Descoperirea a fost făcută de inspectorii Fiscului la un control asupra firmelor de protecție și pază din țară.

O companie care oferea aceste servicii pe hârtie se ocupa, în realitate, de promovarea în legătură cu postul condus de Maricel Păcuraru.

Potrivit ANAF, societatea media este conectată la un grup extins de firme cu administratori comuni, rude până la gradul al 3-lea care exercită controlul.

Cum operau, mai exact, firmele? Foloseau tranzacții între ele, în mare parte doar pe hârtie, totul pentru a evita plata taxelor. Astfel, își diminuau artificial profiturile și ajungeau să nu plătească impozite, inclusiv în situații de insolvență sau faliment.

Controlul este în desfășurare și este, considerat unul dintre cele mai complexe din ultimul an, anunță Fiscul.

„Din datele disponibile s-a constatat că societatea media făcea parte dintr-un grup de peste 70 de societăți comerciale cu activități în domeniul serviciilor de analiză de piață și sondării opiniei publice și publicității. Majoritatea acestor societăți au administratori comuni, persoane fizice care au calitatea de rude până la gradul al III-lea, se află în relații de afinitate sau exercită control (prin calitatea deținută în anumite firme). Astfel, datele A.N.A.F. au arătat că societățile din cadrul grupului înregistrează un cuantum al datoriilor la bugetul de stat de peste 259 mil. lei, în cvasitotalitatea lor arierate”, spune ANAF.

„Din analiza preliminară efectuată asupra grupului de companii au reieșit indicii relevante privind existența unui comportament susceptibil să prejudicieze bugetul de stat, prin implementarea unui mecanism de tranzacții intragrup. Aceste operațiuni prezintă elemente care sugerează un caracter artificial, fiind aparent lipsite de substanță economică și de o justificare comercială reală, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la scopul lor. Ca o caracteristică generală, la nivelul tuturor societăților din grup, analiza A.N.A.F. relevă un comportament economic atipic. Ca practică, societățile din același grup, cu comportamente similare, mențin un nivel aparent de profitabilitate, însă acesta este compensat integral de pierderile înregistrate, astfel încât, în final, deși raportează profit (uneori chiar după deschiderea procedurii de faliment), nu achită obligații fiscale către bugetul de stat”, mai spune ANAF arătând că „recuperări parțiale și verificări sunt în desfășurare”

Fiscul mai spune că la data controlului existau restanțe la bugetul de stat de 8 milioane de lei, dintre care 6 milioane au fost achitate indirect, imediat după verificări, confirmându-se astfel „legăturile operaționale între entitățile grupului”. Fiscul mai precizează că, până în prezent, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția organelor fiscale toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale, respectiv contracte, tranzacții și documente justificative care să ateste realitatea și materialitatea operațiunilor economice.

