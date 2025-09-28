Live TV

Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Spania

mae inquam octav genea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că meteorologii au emis cod portocaliu de vreme nefavorabilă cu ploi abundente ce pot depăşi 250l/m2 în unele zone însoţite de căderi de grindină.

Conform comunicatului de presă al MAE, avertizarea Centrului de Coordonare a Situaţiilor de Urgenţă din Comunitatea Valenciană vizează Castellon, Valencia şi coasta de nord a oraşului Alicante.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă, arată comunicatul de presă al MAE.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.

MAE mai recomandă consultarea paginilor web: https://www.112cv.gva.es/es/, https://valencia.mae.ro, https://www.mae.ro.

