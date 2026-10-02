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Bucureștean de 66 de ani, mort în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri

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Foto: Facebook / Salvamont Sibiu
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Un bărbat de 66 de ani a murit, vineri, în Munţii Făgăraş, după ce a alunecat şi a căzut aproximativ 200 de metri. Trupul a fost preluat din munte cu un elicopter.

„Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Bucureşti, a suferit un accident grav în zona Iezerul Caprei, după ce a alunecat şi a căzut aproximativ 200 de metri. O echipă a s-a deplasat de urgenţă la locul accidentului. În paralel, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, precum şi al colegilor de la Salvamont Argeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu, citat de News.ro.

Sursa citată a precizat că, în urma accidentului, victima a murit.

„Victima a fost preluată de echipajul aeromedical şi transportată la Aeroportul Internaţional Sibiu, unde a fost predată reprezentanţilor IML pentru procedurile legale. Transmităm sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, au mai transmis reprezentanţii Salvamont Sibiu.

Editor : B.E.

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