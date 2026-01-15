Live TV

Craiovenii au rămas din nou fără căldură, după ce a apărut o nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a oraşului

barbat cu mainile pe calorifer
Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după ce a apărut o nouă avarie pe reţeaua primară de termoficare a oraşului în zona centrală - zona Hotel Ramada.

Potrivit Societăţii Electrocentrale Craiova, se opreşte furnizarea de agent termic, până în data de 16.01.2026 ora 15.30, în peste 40 de puncte termice, adică aproape întreg municipiul Craiova racordat la reţeaua centralizată de termoficare.

"Vor fi afectaţi consumatorii arondaţi punctelor termice: PT 4, 2, 5, 11, 3, 1, 20, 21, 17, 15 Brazda lui Novac PT P.Unirii, PT Vasile Conta, PT Romul, PT Patria, PT Revoluţiei, PT 15, 13, 14, 11, 8, 9, 5, 12, 7, 6 Calea Bucureşti, PT Horia, PT Mihai Viteazul, PT Filarmonica, PT Horezu, PT 23 August, PT 1, 2, 3, 4 1 Mai, PT 1, 2 Romanescu", informează Societatea Electrocentrale Craiova.

De menţionat că este a patra oară în acest an când municipiul Craiova rămâne fără căldură din cauza avariilor la reţeaua primară de termoficare, ultima fiind remediată în urmă cu numai o zi.

