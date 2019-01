Când se transformă consumul de alcool în dependență. „Mă păcăleam că aș mai putea să beau un pahar, două”

Dependenţa de alcool este o boală extrem de greu de tratat în România. Nu există centre gratuite ori programe speciale pentru dependenţii de alcool, susţinute de stat. Astfel, cei cu probmele trebuie să-şi caute singuri sănătatea, la centre private, şi, evident, să plătească pentru ajutor. Doar că 80% dintre pacienţi nu au bani să ducă la capăt tratamentul. Ministerul Sănătăţii recunoaşte că România are o problemă în lipsa centrelor specializate susţinute de stat, dar nu are momentan niciun plan pentru înfiinţarea acestora. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, alcoolul este al treilea factor de risc pentru boală și moarte prematură pentru populația generală din Uniunea Europeană.

Marian are 43 ani. A început să consume alcool în exces când avea 18 ani. Din cauza dependenţei s-a izolat de prieteni şi familie.

„Am început să beau foarte mult, cam 5-6 zile pe săptămână, în care consumam alcool în fiecare seară. Îmi făcusem o rutină care a devenit obișnuință și obișnuința a dus la dependență. Pe partea fizică era sevrajul foarte puternic. Când nu consumai, organismul își cerea porția, iar pe partea psihică începuse deja să scadă stima de sine foarte mult, viața socială ajunsese spre un prag minim, nu mai ieșeam cu prietenii”, povestește el.

A ajuns supraponderal şi cu multe probleme de sănătate. Spune că dependenţa a pornit de la modelul avut în familie. Tatăl său a fost şi el dependent de alcool şi a murit de cancer hepatic.

„Punctul critic a fost la 36 de ani când mi-am dat seama că nu se mai poate. Îl vedeam pe tata cum ajunsese. Am făcut terapie vreo 8 luni de zile. Perioada de 2-3 luni a fost cea mai grea pentru că obișnuința își cerea dreptul. Mă păcăleam că aș mai putea să consum un pahar, două, trei. Reușeam să nu consum gândindu-mă că de fiecare dată când am spus că voi consuma o bere, două, trei, s-a lăsat cu mai mult alcool decât îmi propuneam de obicei. Am pierdut prieteni, am pierdut ani din viață când aș fi putut să fac ceva să evoluez, am pierdut viață socială pentru că mai mult stăteam acasă, am pierdut sănătate, am riscat, am mai condus sub influența băuturilor”, spune Marian.

Medicii spun că, pe termen lung, consumul de alcool în exces poate să afecteze sever organismul.

„Putem să vorbim în primul rând de o afectare a ficatului care poate să ducă până la la diverse grade. Ultima ar fi ciroză hepatică. Nu uităm să vorbim de riscul de cancer. Cel mai grav este cel de pancreas, pentru că de obicei rata de supraviețuire la 5 ani a pacienților cu cancer de pancreas este foarte mică”, spune Simona Carniciu, medic de familie.

Specialiştii atrag atenţia că limita dintre un consum de alcool regulat şi dependenţă poate fi uşor depăşită.

„Persoana începe prin a consuma, la fel ca absolut toată lumea, doar că cei care vor deveni dependenţi au anumite elemente genetice şi de mediu care îi favorizează să evolueze spre o dependenţă. De exemplu, a avea un dependent printre rudele de sânge. Dependenţa este o boală psihologică, a minţii, şi ea trebuie tratată cu mijloace psihologice”, spune Eugen Hriscu, medic psihiatru specializat în adicţii.

Dependent de alcool ani la rând, Marian a trecut acum de partea celor care oferă consiliere.

„Le povestesc despre mine și ce m-a ajutat. Principalul sfat ar fi să-și găsească ceva motivațional, pentru că este foarte important să te agăți de ceva care să-ți declanșeze ceva în interior care să te facă să mergi pe drumul ăsta fără, să consumi alcool. Pentru unii este sănătatea, copiii, familia. Devine o dependență de abstinență”, spune el.

Statisticiele arată că doar 8% dintre cei dependenţi de alcool reuşesc să se trateze de această boală. 80% dintre apelurile celor care caută ajutor vin din partea rudelor celor dependenţi de alcool.

