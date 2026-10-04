Un bărbat a căzut 40 de metri în Munții Făgăraș, în zona „La trei pași de moarte”. Victima este stabilă

Un bărbat a căzut aproximativ 40 de metri, duminică după-amiază, în Munții Făgăraș, în zona „La trei pași de moarte”. Un echipaj medical a ajuns la victimă, care este în stare stabilă și urmează să fie evacuată, potrivit Salvamont Sibiu.

Medicul și asistentul din echipajul elicopterului SMURD au ajuns la bărbatul în vârstă de 40 de ani. Salvamontiștii pregătesc acum extragerea acestuia prin troliere și transportarea la Bâlea Lac, unde urmează să fie supus mai multor investigații medicale.

Pentru intervenție a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Brașov, astfel încât un salvator montan să poată ajunge la victimă prin troliere. La operațiune participă și echipa Salvamont Sibiu de la Bâlea Lac.

„Echipa Salvamont Sibiu de la Bâlea Lac intervine pentru acordarea primului ajutor şi recuperarea victimei. Pentru eficientizarea intervenţiei şi accesul rapid la victimă, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, în vederea inserţiei unui salvator montan prin troliere", au transmis salvatorii montani din Sibi

Bărbatul a căzut aproximativ 40 de metri, iar salvamontiștii au intervenit pentru acordarea primului ajutor și recuperarea sa. Inițial, starea victimei nu era cunoscută, motiv pentru care salvatorii au solicitat sprijinul elicopterului SMURD pentru a ajunge cât mai rapid la aceasta.

Editor : A.R.