Live TV

Video Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, afectat de explozia din Rahova: Am copilărit acolo. Tatăl și fraţii mei stau în cartier

Data publicării:
costel galca
Foto: captură video FC Rapid/ YouTube

Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat că a fost foarte afectat de explozia din cartierul Rahova, locul unde şi-a petrecut o parte din copilărie. Gâlcă a afirmat că tatăl său şi fraţii săi locuiesc încă în acest cartier. 

„O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, iniţial am citit mesajul greşit trimis de un fost coleg dinamovist, alături de care am jucat în copilărie. Eram atent la altceva şi când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am încercat să-i sun pe tatăl meu, pe fraţii mei, care stau acolo. Am reuşit să vorbesc cu ei, mi-au spus că sunt bine, că toată lumea e în stradă. Vreau să-mi exprim gândurile pentru familiile îndoliate. Inima mea este alături de cei afectaţi. Am înțeles că şi autorităţile au reacţionat destul de repede, i-au ajutat, au evacuat zona. Este un accident tragic şi nu ar trebui să se întâmple în ţara noastră”, a spus Costel Gâlcă, la conferinţa de presă înainte de meciul cu Dinamo. 

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
3
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
pompieri explozie rahova 1
5
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
Digi Sport
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
EXPLOZIE_SET_FINAL_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din...
Viktor Orban
De ce întâlnirea Trump-Putin e considerată de Orban o „justificare”...
radu miruta praid
Miruță, după concluziile privind dezastrul de la Praid: Am cerut...
Posibilul traseu al avionului lui Putin, „Kremlinul zburător”. Foto- AIRLIVE
Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la...
Ultimele știri
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei din Belarus
După Putin, Trump mai vrea să se vadă cu un dictator: Kim Jong un
Fluturii își pierd culorile pe măsură ce pădurile dispar: natura se estompează odată cu defrișările. Avertismentul cercetătorilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
URMARI_EXPLOZIE_37_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Autoritățile audiază zeci de martori pentru stabilirea cauzelor exploziei din Rahova. „Zona afectată este foarte instabilă”
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Mărturii ale locatarilor blocului din Rahova în care a fost explozia. „Am ieșit pe balcon și m-am uitat în sus, n-am mai văzut 2 etaje”
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Rogobete, anunț pentru persoanele evacuate din blocul distrus de explozie, care urmează tratamente medicale
Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, acordă un interviu mai multor jurnaliști.
Bujduveanu se va întâlni cu Distrigaz după explozia din Rahova: Sigiliile decorative nu salvează vieți
Explozie în Rahova.
Primăria închiriază apartamente pentru oamenii rămași pe drumuri după explozia din Rahova. „Vom decide dacă blocul trebuie consolidat”
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Fanatik.ro
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
Adevărul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000...
Playtech
Cel mai ciudat indicator rutier. Este extrem de important în trafic
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc...
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Dezvăluiri cutremurătoare despre cei doi copii găsiți morți într-o baltă, în Vaslui: hainele se aflau pe mal
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu