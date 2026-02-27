Asigurarea retroactivă la pensie: Cum îți poți completa contribuțiile sociale pentru un stagiu de cotizare complet

Asigurarea retroactivă oferă posibilitatea completării vechimii necesare pentru pensionare aferente perioadelor anterioare în care nu au fost achitate contribuții la sistemul public. Prin încheierea unui contract cu casa teritorială de pensii pot fi acoperiți până la șase ani anteriori datei semnării, în schimbul achitării unei sume calculate la salariul minim brut sau la un venit ales. Cine poate beneficia de această opțiune, ce condiții trebuie îndeplinite și cât costă în 2026.

Asigurarea retroactivă nu reprezintă doar o opțiune administrativă, ci o decizie financiară cu impact direct asupra momentului și condițiilor pensionării. Pentru persoanele care nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare sau care doresc să își consolideze drepturile viitoare, mecanismul poate face diferența dintre amânarea pensionării și accesul la pensie la termen.

Ce este asigurarea retroactivă pentru pensii

Asigurarea retroactivă la pensie este mecanismul care permite „cumpărarea” vechimii pentru perioade din trecut în care o persoană nu a fost asigurată în sistemul public. Practic, prin încheierea unui contract de asigurare socială pentru perioade anterioare, poate fi acoperită o perioadă de cel mult șase ani calendaristici anteriori lunii încheierii contractului.

Perioada pentru care se poate încheia contractul este de minimum o lună și maximum 6 ani (72 de luni) și trebuie să fie cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare. În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau separate.

Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare și produce efecte de la data înregistrării la casa teritorială de pensii.

Cine poate încheia o asigurare retroactivă

Contractul de asigurare socială pentru perioade anterioare poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetățenie, dacă îndeplinește cumulativ mai multe condiții:

nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială în sistemul public sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale;

nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat acestuia în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat, în țară/ în statele membre UE sau în alte state cu care România are acorduri internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Contractul de asigurare socială pentru perioade anterioare se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, reprezentantul legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă în funcţie de domiciliul sau reşedinţa acestora.

În situaţia în care persoana interesată nu şi-a desemnat un reprezentant legal sau mandatar şi nici nu mai are domiciliul sau reşedinţa în România, încheie contractul de asigurare socială cu casa teritorială de pensii din raza ultimului domiciliu sau ultimei reşedinţe avut/avute în țară.

Contractul de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Cât costă asigurarea retroactivă în 2026

Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului, în aceeaşi cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei, respectiv 25%.

Baza lunară de calcul este venitul ales de persoană și înscris în contract, însă acesta nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data încheierii contractului.

Începând cu 1 ianuarie 2025, nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 4.050 lei. Pentru acest nivel, contribuția de asigurări sociale (CAS), stabilită la 25%, este de 1.012,5 lei pe lună.

Baza de 25% se aplică întotdeauna la salariul minim brut. În cazul în care există creșteri salariale, suma pentru stagiul de cotizare poate fi diferită.

Salariul minim brut ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, dacă actul normativ va fi adoptat în forma anunţată.

Exemplu de calcul dacă va crește salariul minim brut. Contribuția lunară = 25% × salariul minim brut pe economie - Salariul brut estimat: 4.325 lei. Contribuție lunară: 4.325 lei × 25% = 1.081,25 lei. Pentru un an de vechime (12 luni): 1.081,25 lei × 12 = 12.975 lei/an.



Contribuția se poate achita într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, în termen de un an de la data încheierii contractului. În luna decembrie, plata trebuie efectuată până la data de 21 decembrie (sau în ultima zi lucrătoare anterioară, dacă 21 decembrie este zi nelucrătoare).

Dacă la împlinirea termenului de un an contribuția nu este achitată integral, stagiul de cotizare se constituie proporțional cu suma plătită.

Cum funcționează contractul și ce se poate modifica

Venitul lunar asigurat poate fi modificat la inițiativa asiguratului, prin încheierea unui act adițional la contract. Stagiul de cotizare contributiv se constituie prin însumarea perioadelor pentru care contribuția a fost datorată și plătită conform legii. În situația în care salariul minim brut sau cota CAS se modifică ulterior, contractele aflate în derulare nu sunt afectate.

Când încetează contractul

Contractul de asigurare socială pentru perioade anterioare poate fi denunțat unilateral, în orice moment, la inițiativa asiguratului. Încetarea produce efecte de la data înregistrării solicitării la casa teritorială de pensii. În cazul denunțării unilaterale, contribuțiile deja achitate nu se restituie. Stagiul de cotizare se stabilește în funcție de sumele efectiv plătite.

