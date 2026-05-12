Orele de liniște în 2026. Ce amenzi riscă românii care dau muzica prea tare, indiferent dacă stau la bloc sau la curte

Persoanele care locuiesc la bloc sau la curte sunt obligate să respecte programul de liniște prevăzut de lege. Muzica dată la volum ridicat, petrecerile private sau lucrările zgomotoase efectuate în orele de odihnă pot aduce amenzi de până la 6.000 de lei, iar în anumite situații autoritățile pot dispune și prestarea de activități în folosul comunității.

Deși multe dintre situațiile generate de zgomot sunt privite drept simple neînțelegeri între vecini, acestea pot atrage rapid sancțiuni din partea autorităților atunci când sunt încălcate intervalele de liniște.

Care sunt orele de liniște

Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor care încalcă normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică prevede mai multe situații considerate contravenții atunci când este afectat confortul locatarilor. Actul normativ sancționează tulburarea liniștii prin producerea de zgomote, strigăte sau larmă, indiferent dacă acestea sunt provocate prin aparate audio, diverse obiecte ori alte surse de zgomot.

De asemenea, legea interzice deranjarea locatarilor în intervalele considerate ore de liniște, respectiv între 22:00 și 08:00, precum și între 13:00 și 14:00. Sunt vizate situațiile în care zgomotul este produs prin muzică dată la volum ridicat, folosirea unor aparate sau instrumente muzicale în locuințe, în spații aparținând persoanelor juridice ori în alte zone aflate în imediata apropiere a imobilelor de locuit.

Totodată, legislația sancționează organizarea petrecerilor private și utilizarea echipamentelor muzicale la un nivel sonor care afectează liniștea locatarilor, inclusiv în corturi, spații deschise sau alte amenajări amplasate în apropierea locuințelor sau a imobilelor cu caracter social.

Potrivit informațiilor publicate de Poliția Română și prevederilor legale aflate în vigoare, programul de liniște trebuie respectat atât de persoanele care locuiesc la bloc, cât și de cele care stau la curte.

Reguli suplimentare în cazul asociațiilor de proprietari

Pe lângă regulile prevăzute de legislația națională, asociațiile de proprietari pot stabili și norme interne suplimentare precum adoptarea unor intervale extinse de liniște, cu condiția ca acestea să fie aprobate în cadrul adunării generale a proprietarilor. Unele asociații pot impune restricții suplimentare pentru efectuarea lucrărilor de renovare, inclusiv limitarea acestora în anumite intervale orare sau în zilele de weekend. Cu toate acestea, regulamentele interne nu pot înlocui sau elimina programul minim de liniște prevăzut de lege.

Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă orele de liniște

Conform prevederilor aflate în vigoare și în 2026, producerea de zgomote, strigăte ori larmă care afectează liniștea locatarilor se pedepsește cu amendă între 200 și 1.000 de lei. Măsura se aplică indiferent dacă disconfortul este provocat prin aparatură audio, diferite obiecte sau alte surse de zgomot.

Pentru încălcarea programului de odihnă, legislația prevede măsuri mai severe. Astfel, deranjarea vecinilor în intervalele stabilite ca ore de liniște se sancționează cu amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Dacă abaterea este repetată în decurs de 24 de ore de la prima constatare, cuantumul sancțiunilor crește considerabil. În aceste situații, contravenienții pot primi amenzi între 2.000 și 3.000 de lei sau pot fi obligați să efectueze între 70 și 120 de ore de activități în folosul comunității.

Pedepse și mai mari sunt prevăzute pentru organizarea de petreceri private ori folosirea echipamentelor muzicale la un volum care afectează confortul celorlalți locatari. În astfel de cazuri, amenzile sunt cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. Repetarea faptei într-un interval de 24 de ore poate atrage sancțiuni de până la 6.000 de lei sau obligarea persoanei sancționate la efectuarea a 100-150 de ore de muncă în folosul comunității.

Reglementările se aplică atât în cazul locuințelor de la bloc, cât și pentru proprietățile individuale, iar intervenția autorităților poate avea loc în urma reclamațiilor făcute de vecini sau a apelurilor la 112

Cine aplică amenzile

Constatarea contravențiilor poate fi făcută de primar sau de reprezentanții împuterniciți ai acestuia, de polițiști și jandarmi, precum și de polițiștii de frontieră, în limitele competențelor legale. În situațiile în care fapta este sancționată cu amendă, aceasta poate fi aplicată pe loc de către agentul constatator.

