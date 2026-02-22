Episodul de iarnă severă din ultimele zile încă se vede în mai multe zone din București. Multe trotuare au rămas necurățate, acoperite de gheață și nămeți, ceea ce a atras critici din partea unor pietoni, în timp ce autoritățile promit că vor interveni. De asemenea, mâine, 23 februarie, elevii revin în bănci după vacanța de schi.

Conform legii, instituțiile publice, firmele și persoanele fizice sunt obligate să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele aflate în dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc.

Spre exemplu, trotuarul din fața unei școli este acoperit de zeci de centimetri de zăpadă, iar pe aleea pe care și-au format-o pietonii pentru a putea să treacă prin zonă s-a depus un strat gros de gheață.

Femeie: Nu mi se pare ok să lasa așa zăpadă. Nu pot să treacă copiii, adulții.

Bărbat: Nimănui nu-i place asta.

Femeie: Vă dați seama că suntem foarte dezamăgiți pentru faptul că nu s-au luat măsuri pentru copii. Foarte greu dimineața, când îi ducem (...), acum că a fost în vacanță și s-a mai (..) dar foarte, foarte, foarte rău.

Nu doar în jurul școlilor sunt probleme, ci și în cazul multor grădinițe din Capitală situația este similară. Trotuarele sunt în continuare pline de zăpadă.

Autoritățile au precizat pentru Digi24 că până mâine dimineață, înainte ca cei mici să ajungă la ore, echipele de deszăpezire vor fi în teren pentru a curăța trotuarele și zonele de acces în școli.

Amintim că Primăria Municipiului București a cerut intervenții urgente pentru deszăpezire în zona centrală a Capitalei și în Centrul Vechi, acuzând nereguli în mai multe sectoare. Municipalitatea a avertizat că, dacă măsurile nu sunt aplicate „ca la carte”, vor urma sancțiuni pentru operatorii de salubritate.

