Live TV

Video Bucureștiul e în continuare sub nămeți și cu trotuare acoperite cu gheață, înainte de începerea școlii: „Suntem foarte dezamăgiți”

Data publicării:
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
În București s-a înregistrat cea mai puternică ninsoare din această iarnă. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Episodul de iarnă severă din ultimele zile încă se vede în mai multe zone din București. Multe trotuare au rămas necurățate, acoperite de gheață și nămeți, ceea ce a atras critici din partea unor pietoni, în timp ce autoritățile promit că vor interveni. De asemenea, mâine, 23 februarie, elevii revin în bănci după vacanța de schi.

Conform legii, instituțiile publice, firmele și persoanele fizice sunt obligate să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele aflate în dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc.

Spre exemplu, trotuarul din fața unei școli este acoperit de zeci de centimetri de zăpadă, iar pe aleea pe care și-au format-o pietonii pentru a putea să treacă prin zonă s-a depus un strat gros de gheață.

Femeie: Nu mi se pare ok să lasa așa zăpadă. Nu pot să treacă copiii, adulții.

Bărbat: Nimănui nu-i place asta. 

Femeie: Vă dați seama că suntem foarte dezamăgiți pentru faptul că nu s-au luat măsuri pentru copii. Foarte greu dimineața, când îi ducem (...),  acum că a fost în vacanță și s-a mai (..) dar foarte, foarte, foarte rău.

Nu doar în jurul școlilor sunt probleme, ci și în cazul multor grădinițe din Capitală situația este similară. Trotuarele sunt în continuare pline de zăpadă.  

Autoritățile au precizat pentru Digi24 că până mâine dimineață, înainte ca cei mici să ajungă la ore, echipele de deszăpezire vor fi în teren pentru a curăța trotuarele și zonele de acces în școli.

Amintim că Primăria Municipiului București a cerut intervenții urgente pentru deszăpezire în zona centrală a Capitalei și în Centrul Vechi, acuzând nereguli în mai multe sectoare. Municipalitatea a avertizat că, dacă măsurile nu sunt aplicate „ca la carte”, vor urma sancțiuni pentru operatorii de salubritate.

Citește și: 

Bucureștiul este plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac nefolosite. Explicația autorităților

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
2
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
U.S Ambassador to Israel Mike Huckabee
3
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul...
Sahara
4
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
Alex Cîmpanu a plecat din România și a dat lovitura carierei: "Am venit să câștig!"
Digi Sport
Alex Cîmpanu a plecat din România și a dat lovitura carierei: "Am venit să câștig!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bucharest City Hall
Majoritatea locuitorilor Capitalei cred că România merge în direcția greșită. În cine au bucureștenii cea mai mare încredere (sondaj)
girofar al unei masini de politie
Proxenetism în două saloane de masaj erotic din Capitală. Nouă persoane reținute, printre care și văduva unui celebru artist
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Primăria Capitalei cere sectoarelor să deszăpezească: Zona centrală și Centrul Vechi sunt cărțile de vizită ale Bucureștiului
razie-politie-digi
Amenzi și dosare penale după ninsori. Polițiștii au reținut 29 de permise și au dat amenzi de peste 60.000 de lei
BUCURESTI - ILUSTRATIE - CLADIRI - 13 SEP 2024
Ciucu propune majorarea chiriilor pentru locuințele de stat din centrul Capitalei: Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic
Recomandările redacţiei
soldati rusi urcati in avion
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu...
PALM BEACH, FL - JANUARY 11: The Atlantic Ocean is seen adjacent to President Donald Trump's beach front Mar-a-Lago resort, also sometimes called his Winter White House, the day after Florida received an exemption from the Trump Administration's newly announced ocean drilling plan on January 11, 2018 in Palm Beach, Florida. Florida was the only state to receive an exemption from the announced deregulation plan to allow offshore oil and gas drilling in all previously protected waters of the Atlantic and Pacific oceans. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
Alertă la reședința lui Donald Trump din Florida. Un bărbat înarmat a...
femeie frig primavara vreme rece
Final de februarie cu aer de primăvară: unde se vor înregistra...
Sanae Takaichi
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Duminică, 22 februarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Distincţie acordată ambasadorului României în Italia la inaugurarea unei expoziţii dedicate lui Brâncuşi la Mercati di Traiano
„Nu mi-aș permite”. Scumpirile au transformat postul într-un lux pentru unii credincioși. Cât costă să ții postul Paștelui anul acesta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fata cea mare a lui Bruce Willis, despre viața de mamă singură: "Am patru joburi pentru a-mi crește fiica. Nu...
Cancan
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în...
Fanatik.ro
Cum a învățat limba română unul dintre cei mai iubiți străini din România: Ce s-a întâmplat la Brașov, în...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste...
Adevărul
Războiul improbabil al lui Putin. De ce Ucraina și țările europene au ignorat avertismentele CIA și MI6...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Dan Negru, declarații ferme despre Eurovision: „Nu mai e de mult timp despre muzică!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Pro FM
Cine conduce clasamentul mondial de vânzări muzicale pe 2025. „O realizare istorică”. Top 10
Film Now
Shia LaBoeuf și Mia Goth s-au despărțit în secret: „Mereu au avut o relație complicată!” El a fost arestat...
Adevarul
Cum pot fi furate mașinile cu ajutorul calculatoarelor de bord. Avertismentul specialiștilor în securitate...
Newsweek
Câte pensii limită de vârstă, de invaliditate, urmaș sub 2.000 lei sunt în România? Dar peste 5.000 de lei?
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Jessica Alba, joacă și tandrețe pe plajă, alături de noul iubit. Ea parcă a înflorit după divorț, el e topit...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...