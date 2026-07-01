Live TV

Crește salariul minim, însă sindicatele spun că românii rămân în pierdere. BNS cere 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027

Data publicării:
bancnote lei
Foto: InquamPhotos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Blocul Naţional Sindical (BNS) atrage atenţia că majorarea salariului de bază minim brut pe ţară, aplicabil de miercuri, 1 iulie, vine cu o întârziere de şase luni faţă de momentul la care aceasta ar fi trebuit să intre în vigoare, iar creşterea „nu compensează nici măcar pierderea puterii de cumpărare acumulată în ultimul an şi jumătate”. Potrivit sindicaliştilor, lucrătorii au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare, iar pentru a recupera această erodare salariul minim ar trebui să ajungă la 5.000 lei brut de la 1 ianuarie 2027.

Reprezentanţii BNS afirmă că, potrivit prevederilor Legii nr. 283/2024 privind modificarea şi completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate, salariul minim trebuia stabilit cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2026. 

„Conform mecanismului privind salariul minim, stabilit de Legea 283/2024, valoarea salariului minim trebuia decisă între pragurile de 4.325 lei (valoare rezultată din aplicarea formulei de calcul din lege) şi 4.590 lei (limita superioară stabilită prin lege - 52% din câştigul salarial mediu brut). Din păcate, salariaţii remuneraţi cu salariul minim, dar şi cei aflaţi în intervalul 4.050 - 4.325, adică aprox 1.76 milioane salariaţi, au devenit moneda de schimb în negocierile dintre Guvern şi mediul de afaceri, Guvernul nu doar că a preferat soluţia de creştere a salariului minim la cel mai de jos nivel rezultat din aplicarea legii, dar a şi amânat această creştere pentru iulie 2026”, explică sindicaliştii.

Aceştia consideră că Guvernul a folosit amânarea creşterii salariului minim „ca o măsură compensatorie acordată mediului de afaceri” afectat de deciziile fiscale si economice adoptate de Guvern (liberalizarea pieţei energiei, creşterea TVA, creşterea accizelor, introducerea impozitului pe cifra de afaceri, etc), „în ciuda faptului că o bună parte din aceste măsuri au fost translatate în creşteri de preturi în lanţ”.
 
„Costul măsurilor luate de Guvern a fost transferat, atât direct, cât şi indirect, asupra celor mai vulnerabili salariaţi din economie. Consecinţele sunt evidente: în cursul anului 2025, puterea de cumpărare a salariului minim net, în valoare de 2.574 lei, s-a diminuat cu aproximativ 227 pe lună, iar inflaţia din primul semestru al anului 2026 a generat o pierdere suplimentară de aproximativ 111 lei lunar. Astfel, în decurs de numai 18 luni, salariaţii plătiţi cu salariul minim au pierdut aproximativ 340 de lei din puterea de cumpărare a venitului lor lunar, ceea ce echivalează cu o diminuare de circa 13%”, afirmă liderii BNS.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestora, în aceste condiţii, majorarea salariului minim aplicată de la 1 iulie 2026, coroborată cu reducerea deducerii fiscale de la 300 de lei la 200 de lei, „nu reuşeşte nici măcar să compenseze pierderea de putere de cumpărare acumulată în ultimul an şi jumătate”.

„Nu este de mirare că România continuă să ocupe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sărăcia în muncă. Nivelul salariul minim nu este nici pe departe unul adecvat, dacă avem în vedere criteriile indicate de Directiva Europeană 2022/2041 sau Convenţia OIM 130/1970, iar întârzierea ajustării sale nu face decât să adâncească decalajele sociale şi economice”, subliniază sindicaliştii.
 
BNS a atras atenţia în momentul transpunerii Directivei 2022/2041 cu privire la necesitatea introducerii în lege a unor mecanisme de corecţie a creşterii salariului minim în cazul apariţiei unor variaţii semnificative între nivelul prognorat şi cel efectiv realizat al indicatorilor folosiţi în stabilirea salariului minim.

„În prezent, ne aflăm într-o astfel de situaţie, pentru salariul minim din 2025 s-a luat în calcul o rată medie a inflaţiei de 4.4%, în realitate rata inflatiei în 2025 a fost 7.3%. În 2026, salariul minim a fost calculat pornind de la o rată a inflaţiei prognozată de 5.8%, deja inflaţia prognozată pentru 2026 a fost schimbată la 7.9%. De aici ar trebui pornit procesul de stabilire a salariului minim pentru anul 2027. Conform prevederilor legii 283/2024 în perioada următoare, partenerii sociali - Guvernul, în exercitarea atribuţiilor sale constituţionale, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale - ar trebui sa reia negocierile privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027”, susţine BNS.

Citește și:

Blocul Naţional Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării unitare: e profund viciat conceptual, netransparent

Blocul Naţional Sindical transmite „încă de pe acum” viitorului Guvern că, pentru a recupera erodarea puterii de cumpărare acumulată în ultimii doi ani şi pentru a respecta principiile care stau la baza mecanismului european de stabilire a salariului minim adecvat, valoarea salariului de bază minim brut pe ţară trebuie stabilită la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

„Introducerea în lege a unui mecanism de stabilire a salariului minim viza tocmai stoparea utilizării salariului minim ca instrument de manipulare electorală şi totodată ca măsura de cumpărare a bunăvoinţei mediului de afaceri. Salariul minim trebuie să fie stabilit în mod transparent şi să poată răspunde necesităţilor lucrătorului şi ale familiei acestuia, ţinând cont de condiţiile economice şi sociale existente la nivel naţional şi protejând totodată accesul la un loc de muncă şi stimulentele pentru căutarea unui loc de muncă. Salariile minime care asigură un nivel de trai decent şi ating astfel un prag de decenţă pot contribui la reducerea sărăciei, la susţinerea cererii interne şi a puterii de cumpărare, îmbunătăţesc stimulentele pentru găsirea unui loc de muncă, reduc inegalităţile salariale, diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi şi sărăcia persoanelor încadrate în muncă şi limitează scăderea veniturilor în timpul recesiunilor economice”, mai spun sindicaliştii BNS.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
4
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
calin georgescu la tribunal
5
Dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra, amânat de...
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Digi Sport
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Blocul National Sindical
BNS pune presiune pe Guvern: cere reforme urgente în legislația muncii. „România nu îşi mai poate permite amânarea acestor schimbări”
Blocul National Sindical
Blocul Naţional Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării unitare: e profund viciat conceptual, netransparent
dumitru costin Reprezentanții sindicatelor CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian, alături de patronatele Confederația Concordia și Confederația Patronală IMM România, se întâlnesc cu președintele Camerei Deputaților
Sindicatele au propus, la întâlnirea cu PSD, un program de guvernare pentru negocierile de formare a unei noi coaliţii
nicusor dan
BNS îi cere lui Nicușor Dan să convoace consultări cu liderii partidelor pentru o formulă de guvernare stabilă
benzinarie pompa OMV carburanti
BNS avertizează: măsurile privind carburanții pot adânci recesiunea. Propuneri pentru ieftinirea benzinei și motorinei
Recomandările redacţiei
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și...
photo-collage.png - 2026-07-01T092349.457
Furtuna a făcut ravagii în România și a paralizat Capitala: un mort...
WhatsApp Image 2026-06-30 at 16.20.10
Rețeaua azilelor ilegale din Bihor: Ce se întâmplă cu sutele de...
oameni in ploaie in bucuresti
Cum se anunță vremea în București după furtunile puternice care au...
Ultimele știri
Daniel Buda este noul şef al Delegaţiei României din grupul PPE. Europarlamentarul PNL îl înlocuiește pe Rareş Bogdan
Actorul Michael Byrne, cunoscut pentru rolurile din „Harry Potter”, „Braveheart” şi „Indiana Jones”, a murit la vârsta de 82 de ani
Subiectele la istorie de la Bacalaureat 2026 au apărut online înainte de publicarea oficială. Ce au avut de rezolvat elevii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă Raluca Moianu în 2026, după ce a renunțat la cariera în televiziune. Fosta prezentatoare are...
Cancan
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice...
Fanatik.ro
De ce nu a votat, de fapt, Gigi Becali modificările aduse Legii 4. Cum a fost explicată decizia patronului...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Valentin Ţicu, transfer surpriză în SuperLiga după plecarea de la Dinamo! A fost prezentat oficial. Update
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi ca asistent medical pentru o pensie cât mai mare. Regula pe care mulți o află...
Digi FM
Ce note a luat Marian Godină la BAC? Polițistul era la un pas să rămână corigent: „Nu mă văzuse niciodată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp a spus "DA" și e gata să revină pe bancă
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Pensiile cresc azi în Bulgaria. Vor fi cu 20€ mai mari ca la noi. Pensionarii români au pierdut 120€ în 2 ani
Digi FM
Florin Negruțiu, despre ruptura Georgescu – Alexandrescu: „A fost o execuție în direct!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Reese Witherspoon, mai îndrăgostită ca niciodată la 50 de ani. Secretul relației cu un finanțist german de...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...