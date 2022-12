Ce își doresc copiii la care niciun Moș nu ajunge: Nu visează la jucării pentru că nu au ce să mănânce și colegii de școală îi ocolesc

Pentru mii de copii din România, Moș Nicolae și Moș Crăciun sunt basme frumoase. Și atât. Sunt copiii care nu îndrăznesc să ceară o bomboană, pentru că nu au ce să mănânce. Nu visează la jucării, pentru că nu au cu ce să se îmbrace la școală, acolo unde colegii îi ocolesc și îi ceartă pentru că sunt săraci.

- Astăzi a făcut mami focul?

- Nu, că nu mai avem lemne.

- Și nici bani de lemne nu sunt?

- Nu.

- Cum dormi tu noaptea, Alexandru?

- Dorm în 3 pături.

Alexandru nu visează la cadouri. Dorința lui cea mai mare este ca la noapte - în fiecare noapte - să-i fie suficient de cald sub cele 3 pături. Nu vrea să răcească, pentru că bani de medicamente nu sunt. Pereții casei sunt reci, iar focul în sobă nu a mai fost făcut de mult. Nici de mâncare nu sunt bani. Iar în loc de Moș Nicolae, bunica a venit și le-a adus ceva din puținul ei.

- Ce-ați mâncat astăzi?

- Niște pește cu pâine, că nu mai avuserăm, ne aduse și nouă mamaia.

Într-o casă cu două camere, cu pereți scorojiți, își duc traiul mama, Alexandru și cele două surori. Toți cei trei copii merg la școală. Fac eforturi să învețe, însă ceilalți copii sunt răi cu ei, din cauză că sunt atât de săraci.

- La școală cum se comportă colegii tăi cu tine?

- Nu prea bine.

- Se joacă cu tine sau nu?

- Nu.

- De ce nu se joacă? Ce-ți zic? Nu vor să se joace?

- Nu.

- Nu mă simt prea bine.

- Colegii tăi nu te-au acceptat?

- Nu știu. Poate că nu mă suportă, nu știu.

- De ce? Ce-ți spun? Se comportă urât cu tine?

- Câteodată. Încercăm să ne adaptăm cum putem.

Mama își crește singură copiii, pentru că tatăl i-a părăsit. Lucrează cu ziua prin sat și abia așteaptă alocația, ca să le poată pune ceva pe masă. Și să cumpere lemne de foc.

Ioana - mama copiilor: De mâncare, momentan, am rămas pe zero.

- Ce-au mâncat copiii până la ora asta astăzi?

- Mai nimic, mai nimic. N-am mâncat niciunul nimic. Acum ne-a adus mama niște pește și am mâncat puțin, dar mai greu. Dumneavoastră le-ați fost Moș Nicolae astăzi.

La acești copii, Moș Crăciun nu au ajuns niciodată. Anii lor au fost plini de lipsuri și suferință. L-am rugat pe Alexandru să-i scrie o scrisoare lui Moș Crăciun. N-a îndrăznit să ceară prea multe.

- Care-i cea mai mare dorință a ta?

- Să fim toți fericiți.

