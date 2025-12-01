Calendar ortodox pentru decembrie 2025: Cele mai importante sărbători cu cruce roșie prăznuite în ultima lună din an

În luna decembrie 2025, calendarul ortodox aduce în prim-plan unele dintre cele mai importante sărbători ale iernii, pline de semnificații spirituale. De la prăznuirea Sfântului Nicolae, ocrotitorul celor nevoiași, și a Sfintei Filofteia, până la slăvitul praznic al Nașterii Domnului, credincioșii sunt invitați la rugăciune, meditație și pregătire sufletească. Alături de aceste zile cu cruce roșie, decembrie cuprinde și pomenirea unor mari sfinți ai ortodoxiei, transformând ultima lună a anului într-un parcurs duhovnicesc care deschide inimile către bucuria și liniștea sărbătorilor de Crăciun.

Luna decembrie încheie ciclul liturgic cu momente de reflecție și liniște sufletească, pregătind credincioșii pentru sărbătorile de Crăciun și începutul unei noi perioade pline de speranță.

Sărbători cu cruce roșie în luna decembrie 2025

Sfântul Ierarh Nicolae, cruce roșie în calendar pe 6 decembrie

Sfântul Ierarh Nicolae rămâne una dintre cele mai îndrăgite și respectate figuri ale creștinătății. S-a remarcat prin milostenia sa neobosită și prin grija față de cei aflați în suferință, devenind simbol al dărniciei și ocrotitor al copiilor, marinarilor și celor în nevoie. În cultura românească, sărbătoarea este strâns legată de gesturi de generozitate și de obiceiul pregătirii ghetuțelor în ajun, semn al darurilor simbolice pe care Sfântul Nicolae le oferă celor care au făcut fapte bune.

Sfânta Muceniță Filofteia prăznuită pe 7 decembrie

Sfânta Muceniță Filofteia, sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, este considerată ocrotitoarea copiilor și a celor aflați în suferință. Originară din Țara Românească, tânăra martiră din secolul al XIII-lea s-a făcut remarcată prin grija și ajutorul oferite celor nevoiași încă de la o vârstă fragedă. Potrivit tradiției, jertfa sa a devenit un simbol al credinței puternice și al iubirii față de aproape, motiv pentru care este cinstită în întreg spațiul românesc. Mii de credincioși vin anual la Curtea de Argeș pentru a se închina la moaștele sale, căutând sprijin și inspirație în exemplul ei de modestie și bunătate.

25 decembrie: Nașterea Domnului

Nașterea Domnului reprezintă una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, marcând venirea pe lume a Mântuitorului Iisus Hristos - începutul mântuirii omenirii și temelia credinței creștine. Praznicul este marcat prin slujbe solemne și tradiții adânc înrădăcinate în viața spirituală a credincioșilor.

Soborul Maicii Domnului, cruce roșie pe 26 decembrie

Soborul Maicii Domnului, sărbătorit pe 26 decembrie, este dedicat cinstirii Fecioarei Maria pentru rolul ei în taina Nașterii Domnului. Această zi subliniază prezența și ocrotirea Maicii Domnului în viața bisericii și oferă credincioșilor un prilej de recunoștință. În tradiția creștină, sărbătoarea completează bucuria Crăciunului, punând în prim-plan figura blândă și plină de har a Născătoarei de Dumnezeu.

Sfântul Ștefan, sărbătoare menționată cu cruce roșie pe 27 decembrie

Sfântul Ștefan este cunoscut drept primul martir al creștinătății. Ucenic al Apostolilor și primul diacon al bisericii, el s-a remarcat prin credința puternică, înțelepciunea și curajul cu care a mărturisit învățăturile lui Hristos. Sărbătoarea dedicată Sfântului, prăznuită pe 27 decembrie, încheie trio-ul marilor zile de Crăciun.

Nume de sfinți menționați cu cruce neagră în calendarul ortodox în luna decembrie 2025

2 decembrie - Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria (†): Un îndrăgit duhovnic român al secolului XX, cunoscut pentru smerenia și înțelepciunea cu care i-a povățuit pe credincioși;

- Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria (†): Un îndrăgit duhovnic român al secolului XX, cunoscut pentru smerenia și înțelepciunea cu care i-a povățuit pe credincioși; 3 decembrie - Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica (†): Reformator al vieții monahale românești și întemeietor de mănăstiri, respectat pentru disciplina și evlavia sa;

- Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica (†): Reformator al vieții monahale românești și întemeietor de mănăstiri, respectat pentru disciplina și evlavia sa; 4 decembrie - Sfânta Muceniță Varvara: Martiră a secolului al III-lea, cinstită ca ocrotitoare a celor aflați în primejdii și venerată pentru credința sa neclintită;

- Sfânta Muceniță Varvara: Martiră a secolului al III-lea, cinstită ca ocrotitoare a celor aflați în primejdii și venerată pentru credința sa neclintită; 5 decembrie - Sfântul Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie (†): O zi dedicată unor sfinți cu vieți exemplare, de la mari întemeietori de așezăminte monahale până la mărturisitori ai credinței care și-au dat viața pentru Hristos;

- Sfântul Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie (†): O zi dedicată unor sfinți cu vieți exemplare, de la mari întemeietori de așezăminte monahale până la mărturisitori ai credinței care și-au dat viața pentru Hristos; 12 decembrie - Sfântul Spiridon al Trimitundei (†): Mare făcător de minuni și ierarh al Bisericii, cunoscut pentru blândețea și ajutorul pe care îl oferă celor ce îl cheamă în rugăciune;

- Sfântul Spiridon al Trimitundei (†): Mare făcător de minuni și ierarh al Bisericii, cunoscut pentru blândețea și ajutorul pe care îl oferă celor ce îl cheamă în rugăciune; 13 decembrie - Sfântul Ierarh Dosoftei (†): Mitropolit cărturar și traducător al textelor liturgice, considerat unul dintre părinții culturii române;

- Sfântul Ierarh Dosoftei (†): Mitropolit cărturar și traducător al textelor liturgice, considerat unul dintre părinții culturii române; 18 decembrie - Cuviosul Daniil Sihastru (†): Sfânt român vestit pentru viața sa ascetică și pentru rolul de sfetnic duhovnicesc al voievozilor moldoveni;

- Cuviosul Daniil Sihastru (†): Sfânt român vestit pentru viața sa ascetică și pentru rolul de sfetnic duhovnicesc al voievozilor moldoveni; 20 decembrie - Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător (†): Model de statornicie și răbdare în încercări, cunoscut pentru viața sa plină de smerenie;

- Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător (†): Model de statornicie și răbdare în încercări, cunoscut pentru viața sa plină de smerenie; 22 decembrie - Sfântul Ierarh Petru Movilă (†): Mitropolit al Kievului și apărător al Ortodoxiei, remarcabil prin opera sa teologică și prin reformele aduse bisericii.

Calendar ortodox complet pentru luna decembrie 2025

1 L Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul

2 M † Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria; Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria; Sfântul Proroc Avacum; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Sfânta Muceniță Miropia Dezlegare la peste

3 M † Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

4 J † Sfânta Muceniță Varvara

5 V † Sfântul Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie

6 S † Sfântul Ierarh Nicolae

7 D † Sfânta Muceniță Filofteia

(Tamaduirea femeii garbove - Ap. Efeseni VI, 10-17Ev. Luca XIII, 10-17glas 1, voscr. 4. Duminică nr: 1)

8 L Sfântul Cuvios Patapie

9 M Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

10 M Sfinții Mucenici Mînă, Ermoghen și Eugraf

11 J Sfântul Daniil Stalpnicul; Sfântul Luca cel Nou Stalpnicul

12 V † Sfântul Spiridon al Trimitundei

13 S † Sfântul Ierarh Dosoftei

14 D Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie - Ap. Coloseni

(Pildă celor poftiți la cină - Ap. Coloseni I, 12-18Coloseni III, 4-11Ev. Luca XIV, 16-24glas 2, voscr. 5 Duminică nr: 2)

15 L Sfântul Mucenic Elefterie; Sfintele Mucenițe Antia și Suzana

16 M Sfântul Proroc Agheu

17 M Sfântul Proroc Daniel

18 J † Cuviosul Daniil Sihastru

19 V Sfântul Mucenic Bonifatie; Cuviosul Grichentie; Sfântul Trifon și Cuvioasă Aglaia

20 S† Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbătă de Sus; Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul

21 D Sfânta Iuliana; Sfântul Temistocle

(Predică la Duminică dinaintea Nașterii Domnului - Ap. Evrei XI, 9-1032-40Ev. Matei I, 1-25glas 3, voscr. 6. Duminică nr: 3)

22 L † Sfântul Ierarh Petru Movilă

23 M Sfinții 10 mucenici din Cretă Dezlegare la ulei și vin

24 M Sfânta Mucenita Eugenia; (Ajunul Crăciunului)

25 J † Crăciunul - Nașterea Domnului

26 V † Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana

Sfântul Nicodim de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana 27 S † Sfântul Arhidiacon Ștefan

28 D Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia

(Fugă în Egipt - Duminică după Nașterea Domnului - Ap. Gălățeni I, 11-19Ev. Matei ÎI, 13-23glas 4, voscr. 7. Duminică nr: 4)

29 L Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod

30 M Sfânta Mucenita Anisia

31 M † Sfânta Cuvioasă Melania Romana

