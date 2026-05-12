Live TV

Ce trotinete electrice trebuie să aibă asigurare în 2026. Unde se încheie polița și ce sancțiuni riscă utilizatorii fără RCA

Marina Cimpoacă Data publicării:
Ce trotinete electrice trebuie să aibă RCA în 2026. Foto Getty Images
Ce trotinete electrice trebuie să aibă RCA în 2026. Foto Getty Images
Din articol
În ce situații devine obligatorie asigurarea RCA pentru trotinetele electrice Unde se poate face asigurarea pentru trotinete electrice Ce acoperă polița RCA pentru trotinetele electrice Ce se întâmplă dacă circuli fără asigurare

Trotinetele electrice au devenit, în ultimii ani, printre cele mai utilizate mijloace de deplasare în marile orașe din România, odată cu creșterea interesului pentru alternative rapide de transport urban. Odată cu numărul tot mai mare de utilizatori, autoritățile au introdus reguli mai clare privind circulația acestor vehicule. În 2026, legislația din România prevede obligativitatea asigurării de răspundere civilă auto (RCA) pentru anumite categorii de trotinete, în funcție de caracteristicile tehnice ale acestora. Bogdan Oreschovici, expert broker, a explicat pentru Digi24.ro ce riscuri sunt acoperite prin acest tip de poliță și cum funcționează mecanismul de despăgubire în cazul producerii unui accident.

Noile prevederi au fost introduse prin Legea nr. 181/2025, care modifică Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și transpune în legislația națională normele europene privind asigurarea vehiculelor.

În ce situații devine obligatorie asigurarea RCA pentru trotinetele electrice

„Asigurarea RCA nu este obligatorie pentru toate trotinetele electrice utilizate în România. Obligația apare doar în cazul anumitor modele care depășesc limitele tehnice stabilite prin lege. Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 132/2017, sunt considerate vehicule supuse obligației de asigurare acele mijloace de transport cu propulsie proprie care nu circulă pe șine și care au fie o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, fie o masă proprie mai mare de 25 de kilograme și o viteză maximă care depășește 14 km/h.

În practică, asta înseamnă că trotinetele electrice obișnuite, limitate la aproximativ 25 km/h și folosite în mod curent în traficul urban, nu intră în categoria vehiculelor pentru care RCA este obligatoriu. În schimb, modelele mai puternice, mai rapide sau mai grele pot intra sub incidența noilor reguli și trebuie asigurate.”, a explicat pentru Digi24.ro Bogdan Oreschovici, expert broker

  • (Noile prevederi au fost introduse în contextul armonizării legislației românești cu Directiva (UE) 2021/2118, care modifică Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto la nivel european.)

Ce vehicule sunt exceptate de la obligația de asigurare

„Legea stabilește și o serie de excepții. Bicicletele electrice care oferă exclusiv asistență la pedalare și nu pot fi puse în mișcare doar prin acționarea motorului electric nu necesită asigurare RCA.  De asemenea, sunt exceptate fotoliile rulante electrice și vehiculele similare destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii.

În afara acestor categorii, legea exclude și vehiculele utilizate exclusiv în competiții sportive, curse, antrenamente, teste sau demonstrații, atât timp cât activitățile se desfășoară într-un spațiu închis ori delimitat, cu acces restricționat.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Unde se poate face asigurarea pentru trotinete electrice

„În România, polițele de asigurare pentru trotinetele electrice care intră sub incidența obligației RCA pot fi încheiate prin intermediul companiilor de asigurări autorizate sau prin brokeri de asigurări.

  • Pentru emiterea poliței sunt solicitate, de regulă, documente precum: cartea de identitate a proprietarului, factura de achiziție a vehiculului și fotografii ale acestuia. De asemenea, este necesară seria de șasiu, un cod unic format din litere și cifre, atribuit fiecărei trotinete sau biciclete electrice, care permite identificarea exactă a vehiculului. (Această serie este inscripționată pe cadrul vehiculului și nu poate fi ștearsă.)

Polițele RCA pentru aceste vehicule sunt încheiate, în mod obișnuit, pentru o perioadă de un an, însă utilizatorii pot opta și pentru variante cu valabilitate redusă, de una, două, trei sau șase luni, în raport cu necesitățile fiecăruia. Prețul asigurării diferă în funcție de durata aleasă, iar perioadele mai scurte implică, de regulă, un cost mai ridicat raportat la intervalul de acoperire oferit.

De asemenea, polița nu se prelungește automat la expirare, astfel că proprietarii trebuie să solicite o nouă ofertă pentru menținerea valabilității asigurării.”, a adăugat specialistul

Ce acoperă polița RCA pentru trotinetele electrice

„RCA-ul nu este o asigurare pentru proprietar, ci pentru persoana păgubită în cazul unui accident. Dacă are loc o coliziune, vinovatul este acoperit de polița RCA, iar persoana prejudiciată este despăgubită de compania de asigurări a acestuia.

Polița RCA acoperă prejudiciile produse terților în urma unui accident, inclusiv pagube materiale, vătămări corporale sau decese. Conform limitelor aplicabile în România, despăgubirile pot ajunge la aproximativ 6,4 milioane de lei pentru daune materiale produse într-un singur accident și la aproximativ 31,9 milioane de lei pentru vătămări corporale ori decese, indiferent de numărul persoanelor afectate. Aceste plafoane sunt stabilite în conformitate cu normele europene și sunt aplicabile tuturor vehiculelor pentru care există obligația de asigurare RCA.”, potrivit sursei Digi24.ro

  • (Regimul asigurării RCA este stabilit atât prin legislația europeană, cât și prin Legea nr. 132/2017, modificată ulterior prin Legea nr. 181/2025.)

Ce se întâmplă dacă circuli fără asigurare

„În lipsa unei polițe RCA valabile, responsabilitatea financiară pentru orice accident produs revine integral utilizatorului sau proprietarului vehiculului. Asta înseamnă că persoana implicată într-un accident poate fi obligată să suporte din propriul buzunar costurile pentru reparația altor vehicule, despăgubiri pentru bunuri distruse sau cheltuieli medicale în cazul persoanelor rănite.”, potrivit sursei Digi24.ro

Amenzi și sancțiuni pentru lipsa asigurării obligatorii

Potrivit Legii nr. 132/2017, șoferii sau utilizatorii vehiculelor care intră sub obligația RCA și circulă fără o poliță valabilă riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei. În plus, autoritățile pot dispune reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului. Legea prevede și interdicția de a circula pe drumurile publice cu un vehicul neasigurat.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
4
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Orele de liniște 2026. Foto Getty Images
Orele de liniște în 2026. Ce amenzi riscă românii care dau muzica prea tare, indiferent dacă stau la bloc sau la curte
fumat interior
Amenzi de 60.000 de lei pentru fumat în spații închise, după un control al Poliției Locale pe Bulevardul Decebal din Capitală
girofar al masinii de politie
Şoferi prinşi cu peste 200 km/h pe Autostrada A1. Polițiștii au dat zeci de sancţiuni pentru viteză excesivă
masina de politie
Câți bani va scoate din buzunar un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. Bărbatul a primit două sancțiuni
Când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii. Foto Getty Images
Când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea în 2026
Recomandările redacţiei
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu...
oferte la supermarket
„Suntem căutători de oferte”. Cum au ajuns magazinele de tip discount...
oana toiu 1
Oana Țoiu anunță că a convenit cu ministrul de Externe albanez...
soldati americani
„Au nevoie de o bază solidă aici”: Europa, îndemnată să „se calmeze...
Ultimele știri
De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în mai bine de o jumătate de secol
Un nou studiu despre Diabetul de tip 2 infirmă ce se știa inițial referitor la cauzele apariției acestei maladii
Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac...
Fanatik.ro
Mitul austerității pentru șefii din Energie. Cum au reușit directorii companiilor de stat să-și mărească...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Pensia medie - 2.821 lei, pensia de urmaș - 1.524 lei, de invaliditate - 1.084. Vești rele pentru pensionari
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...