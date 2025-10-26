Concurs de amenajări interioare pentru cazare gratuită în cămin. Universitatea Tehnică din Iași oferă cazare de până la un an pentru cele mai frumoase camere din campus. Studenții își exersează creativitatea, locuiesc într-un ambient plăcut și fac, totodată, și economie. Peste 25 de camere sunt înscrise în competiție. Câștigătorii vor fi aleși de o comisie, dar contează și votul colegilor din campus.

„Aici puteti vedea o secvență din filmul 'Up - Deasupra tuturor'”, spune Gabriela, în timp ce ne prezintă mândră un colț din camera sa.

Gabriela este studentă la Psihologie, iar Suraj la Construcții. Sunt sot și soție și locuiesc în campusul Universității Tehnice din Iași. Au vrut să aducă pasiunea lor pentru filmele de animație și în realitate.

„Căsuta este facută din carton, cât să iasă forma aproximativă a casei, pictată de noi, iar baloanele sunt făcute din carton cu ceva pungi puse, ca să existe forma asta în relief și mingiuțe de piscină”, povestește Gabriela Diaconu.

Amenajarea a venit la pachet cu multă atenție la detalii.

„Este, practic, piesa noastră de rezistență, ca să spunem așa. În partea dreaptă aici avem mozaicul, care e realizat din bucăți de gresie mici lipite și chituite ulterior. După aia avem partea de oglindă, reprezintă cumva nisipul, care este acoperit de scoici. Avem partea de mască de chiuvetă confecționată la fel, handmade, de noi”, spune Suraj Diaconu.

Veaceslav, un alt student înscris în competiție, a ales un decor minimalist.

„Era o provocare pentru noi să facem camera în care vrem să locuim, dar cu un buget cât mai puțin. Bine, am ieșit peste, dar am ajuns undeva la nivelul 500-520 de lei, undeva pe acolo”, calculează Veaceslav Maxim.

„Amândouă am început de la a face o cameră mai 'girly', cu nuanțe de roz”, spune Mihaela Gavril, în timp ce ne prezintă camera de cămin.

„Până la urmă este o economie să nu mai plătim căminul un an de zile și, totodată, înfrumusețăm camera și o să avem un mediu mult mai plăcut aici”, completează Lavinia Pamfil, colega de cameră a Mihaelei.

Tarifele de cazare în campus variază între 385 și 500 de lei pe lună.

„Încurajăm studenții, încurajăm copiii noștri să se implice activ în organizarea celei de-a doua case a lor. Anul acesta avem 26 de camere înscrise la concurs. Îi premiem - premiul întâi cu cazare gratuită până la sfârșitul anului”, punctează Bogdan Istrate, prorector la Universitatea Tehnică din Iași.

Pentru locul doi se oferă cazare gratuită până in luna mai 2026, iar pentru locul trei - până în martie. Se dau și câteva mențiuni, care înseamnă cazare gratuită timp de o lună.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia