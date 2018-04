Cum petrec Paștele românii din străinătate

Românii din străinătate se pregătesc să întâmpine Paştele la fel ca acasă. Deşi sunt departe de ţară, ei fac tot posibilul să respecte tradiţiile. Asta include şi mersul la slujba de Înviere.

La Milano, bisericile au început pregătirile încă de acum câteva săptămâni. Preoţii sunt siguri că românii vor veni în număr mare la slujba de Înviere.

Bisericile devin în această perioadă loc de întâlnire pentru românii din Italia care nu au reuşit să vină acasă.

Femeie: Avem mai multe biserici. Ne putem alege şi mergem unde credem.

Reporter: Ce aţi pregătit bun pentru Paște?

Femeie: D-ale noastre, cozonaci, pască, ouă roșii, miel fript la cuptor, de toate. Câte un pic din toate. Ne trece dorul şi ne simţim ca acasă la noi.

Sergiu Balaban, jurnalist Digi24: Românii care locuiesc aici în Peninsulă pot găsi toate ingredientele necesare la magazinele românești, avem aici pentru pregătirea unui cozonac: stafide, mac, lapte, ouă, unt și toate aceste lucruri, chiar dacă pentru mulți români care au rămas în țară sunt banale și pot fi găsite oriunde, aici în Italia ele sunt valoroase pentru că doar cu ingrediente românești, spun românii, poate fi completată acea masă îmbelșugată și acea atmosferă pe care mulți au lăsat-o la mii de kilometri distanță.

Luminița Popovici, româncă stabilită în Italia: Facem Paștele împreună cu toată familia şi mergem la grătar. Dimineață mâncăm cozonac sfințit, când venim de la biserică, după care ne batem cu ouăle.

De 15 ani, Luminița pregătește acasă toate mesele de sărbători. Nu vrea să rateze ocazia de a aduna în jurul mesei toate rudele sale care locuiesc în Italia.

Luminița Popovici, româncă stabilită în Italia: Îmi lipsește aerul din țara mea. Părinții, casa, oricum sângele apă nu se face. Acasă este foarte bine... ne lipsesc părinții, rudele, casa...

Paştele se simte din plin și pentru românii din Franța. Pentru cei stabiliți în nordul Parisului vor fi sărbători speciale pentru că vor merge la Înviere în biserica pe care chiar ei au renovat-o.

La 20 de kilometri de Paris, o parte importantă a comunității românești din Franţa își găsește un loc de liniște şi de credință în biserica Sfântul Antim Ivireanul. Lăcaşul de cult se află în satul Auvers-sur-Oise, în care celebrul pictor Van Gogh a pictat 70 de tablouri în ultimele luni de viață.

Biserica românilor este o fostă capelă părăginită transformată în depozit de cărți, pe care Mitropolia Ortodoxă Română a cumpărat-o în ianuarie 2017, cu sprijinul credincioșilor din diaspora.

Sebastian Perju: În urmă cu un an, zeci de români munceau voluntar în timpul lor liber pentru a renova și transforma această veche capelă catolică într-o adevărată biserică ortodoxă românească. Acum, românii din comunitatea stabilită în nordul Parisului sunt așteptați cu sutele să sărbătorească Paștele în noul lor lăcaș Sfânt.

Părintele paroh, Lilian Măntăluță, a tras cot la cot cu restul oamenilor din comunitate şi în jumătate de an a avut loc inaugurarea. Este însă pentru prima oară când aici este celebrată cea mai importantă sărbătoare creștină.

Lilian Măntăluţă, preot paroh: Este un moment foarte emoționant pentru noi, este o bucurie imensă. Exact cu un an în urmă, la ultimul Paște din biserica închiriată de la catolici, ne-am pus cu toții în gând ca anul acesta să putem fi în biserica noastră. Am muncit mult, am muncit cu spor, cu gândul că cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom regăsi, și iată deja ne regăsim în biserica pe care am cumpărat-o cu ajutorul mitropoliei, am renovat-o cu ajutorul credincioșilor.

Chiar și la mii de kilometri depărtare de casă, oamenii respectă tradițiile de sărbători, iar slujba se defășoară la fel ca peste tot în țară. Pentru că sărbătoarea Învierii are loc noaptea, a fost necesar acordul primăriei și jandarmeriei, necesar la orice eveniment nocturn. Preotul aşteaptă sute de oameni în micuța biserică.

Lilian Măntăluţă, preot paroh: Deja biserica într-o duminică normală este arhiplină, în noaptea de Paște cu siguranță și curtea va fi neîncăpătoare.