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Ce se întâmplă dacă nu ești acasă în ziua în care este distribuită pensia. În ce termen mai poți ridica banii, potrivit CNPP

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Virare pensii prin poștă. Foto Getty Images
Virare pensii prin poștă. Foto Getty Images
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Din articol
Ce se întâmplă dacă beneficiarul nu este găsit acasă în ziua distribuirii pensiei Ce se întâmplă cu talonul mov pentru cei care primesc pensia pe card Cum poate fi încasată pensia

Persoanele care nu sunt găsite acasă în ziua în care Poșta Română distribuie pensiile nu pierd automat banii care li se cuvin, însă trebuie să respecte anumite termene pentru a intra în posesia acestora. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) explică unde ajung sumele neîncasate, cât timp sunt păstrate taloanele de informare și care sunt datele la care se fac plățile, în funcție de modalitatea aleasă de beneficiar.

Respectarea procedurilor stabilite de Casa Națională de Pensii Publice și informarea din surse oficiale îi poate ajuta pe beneficiari să evite drumuri inutile și întârzieri în încasarea drepturilor.

Ce se întâmplă dacă beneficiarul nu este găsit acasă în ziua distribuirii pensiei

Atunci când poștașul nu îl găsește pe beneficiar la domiciliu, acesta este avizat, iar pensia și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeul oficiului poștal. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) ridicarea sumelor se poate face în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

Dacă acest termen este depășit, pensia este returnată la casa teritorială de pensii, iar beneficiarul trebuie să solicite reordonanțarea la plată pentru a putea încasa drepturile care i se cuvin.

Ce se întâmplă cu talonul mov pentru cei care primesc pensia pe card

Pentru persoanele care încasează pensia în cont curent sau cont de card, în situația în care nu au fost găsite acasă și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite, respectiv taloanele mov, nesolicitate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs.

Începând cu drepturile aferente lunii martie 2021, taloanele mov sunt arhivate la sediul Oficiului Județean de Poștă, respectiv al Oficiilor Poștale, pe o perioadă de 24 luni, fără a mai fi restituite caselor teritoriale de pensii.

La solicitarea beneficiarului sau a persoanei împuternicite, documentele pot fi expediate la domiciliu. După expirarea perioadei de 24 de luni, taloanele sunt transmise către casele teritoriale de pensii.

Cum poate fi încasată pensia

Casa Națională de Pensii Publice precizează că drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcție de opțiunea exprimată de fiecare beneficiar. Pensionarii pot alege una dintre următoarele variante:

  • primirea pensiei la domiciliu sau la reședință, inclusiv prin reprezentantul legal;
  • virarea sumelor într-un cont curent sau într-un cont de card deschis la una dintre băncile care au încheiat convenții cu Casa Națională de Pensii Publice.

Calendarul plății pensiilor

Data la care ajung banii diferă în funcție de modalitatea de încasare. Pentru pensiile virate în cont bancar, plata se face în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. Pentru pensiile distribuite prin Poșta Română, livrarea la domiciliu are loc în intervalul 1-15 ale fiecărei luni.

Editor : C.S.

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