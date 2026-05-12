Ce trotinete electrice trebuie să aibă asigurare în 2026. Unde se încheie polița și ce sancțiuni riscă utilizatorii fără RCA

Trotinetele electrice au devenit, în ultimii ani, printre cele mai utilizate mijloace de deplasare în marile orașe din România, odată cu creșterea interesului pentru alternative rapide de transport urban. Odată cu numărul tot mai mare de utilizatori, autoritățile au introdus reguli mai clare privind circulația acestor vehicule. În 2026, legislația din România prevede obligativitatea asigurării de răspundere civilă auto (RCA) pentru anumite categorii de trotinete, în funcție de caracteristicile tehnice ale acestora. Bogdan Oreschovici, expert broker, a explicat pentru Digi24.ro ce riscuri sunt acoperite prin acest tip de poliță și cum funcționează mecanismul de despăgubire în cazul producerii unui accident.

Noile prevederi au fost introduse prin Legea nr. 181/2025, care modifică Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și transpune în legislația națională normele europene privind asigurarea vehiculelor.

În ce situații devine obligatorie asigurarea RCA pentru trotinetele electrice

„Asigurarea RCA nu este obligatorie pentru toate trotinetele electrice utilizate în România. Obligația apare doar în cazul anumitor modele care depășesc limitele tehnice stabilite prin lege. Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 132/2017, sunt considerate vehicule supuse obligației de asigurare acele mijloace de transport cu propulsie proprie care nu circulă pe șine și care au fie o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, fie o masă proprie mai mare de 25 de kilograme și o viteză maximă care depășește 14 km/h.

În practică, asta înseamnă că trotinetele electrice obișnuite, limitate la aproximativ 25 km/h și folosite în mod curent în traficul urban, nu intră în categoria vehiculelor pentru care RCA este obligatoriu. În schimb, modelele mai puternice, mai rapide sau mai grele pot intra sub incidența noilor reguli și trebuie asigurate.”, a explicat pentru Digi24.ro Bogdan Oreschovici, expert broker

(Noile prevederi au fost introduse în contextul armonizării legislației românești cu Directiva (UE) 2021/2118, care modifică Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto la nivel european.)

Ce vehicule sunt exceptate de la obligația de asigurare

„Legea stabilește și o serie de excepții. Bicicletele electrice care oferă exclusiv asistență la pedalare și nu pot fi puse în mișcare doar prin acționarea motorului electric nu necesită asigurare RCA. De asemenea, sunt exceptate fotoliile rulante electrice și vehiculele similare destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii.

În afara acestor categorii, legea exclude și vehiculele utilizate exclusiv în competiții sportive, curse, antrenamente, teste sau demonstrații, atât timp cât activitățile se desfășoară într-un spațiu închis ori delimitat, cu acces restricționat.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Unde se poate face asigurarea pentru trotinete electrice

„În România, polițele de asigurare pentru trotinetele electrice care intră sub incidența obligației RCA pot fi încheiate prin intermediul companiilor de asigurări autorizate sau prin brokeri de asigurări.

Pentru emiterea poliței sunt solicitate, de regulă, documente precum: cartea de identitate a proprietarului, factura de achiziție a vehiculului și fotografii ale acestuia. De asemenea, este necesară seria de șasiu, un cod unic format din litere și cifre, atribuit fiecărei trotinete sau biciclete electrice, care permite identificarea exactă a vehiculului. (Această serie este inscripționată pe cadrul vehiculului și nu poate fi ștearsă.)

Polițele RCA pentru aceste vehicule sunt încheiate, în mod obișnuit, pentru o perioadă de un an, însă utilizatorii pot opta și pentru variante cu valabilitate redusă, de una, două, trei sau șase luni, în raport cu necesitățile fiecăruia. Prețul asigurării diferă în funcție de durata aleasă, iar perioadele mai scurte implică, de regulă, un cost mai ridicat raportat la intervalul de acoperire oferit.

De asemenea, polița nu se prelungește automat la expirare, astfel că proprietarii trebuie să solicite o nouă ofertă pentru menținerea valabilității asigurării.”, a adăugat specialistul

Ce acoperă polița RCA pentru trotinetele electrice

„RCA-ul nu este o asigurare pentru proprietar, ci pentru persoana păgubită în cazul unui accident. Dacă are loc o coliziune, vinovatul este acoperit de polița RCA, iar persoana prejudiciată este despăgubită de compania de asigurări a acestuia.

Polița RCA acoperă prejudiciile produse terților în urma unui accident, inclusiv pagube materiale, vătămări corporale sau decese. Conform limitelor aplicabile în România, despăgubirile pot ajunge la aproximativ 6,4 milioane de lei pentru daune materiale produse într-un singur accident și la aproximativ 31,9 milioane de lei pentru vătămări corporale ori decese, indiferent de numărul persoanelor afectate. Aceste plafoane sunt stabilite în conformitate cu normele europene și sunt aplicabile tuturor vehiculelor pentru care există obligația de asigurare RCA.”, potrivit sursei Digi24.ro

(Regimul asigurării RCA este stabilit atât prin legislația europeană, cât și prin Legea nr. 132/2017, modificată ulterior prin Legea nr. 181/2025.)

Ce se întâmplă dacă circuli fără asigurare

„În lipsa unei polițe RCA valabile, responsabilitatea financiară pentru orice accident produs revine integral utilizatorului sau proprietarului vehiculului. Asta înseamnă că persoana implicată într-un accident poate fi obligată să suporte din propriul buzunar costurile pentru reparația altor vehicule, despăgubiri pentru bunuri distruse sau cheltuieli medicale în cazul persoanelor rănite.”, potrivit sursei Digi24.ro

Amenzi și sancțiuni pentru lipsa asigurării obligatorii

Potrivit Legii nr. 132/2017, șoferii sau utilizatorii vehiculelor care intră sub obligația RCA și circulă fără o poliță valabilă riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei. În plus, autoritățile pot dispune reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului. Legea prevede și interdicția de a circula pe drumurile publice cu un vehicul neasigurat.