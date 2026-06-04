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Cseke Attila: Într-o săptămână vom atinge jalonul PNRR de 4.500 de locuri noi în creşe

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Foto: Cseke Attila Facebook
Din articol
247 de creșe în programul „Sfânta Ana” Kelemen Hunor: „Există planuri de la care nu abdicăm” Creșă de 1,5 milioane de euro la Bălăușeri

Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat joi, la inaugurarea celei de-a 71-a creșe construite prin programul „Sfânta Ana”, în comuna Bălăușeri, județul Mureș, că România va atinge în aproximativ o săptămână jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind crearea a 4.500 de noi locuri în creșe.

„Am reuşit în câţiva ani să ajungem la acest număr de 71 de creşe şi pot să vă spun că la sfârşitul lunii august, dacă ritmul de lucru şi procedurile se respectă în continuare, se va ajunge la 100 (...). Mâine vom inaugura la Agnita, sâmbătă la Simeria şi apoi în zona Moldovei. Cum v-am spus, lucrurile sunt aşezate. Până la sfârşitul lunii august ajungem la 100, iar într-o săptămână vom atinge jalonul pe care ni l-am dorit în PNRR, de 4.500 de noi locuri create în creşe. Dacă avem încredere, dacă muncim mult, cu sprijinul comunităţii locale, putem să facem astfel de programe”, a declarat Cseke Attila, scrie Agerpres.

247 de creșe în programul „Sfânta Ana”

Potrivit ministrului, programul guvernamental „Sfânta Ana” prevede construirea a 247 de creșe la nivel național, dintre care 71 au fost deja finalizate.

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„Din cele 71, patru sunt deja în judeţul Mureş, după Târnăveni, Vânători şi Fântânele, astăzi la Bălăuşeri şi în total, în judeţ se vor construi 12 astfel de creşe, de diverse dimensiuni, în total cel puţin 670 de noi locuri pentru copilaşi, în condiţii de siguranţă, în care copiii pot fi lăsaţi de către părinţi. Este răspunsul Guvernului, este răspunsul statului, este răspunsul pe care am dorit să-l materializăm atunci când, în programul de guvernare din 2021, am început cu o propoziţie. O propoziţie am avut iniţial introdusă cu colegii de la UDMR, prin care am dorit să facem un program guvernamental de construire de creşe. N-avea încă o denumire, l-am denumit ulterior «Sfânta Ana», nu întâmplător”, a spus Cseke.

Ministrul a arătat că programul urmărește să răspundă provocărilor demografice cu care se confruntă România.

„Guvernul aprobat, acum două săptămâni, cele 18 posturi necesare funcţionării acestei creşe. Din 2022, tot la propunerea noastră, statul şi-a schimbat abordarea legat de cheltuieli de funcţionare, astfel încât astăzi cheltuielile de funcţionare sunt în sarcina Ministerului Educaţiei”, a precizat acesta.

Kelemen Hunor: „Există planuri de la care nu abdicăm”

La inaugurarea noii creșe a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a subliniat că programul pentru creșe este unul dintre proiectele pe care formațiunea sa le-a susținut constant, inclusiv în perioade dificile din punct de vedere bugetar.

„Într-o perioadă în care în lume sunt tot mai puţine puncte de sprijin, s-au schimbat extrem de multe lucruri chiar şi din 2021, de când am lansat acest program pentru creşe în ţară. Multe programe guvernamentale au dispărut, au apărut extrem de multe probleme noi, nu putem rezolva totul, nu avem posibilitatea de a oferi întotdeauna cel mai bun răspuns pentru toate, deoarece şi în Parlament, şi în Guvern, Uniunea noastră reprezintă doar o forţă mică. Totuşi, există planuri de la care nu abdicăm, la care am ţinut chiar şi atunci când situaţia bugetului şi a ţării era cea mai dificilă, iar programul nostru pentru creşe este un astfel de program”, a afirmat liderul UDMR.

Creșă de 1,5 milioane de euro la Bălăușeri

Primarul comunei Bălăușeri, Varga András Adorján, a declarat că noua creșă este prima unitate construită special pentru copiii de vârstă antepreșcolară din localitate și răspunde unei cereri ridicate din partea familiilor din zonă.

„Clădirea este proiectată ca o creşă de tip mic, având o capacitate de primire de 40 de locuri (repartizate în grupe pentru copii). Investiţia a venit ca răspuns la cererea foarte mare din zonă raportată de părinţi”, a subliniat primarul.

Proiectul a beneficiat de o finanțare de aproximativ 1,5 milioane de euro prin Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții. Clădirea include săli de joacă, dormitoare, bucătărie, spălătorie, cabinete medicale și spații administrative, fiind construită conform standardelor europene de eficiență energetică și siguranță.

Editor : Ana Petrescu

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