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Brașov: Percheziții într-un dosar de abuz în serviciu. Sunt verificate lucrări de aproape un milion de lei la o capelă mortuară

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perchezitii politie
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Din articol
Lucrări pentru o capelă mortuară Trei funcționari, audiați ca martori

Zece percheziții au avut loc marți în județele Brașov și Sibiu, într-un dosar în care sunt vizate o instituție publică, foști și actuali funcționari și mai multe firme. Ancheta vizează atribuirea directă, cu posibila încălcare a legii, a unor lucrări de construcție în valoare de aproximativ 930.000 de lei pentru amenajarea unei capele mortuare.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov au făcut percheziții în nouă locații din județul Brașov, inclusiv la sediul instituției publice și la un imobil aflat în administrarea acesteia, transmite Agerpres.

Au fost vizate și locuințele unor foști și actuali funcționari publici, precum și sediile unor firme din domeniile arhitecturii, construcțiilor civile și serviciilor de dirigenție de șantier, aflate în relație contractuală cu instituția publică. Cea de-a zecea percheziție a avut loc în județul Sibiu.

Polițiștii au pus în aplicare și o ordonanță de ridicare de înscrisuri de la sediul unei unități de cult din județul Brașov.

Lucrări pentru o capelă mortuară

Potrivit anchetatorilor, verificările vizează activitatea desfășurată în cadrul instituției publice începând din 2024, când ar fi fost inițiată o procedură de atribuire directă a unor lucrări de construcție.

Lucrările, în valoare de aproximativ 930.000 de lei, au avut ca obiect amenajarea unei capele mortuare. Polițiștii verifică posibile încălcări ale prevederilor privind finanțele publice locale și ale normelor în domeniul urbanismului.

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Anchetatorii urmăresc identificarea și ridicarea unor documente și medii de stocare care ar putea contribui la completarea probatoriului.

Trei funcționari, audiați ca martori

La finalul perchezițiilor, trei persoane, toate funcționari publici, urmează să fie conduse la sediul IPJ Brașov pentru a fi audiate în calitate de martori.

În cauză sunt cercetate posibile fapte de abuz în serviciu.

Acțiunea a fost coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Brașov și al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu.

Editor : Ana Petrescu

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