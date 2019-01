Ce spune asistatul social din Vaslui care a sunat la 112 pentru a fi deszăpezit

Un bărbat de 46 de ani din Vaslui, care este asistat social, a sunat zilele trecute la 112 și a ajutor pentru deszăpezire. Omul i-ar fi spus dispecerului că pe o porţiune de două sute de metri de drum din faţa curţii sale este prea multă zăpadă, dar a fost invitat de dispecer să pună mâna pe lopată şi să cureţe singur zăpada.

Bărbatul, beneficiar de venit minim garantat şi tată a patru copii, a încercat să oprească un utilaj de deszăpezire aflat pe drumul principal, dar fără succes, așa că s-a gândit să sune la 112.

„Eu am sunat la 112 şi mi-a făcut legătura cu poliţia. Mi-a spus ce problemă am. Spus domnule asta e problema, că nu avem cum să circulăm, cum să ieşim din curte. Am dat adresa, am dat numele. Ei spun că tu trebuie să faci, că sunt la ajutor social şi eu ar trebui să fac. Dar eu singur, uitaţi-vă şi dvs. cum să fac atâta? Dacă ei nu trimit o lamă, cum să deszăpezesc singur?”, a spus bărbatul, potrivit stirileprotv.ro.

După 3 minute de insistențe, operatorul de la 112 a refuzat să dea curs solicitării și l-a îndemnat pe vasluian să pună singur mâna pe lopată. Potrivit sursei citate, și localnicii au rămas uimiţi de solicitarea făcută de vecinul lor.

