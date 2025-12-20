Ce amenzi riscă persoanele care folosesc petarde și artificii de sărbători: Sancțiunile prevăzute de lege

Folosirea petardelor și artificiilor fără respectarea legii poate atrage sancțiuni severe, de la amenzi substanțiale până la dosare penale. Cadrul legal stabilește clar pedepsele aplicabile celor care încalcă regulile privind vânzarea și utilizarea articolelor pirotehnice, având în vedere pericolele majore pe care acestea le pot genera pentru siguranța publică și ordinea în comunitate.

Începând cu data de 9 august 2025, au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, prin Legea nr. 92/2025. Rolul acestora îl constituie stabilirea unui set de reguli precise privind deținerea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice, în scopul creșterii siguranței publice și a prevenirii evenimentelor nedorite.

Cum sunt clasificate articolele pirotehnice

În funcție de domeniul de utilizare și de riscurile asociate folosirii lor, articolele pirotehnice se clasifică, după cum urmează:

a) articole pirotehnice de divertisment (categoriile F1, F2, F3 și F4);

b) articole pirotehnice de scenă (categoriile T1 și T2);

c) alte articole pirotehnice (categoriile P1 și P2).

În categoria F1 sunt incluse, de regulă articolele pirotehnice de divertisment precum: artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, chibrituri detonante, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive etc.

Articolele pirotehnice din categoria F1 sunt cele considerate cu risc foarte scăzut, destinate utilizării în spații restrânse și care produc un nivel neglijabil de zgomot.

Acestea pot fi puse la dispoziție, pe piață, numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani. Persoanele fizice pot deține și folosi, pe toată perioada anului, doar articole pirotehnice din categoria F1, neavând însă drept de fabricare, import sau comercializare a acestora.

Articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate persoanelor fizice, în vederea uzului personal, întrucât prezintă un grad de pericol ridicat, prin prisma riscurilor de explozii puternice sau de răniri grave, dar și a cauzării unor incendii și distrugeri materiale.

Aceste tipuri de materii explozive sunt destinate specialiștilor autorizați, care au cunoștințe de montare, aprindere și neutralizare a acestora și le pot folosi în condiții controlate (ex.: pe platourile de filmare, la spectacole, în industria auto etc.), precum și evenimentelor organizate în condiții legale și de siguranță, pentru public și mediul înconjurător.

Comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice:

Doar persoanele juridice autorizate pot deține și comercializa articole pirotehnice, în limitele categoriei pentru care au eliberată autorizația, de către inspectoratul teritorial de muncă și Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție, pe raza cărora își desfășoară activitatea.

Se interzic confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operațiune cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate. Prin deținător de materii explozive se înțelege orice persoană juridică sau fizică în posesia sau detenția căreia se află, licit, astfel de materii.

Persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calității de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat și nu reprezintă o persoană juridică autorizată și înregistrată conform prevederilor legale.

Ce sancțiuni sunt prevăzute pentru persoanele care folosesc petarde sau artificii

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani;

b) comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizația prevăzută de legislația în vigoare;

d) depășirea cantității maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

Cu o pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă se pedepsește:

Achiziționarea, deținerea și folosirea articolelor pirotehnice interzise constituie infracțiune, conform legii și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Aceeași pedeapsa este suportată și de comerciantul persoană fizică sau juridică neautorizată.

Tot cu aceeași sancțiune se pedepsesc și operatorii economici autorizați care comercializează articole pirotehnice interzise la utilizare și deținere, precum F2, F3, F4, P1, P2, T1 și T2, persoanelor din publicul larg.

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani:

prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

Comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1 constituie infracţiuni şi se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

Sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul acestora, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute se majorează cu 100%.

Amenzi pentru folosirea fără drept a articolelor pirotehnice

Legea nr. 92/2025, care modifică și completează Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, sancționează activitățile desfășurate fără drept cu articole pirotehnice. Astfel, fapte precum cumpărarea, vânzarea, transportul, depozitarea sau utilizarea neautorizată a acestora se pedepsesc cu amenzi contravenționale cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecției Muncii, precum și de către polițiști.

Restricții privind folosirea articolelor pirotehnice:

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații:

între orele 24:00 și 6:00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;

la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;

la o distanță mai mică de 500 m de păduri.

Totodată, folosirea articolelor pirotehnice în alte scopuri decât cele declarate, care conduce la tulburarea ordinii și liniștii publice, atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 61/1991 privind ordinea publică.

