ANPC a dat amenzi de peste 50.000 de lei după un control la Aeroportul „Henri Coandă”. Ce nereguli au găsit inspectorii

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au găsit mai multe nereguli după verificări făcute la Aeroportul „Henri Coandă”, între care produse alimentare fără elemente de identificare, reziduuri generate de lucrările de modernizare a spaţiilor din aeroport, agregate frigorifice neigienizate, paviment şi mobilier deteriorate. Echipele de control au dat amenzi de peste 50.000 de lei.

„În contextul apropierii sezonului turistic şi al creşterii anticipate a fluxului de pasageri, în cadrul principalului aeroport din ţară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat acţiuni de control şi monitorizare, cu scopul de a asigura respectarea drepturilor consumatorilor, în calitatea acestora de pasageri”, au transmis, joi, reprezentanţii ANPC.

Ei au menţionat că au fost date amenzi în valoare de peste 50.000 de lei şi au fost scoase de la vânzare 22 de kilograme de produse.

Echipele de control au constatat prezenţa unor pulberi fine şi a unor reziduuri generate de lucrările de reamenajare şi modernizare a spaţiilor din incinta aeroportului, existenţa unor produse alimentare calde expuse fără respectarea temperaturii minime de păstrare, a unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare, necesare asigurării trasabilităţii, dar şi lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte substanţele cu potenţial alergen.

Alte nereguli se referă la absenţa graficelor de monitorizare a uleiului, paviment cu elemente lipsă sau deteriorate, utilizarea agregatelor frigorifice neigienizate, cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate, mobilier neconform, prezentând degradări şi deficienţe structurale, lipsa asigurării condiţiilor igienice corespunzătoare, respectiv neconformităţi identificate la grupul sanitar şi la dotările din zona de fumat.

