Situația de pe râul Dâmbovița a fost deblocată, iar fermierii își pot iriga în continuare culturile agricole, au anunțat joi cei de la Administrația Națională „Apele Române”. „Nu se pune problema întreruperii alimentării Bucureştiului”, au precizat reprezentanții instituției. Scandalul a pornit după ce fermierii din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, au protestat încă de miercuri, în fața primăriei, acuzând abuzuri din partea Apele Române. Legumicultorii au fost acuzați că ar fura de apă din râu, lucru care ar pune în pericol aprovizionarea cu apă a Capitalei. Polițiștii din orașul Titu au fost la fața locului, însă nu a amendat nicio persoană. Apa Nova București a transmis că nu e implicată în acțiunile de control făcute de Apele Române în comuna Lungulețu.

ACTUALIZARE 14:15 Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a mers joi să discute cu fermierii din Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, pe tema captărilor de apă din Dâmboviţa. Aceştia au protestat, după ce un bărbat care uda varza cu apă din Dâmboviţa a fost verificat de Poliţie. Fermierii i-au cerut să dea în scris la primărie ca nu se plăteşte apa şi i-au spus că ceea ce le transmite este un „bla bla”.

Revolta fermierilor din Lunguleţu a pornit, miercuri, după ce un bărbat care uda varza cu apă din Dâmboviţa a fost verificat de Poliţie. „Eu, ce am făcut, şi ştiţi şi dumneavoastră, pentru sectorul dumneavoastră, plata plus subvenţie la APIA s-a încasat. 1700 de euro pe hectar. Asta am negociat. Nu dăm nici pe apă, ascultaţi-mă, avem soluţii”, le-a spus el fermierilor. În protestatar i-a replicat:

„Daţi în scris la Primărie că nu se plăteşte pentru apă. Şi lăsaţi oamenii să scoată apa”.

Ministrul a mai spus că doreşte să aibă un dialog cu cei nemulţumiţi. „Să avem un dialog. Eu ieri am fost plecat la Bruxelles. Am sunat, am discutat cu Apele Române. Deja s-a deplasat şi domnul primar. Dacă vreţi să ne înţelegem şi să fie totul corect”, a mai spus Barbu.

„Asta e bla, bla. Dumneavoastră nu sunteţi proprietari pe apa României. Ştiţi că Ministerul Mediului nu e proprietar pe apele române? Dumneavoastră este cel care trebuie să ne sprijine. Nu ne daţi, că mai mult ne luaţi după aia”, au mai spus protestatarii.

Ministrul Agriculturii le-a mai transmis celor prezenţi că în sistemul de irigaţie naţional lucrurile au fost reglate.

„Foarte mulţi producători de aici sunteţi persoane fizice, că aşa aţi moştenit de când v-aţi născut dumneavoastră şi aţi făcut agricultură. Găsim o soluţie corectă. Trebuie să avem discuţii. Nu trebuie să huiduim, că nu e corect”, a subiniat el.

Știrea inițială. „Situația pe râul Dâmbovița a fost deblocată. Fermierii își pot iriga în continuare culturile agricole! Situația generată de captările de apă de pe râul Dâmbovița a fost soluționată, în urma intervenției echipelor noastre de la nivel central și local. În urma dialogului purtat între Apele Române Argeș-Vedea, fermieri și autoritățile locale, s-a ajuns la un acord de principiu: fermierii vor putea continua să utilizeze apa din Dâmbovița pentru irigații, cu condiția semnării unui contract legal cu Apele Române, conform legislației în vigoare”, arată postarea de pe pagina de Facebook Apele Române.

„Situația de la Lungulețu s-a rezolvat. Am avut un dialog direct cu fermierii, iar până la 15 septembrie vom centraliza lista celor care doresc să folosească apa din Dâmbovița. Ulterior, vom semna un contract-cadru care va include condițiile tehnice, programul de furnizare și tarifele. Prețurile sunt accesibile și nu vor afecta viabilitatea economică a fermierilor. Am discutat aceste aspecte și cu ministrul Agriculturii, domnul Florin Ionuț Barbu”, a declarat Sorin Lucaci, directorul general al ANAR.

În prezent, există suficientă apă atât pentru irigații, cât și pentru alimentarea cu apă potabilă a Capitalei. Nu se pune problema întreruperii alimentării cu apă a Bucureștiului, mai spune sursa citată.

În paralel, reprezentanții Apelor Române au demarat discuții la nivel guvernamental „pentru a stabili un mecanism clar de reglementare a utilizării apei pentru irigații, astfel încât să fie protejat interesul public privind alimentarea populației”.

Administrația Națională „Apele Române” rămâne „ferm angajată în protejarea și gestionarea echilibrată a resurselor de apă, în beneficiul populației și al sectorului agricol”, conchide sursa menționată.

Apa Nova respinge orice implicare în acțiunile celor de la Apele Române în Lungulețu

Pe 1 iulie, Apa Nova București a solicitat Administrației Bazinale Argeș–Vedea „asigurarea necesarului de debit pe râul Dâmbovița de 5 m³/s, prin suplimentarea cu 0,5 m³/s”, arată comunicatul de presă al instituției.

Această intervenție a fost realizată ca urmare a constatării diminuării cantității de apă brută necesară producerii de apă potabilă. Apele Române a răspuns pozitiv solicitării, efectuând manevrele necesare.

„Precizăm că debitele necesare de pe râurile Argeș și Dâmbovița sunt stabilite în baza contractului existent între Apele Române și Apa Nova București. Suplimentarea debitelor apare strict ocazional, în special în sezonul cald, din cauza reducerii debitelor cursurilor de apă și a cererii ridicate de apă potabilă a locuitorilor din București și din comunele limitrofe. În alte situații, astfel de cereri apar ca urmare a unor factori, precum încărcarea cu alge cauzată de temperaturile ridicate sau fenomene specifice sezonului rece”, mai spune sursa citată.

Apa Nova București declină orice implicare în acțiunile de control realizate de către Apele Române în comuna Lungulețu, responsabilitatea companiei noastre limitându-se strict la monitorizarea calității apei brute destinate potabilizării.

„Necesarul de apă brută pentru potabilizare se realizează în baza unui program anual estimat agreat cu Administrația Națională Apele Române”, mai arată Apa Nova.

„Lunar, la nivelul Ministerului Mediului, au loc întâlniri tehnice dedicate programului de exploatare a principalelor lacuri de acumulare din România.

Aceste ședințe reunesc reprezentanți ai unor instituții cheie de gestionare a resursei de apă (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Energiei, Dispeceratul Energetic Național, Administrația Națională Apele Române și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Agenția Națională de Meteorologie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice), dar și mari utilizatori (Hidroelectrica, Agenția Națională de Îmbunătățire Funciare, Apa Nova București).

Rolul acestor întâlniri este acela de a gestiona integrat și echilibrat debitele din rețelele hidrografice naționale, inclusiv necesarul de apă brută pentru producerea apei potabile a Capitalei și a zonelor limitrofe”, conchide Apa Nova.

De la ce a pornit scandalul și ce spune poliția

Revolta fermierilor din Lunguleţu a pornit, miercuri, după un control al reprezentaţilor de la Apele Române, însoţiţi de Poliţie, scrie News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Un abuz incredibil a avut loc în Lunguleţu! Un om al locului, care îşi uda varza din Dâmboviţa, a fost luat cu maşina politiei la directiva Apelor Române! Nu putem tolera aşa ceva”, au transmis, pe reţelele de socializare, locuitorii din Lunguleţu.

IPJ Dâmboviţa a precizat că poliţiştii de la Poliția Oraşului Titu au fost solicitaţi să se deplaseze pe raza comunei Lunguleţu și să facă verificări cu privire la felul în care au fost folosite resursele de apă.

„Poliţiştii au fost prezenţi la faţa locului pentru a oferi sprijin şi a menţine ordinea şi liniştea publică. Totodată, la faţa locului a fost depistat un bărbat ce ar fi utilizat o motopompă pentru a extrage apă din râul Dâmboviţa în vederea irigării culturilor proprii. Poliţiştii au efectuat verificări pentru stabilirirea identităţii persoanei în cauză”, a transmis Poliţia.

Instituţia a precizat că nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale şi nu a fost impusă luarea unor măsuri coercitive.

Editor : A.P.