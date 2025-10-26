Live TV

Video Concurs de amenajări interioare la cămin. Cum arată camerele care le-ar putea aduce studenților cazare gratuită timp de un an

Data publicării:
camere camin decorate
Peste 25 de camere sunt înscrise în competiție. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Concurs de amenajări interioare pentru cazare gratuită în cămin. Universitatea Tehnică din Iași oferă cazare de până la un an pentru cele mai frumoase camere din campus. Studenții își exersează creativitatea, locuiesc într-un ambient plăcut și fac, totodată, și economie. Peste 25 de camere sunt înscrise în competiție. Câștigătorii vor fi aleși de o comisie, dar contează și votul colegilor din campus.

„Aici puteti vedea o secvență din filmul 'Up - Deasupra tuturor'”, spune Gabriela, în timp ce ne prezintă mândră un colț din camera sa.

Gabriela este studentă la Psihologie, iar Suraj la Construcții. Sunt sot și soție și locuiesc în campusul Universității Tehnice din Iași. Au vrut să aducă pasiunea lor pentru filmele de animație și în realitate.

„Căsuta este facută din carton, cât să iasă forma aproximativă a casei, pictată de noi, iar baloanele sunt făcute din carton cu ceva pungi puse, ca să existe forma asta în relief și mingiuțe de piscină”, povestește Gabriela Diaconu.

Amenajarea a venit la pachet cu multă atenție la detalii.

„Este, practic, piesa noastră de rezistență, ca să spunem așa. În partea dreaptă aici avem mozaicul, care e realizat din bucăți de gresie mici lipite și chituite ulterior. După aia avem partea de oglindă, reprezintă cumva nisipul, care este acoperit de scoici. Avem partea de mască de chiuvetă confecționată la fel, handmade, de noi”, spune Suraj Diaconu.

Veaceslav, un alt student înscris în competiție, a ales un decor minimalist.

„Era o provocare pentru noi să facem camera în care vrem să locuim, dar cu un buget cât mai puțin. Bine, am ieșit peste, dar am ajuns undeva la nivelul 500-520 de lei, undeva pe acolo”, calculează Veaceslav Maxim.

„Amândouă am început de la a face o cameră mai 'girly', cu nuanțe de roz”, spune Mihaela Gavril, în timp ce ne prezintă camera de cămin.

„Până la urmă este o economie să nu mai plătim căminul un an de zile și, totodată, înfrumusețăm camera și o să avem un mediu mult mai plăcut aici”, completează Lavinia Pamfil, colega de cameră a Mihaelei.

Tarifele de cazare în campus variază între 385 și 500 de lei pe lună.

„Încurajăm studenții, încurajăm copiii noștri să se implice activ în organizarea celei de-a doua case a lor. Anul acesta avem 26 de camere înscrise la concurs. Îi premiem - premiul întâi cu cazare gratuită până la sfârșitul anului”, punctează Bogdan Istrate, prorector la Universitatea Tehnică din Iași.

Pentru locul doi se oferă cazare gratuită până in luna mai 2026, iar pentru locul trei - până în martie. Se dau și câteva mențiuni, care înseamnă cazare gratuită timp de o lună.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
multime
3
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Toamnă ploaie umbrelă
4
Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
tir
5
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Catedrala Națională. Foto: basilica.ro
Sfințirea Catedralei Naționale: drumul de la deziderat la cea mai...
andrei nistor
Reacția Prefectului Capitalei, după ce Distrigaz a detectat alte...
Donald Trump
Donald Trump anunță că va majora cu 10% tarifele vamale pentru Canada
Brexit
„Nimic nu s-a schimbat după Brexit. Am fost trădați”. Pescarii...
Ultimele știri
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 2025: De ce este interzis să muncești pe 26 octombrie. Explicațiile preotului
Asteroid descoperit în apropierea Pământului, „ascuns” de strălucirea Soarelui. „Cei mai periculoși sunt și cei mai greu de detectat”
Un aerodrom misterios a apărut pe o insulă pustie din Marea Roșie. Ce rol are rețeaua tot mai mare de baze militare offshore din Yemen
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
targa într-un spital
Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect”
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
Generalul Gheorghiţă Vlad: „Armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar luptă pentru pace”
TIMISOARA - CONFERINTA - EUROPA LA RASCRUCE - 30 SEP 2025
Nicușor Dan, discurs la Teatrul Național din Iași: „O societate este definită de instituțiile pe care le are”
craniu mamut
Craniul unui mamut vechi de aproximativ 350.000 de ani va fi expus la Palatul Culturii din Iași
pelerinaj sf parascheva
Bilanţul pelerinajului de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 300.000 de participanţi în opt zile, timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Afacerea de 6 milioane de euro cu care Gigi Nețoiu l-a dat pe spate până și pe Victor Pițurcă. „E ceva...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Războiul civil îl alungă pe Laurențiu Reghecampf din Sudan. Decizia de ultimă oră care îl afectează pe...
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
FOTO Soția lui Florinel Coman a publicat imaginile! Au dat târcoale casei: ”Tentația este mare”
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...