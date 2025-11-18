Live TV

Video Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini

Un cerșetor din Brașov a fost surprins pe camerele de supraveghere în timp ce mergea sprijinit într-un baston printre mașinile dintr-o intersecție, iar după ce s-a îndepărtat de șoferi a renunțat imediat la baston, urcând la volanul unei mașini. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov.

Imagini devenite virale pe rețelele de socializare arată momentul în care un bărbat care cerșea într-o intersecție aglomerată din Brașov se deplasează cu greu printre mașini, sprijinit într-un baston, pentru a cere bani șoferilor opriți la semafor.

După ce se îndepărtează de zona în care îl pot vedea șoferii, bărbatul renunță brusc la baston, se deplasează normal și urcă la volanul unei mașini parcate în apropiere. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, au fost publicate online de purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov.

„Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!”, a scris acesta în postare, avertizând că astfel de practici induc în eroare oamenii și creează neîncredere. El a subliniat că există persoane cu adevărat nevoiașe care merită sprijin, însă gesturile de acest fel afectează șansele celor care chiar au nevoie de ajutor.

