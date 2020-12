Ce așteptări au românii de la noii parlamentari. Explicația sinceră a unei tinere care spune de ce nu a mers la vot

Noii parlamentari și-au început luni mandatele, dar unii românii şi-au pierdut speranţa că se va schimba ceva în mentalitatea politicienilor care le reprezintă interesele. Cei mai mulţi dintre ei ar vrea să se mărească salariile şi să se schimbe sistemul de învăţământ.

- Nu prea avem ceva așteptări de la ei. Nu au făcut nimic, nici partidele, nimic. Nu se vede niciun rezultat în ziua de azi. Suntem tineri, trăim dintr-un salariu minim pe economie, trebuie să plecăm afară că să muncim. Legile, în primul rând, să se schimbe, minimul pe economie să crească, cum este și în altă țară. Job-ul meu în țară este plătit cu 15 milioane (1.500 de lei, n.red.), iar în afară cu 3.000 de euro.

- Să mai modifice sistemul de învățământ, că-i praf. Să facă ceva cu școala online că nu se mai poate.

- Să schimbe ceva, să pună stop hoției, furtului. Se fură că în codru, se taie pădurile, se distruge tot în România.

- Salarii cât mai mari! Ce să facem în România cu minim pe economie?

- Mi se pare că toți sunt la fel, nu am văzut nicio schimbare în ultimii 20 de ani în România.

- Să aibă un dialog concret cu cetățenii și să deschidă larg ușile birourilor parlamentare pentru ca noi să putem comunica cu aceștia și să le spunem problemele reale ale comunității.

- Ne confruntăm cu foarte multe probleme, care nu știu... să sperăm, de fapt, că le vom rezolva. Cred că mai trec alte trei-patru generații ca să le rezolve. Și, să vă spun sincer, nici nu am fost la vot. Nu am fost! A fost imoral ce am făcut, dar nu mi-a inspirat nimeni încredere.

Editor : G.C.