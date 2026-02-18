Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că dacă pachetul de relansare economică ar fi fost luat în considerare mai devreme, poate nu s-ar fi ajuns în recesiune tehnică. El a susținut la emisiunea lui Cosmin Prelipceanu că propunerile au fost făcute încă din luna septembrie, însă nimeni nu le-ar fi luat în considerare.

„În paranteză fie spus, domnule Prelipceanu, vă rog să căutați în arhivă. Noi am prezentat măsurile de relansare economică în septembrie. Noi le-am prezentat și coaliției, din contră, am cerut celorlalți parteneri din coaliție să vină cu îmbunătățiri. Și au mai venit în ultimele săptămâni. Da, a devenit prioritate de abia în ultimele săptămâni, când s-a văzut că intrăm în recesiune. Le-am prezentat în septembrie, căutați în arhivă, iar ordonanța pe administrație s-a finalizat în decembrie”, a declarat Grindeanu la Digi24.

„Din septembrie, de când am anunțat acele măsuri, am spus că nu va mai fi o altă asumare fără un pachet de relansare economică. M-ar fi interesat să fie adoptate mult mai repede, că poate nu intram în recesiune tehnică. Deci dacă aceste pachete de relansarea economică ar fi fost gândite și aplicate mai repede, poate că n-am fi intrat în această sarabandă din care trebuie să ieșim iarăși cu toții. Noi am spus de la început soluția nu e să doar să tai, nu asta e soluția non-stop să tai. Poți să dai pe toată lumea afară. Ok și? Merg lucrurile mai bine în țară?”

Grindeanu a făcut și o parelelă cu tăierile care s-au produs în România în 2009-2010 și care nu au avut efect, ba dimpotrivă, ar fi adâncit și mai mult criza.

„Nu am fi intrat în recesiune tehnică pentru că lucrurile s-au întâmplat la fel ca în 2009-2010, chiar, dar pe doar pe o anumită componentă, de tăieri. Am avut FMI-ul venit peste noi în țară în 2010, dacă nu mă înșel, și după vreo 2-3 ani au venit decidenții de atunci și ne-au spus „am greșit, nu trebuia să facem lucrurile astea, nu trebuia să tăiem salarii, nu trebuia să dăm oameni afară, că astea ne-au adâncit și mai mult, criza.”

Editor : Sebastian Eduard