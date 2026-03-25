Nazare anunță o „schimbare de abordare vizibilă la ANAF”: zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici

Conferință de presă organizată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la sediul guvernului, în Bucuresti, 13 august 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că la ANAF se poate constata „o schimbare de abordare vizibilă” și că inspectorii fiscali au „zero toleranţă pentru evaziune fiscală şi marii datornici”. El adaugă că acţiunile inspectorilor fiscali au vizat lanţuri fictive de tranzacţii şi rambursări ilegale de TVA, exploatări ilegale de agregate minerale şi cazuri complexe de evaziune fiscală.

Nazare a scris pe Facebook că în ultimele luni, „ANAF a livrat rezultate vizibile în două direcții esențiale: o atitudine fermă în combaterea evaziunii fiscale și recuperarea marilor datorii la buget şi îmbunătățirea relației cu contribuabilii”.

„Sunt acțiuni care nu țin doar de administrarea fiscală, ci care au legătură directă cu obiectivele asumate: creșterea veniturilor, reducerea deficitului bugetar și protejarea mediului de afaceri şi a investițiilor legitime”, a continuat ministrul.

Nazare a mai spus că, în ultima perioadă, controalele ANAF au vizat rețele complexe și sectoare cu risc ridicat, „cu rezultate concrete”.

„Peste 30 de milioane de lei — valoarea tranzacțiilor investigate într-un dosar complex privind lanțuri fictive de tranzacții și rambursări ilegale de TVA, cu percheziții în 32 de locații. Peste 18 milioane de lei prejudiciu identificat într-un mecanism de rambursări ilegale de TVA printr-un circuit fictiv între 8 societăți comerciale, pentru care au fost instituite măsuri asigurătorii pe zeci de imobile și terenuri.

12,4 milioane de lei prejudiciu descoperit într-un caz de exploatare ilegală de agregate minerale, cu sute de mii de metri cubi exploatați fără declarare”, a spus Nazare.

„Controale extinse în domenii care, deşi cu risc fiscal ridicat (precum casele de amanet sau societățile de pază) nu au fost vizate în anii anteriori. Câteva dintre principalele rezultate: confiscări de bunuri de mare valoare, inclusiv aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare de 3,7 milioane lei; peste 32 kg de bijuterii din aur și argint, în valoare de peste 12,5 milioane lei; controale extinse la 62 de societăți de pază și acțiuni care vizează achizițiile de bunuri de lux din venituri nejustificate”, a exemplificat el.

Nazare mai spune că „acțiunile ANAF au devenit din ce în ce mai bine țintite, pe baza analizelor de risc şi a instrumentelor digitale, iar marile zone de evaziune sunt abordate sistematic. ANAF reuşeşte astfel să înregistreze rezultate mai bune în colectare, dar şi în ceea ce priveşte returnarea accelerată a sumelor de TVA în economie. În perioada ianuarie-februarie 2026, încasările brute din TVA au înregistrat o creștere de 12,9% față de aceeași perioadă a anului 2025 (peste 10.2 miliarde de lei).

De asemenea, sumele aferente TVA efectiv rambursat către mediul de afaceri au înregistrat o creștere de 24,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Am oprit practic amânarea rambursării de TVA, o practică pe bună dreptate reclamată îndelung de mediul de afaceri”, a continuat el.

Nazare mai spune că modernizarea şi schimbarea de atitudine la ANAF înseamnă, totodată, și servicii mai eficiente și mai accesibile pentru contribuabili.

„Am anunțat săptămâna aceasta lansarea platformei eLicitațiiANAF, care va permite vânzarea online a bunurilor sechestrate sau confiscate. Este un pas important pentru transparență și pentru valorificarea mai rapidă a bunurilor recuperate în urma executărilor silite. Declarația Unică precompletată pentru persoanele fizice este acum disponibilă în SPV - un proiect care va reduce birocrația, timpii de completare și va simplifica procesul de declarare pentru milioane de contribuabili. Extindem utilizarea analizelor de risc și a platformelor digitale, pentru ca verificările să fie mai bine direcționate, iar contribuabilii corecți să fie mai puțin împovǎrați”, a spus ministrul.

În opinia sa, „toate aceste acțiuni contribuie la un obiectiv clar: mai multe venituri la bugetul de stat și menținerea sub control a deficitului. Fiecare prejudiciu identificat și fiecare bun recuperat înseamnă resurse suplimentare pentru investiții și servicii publice”.

„Mandatul ANAF este să restabilească dreptatea şi încrederea contribuabililor că administrația fiscală este un partener al celor corecți”, a mai spus Nazare.

