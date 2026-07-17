Live TV

Video SUA au lovit azi-noapte ținte din sudul Iranului: este a șasea zi consecutivă de atacuri

Data actualizării: Data publicării:
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Atac al Iranului asupra unui centru de comandă american din Siria

Tensiunile din Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asuprsa strâmtorii Ormuz continuă, după ce, pentru a 6-a noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

Atac al Iranului asupra unui centru de comandă american din Siria

ACTUALIZARE 08.07: Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă că a atacat un centru de comandă al forțelor speciale americane de la baza militară al-Tanf din Siria, relatează agenția de știri Tasnim, conform Al Jazeera.

De asemenea, IRGC a declarat că atacul a fost o represalie pentru uciderea soldaților iranieni la Iranshahr.

Garda a mai afirmat că Iranul deține controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz și că nu se va exporta petrol sau gaze prin această cale navigabilă atâta timp cât vor continua noile atacuri ale SUA.

Știrea inițială: Comandamentul Central al SUA susține că a lovit zeci de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă și de apărare antiaeriană și infrastructură navală.

În același timp, pușcașii marini au verificat un petrolier din Golful Oman suspectat că ar face parte din „flota fantomă” a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat trei nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta.

De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus două poduri din sudul țării și au ucis 3 oameni și rănit alți 9. Iranul a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuweit, Bahrain și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
nava ruseasca racheta profimedia
3
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de consilierul lui Putin...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Sondaj IRES: Pe cine îi consideră românii vinovați pentru actuala criză politică. Câte...
Zele
5
Zelenski, surprins de Ziua Franţei în timp ce rupe capacul de la sticla de plastic. Val...
FIFA a deschis o anchetă! A venit anunțul, cu două zile înaintea finalei: ce riscă Argentina
Digi Sport
FIFA a deschis o anchetă! A venit anunțul, cu două zile înaintea finalei: ce riscă Argentina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Oligarhii ruși au găsit o metodă prin care scapă de controlul lui Putin pe timp de război. Cum își protejează averile
Iran Holds Dayslong Funeral For Late Ayatollah Ali Khamenei
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Generalul (r) Bălăceanu: „E pregătit să reziste. Urmărește un obiectiv strategic”
Razboi SUA IRan drapel
Donald Trump înclină spre extinderea operațiunilor militare ale SUA în Iran. Variantele de escaladare analizate de Casa Albă
sua iran razboi conflict
Avertismentul unui fost secretar al Apărării al lui Donald Trump: SUA nu vor câștiga războiul cu Iranul prin atacuri aeriene
petrol gaz rusia importuri UE
UE contribuie la finanțarea războiului lui Putin. Europa cumpără mai mult gaz rusesc ca niciodată: una spune, alta face
Recomandările redacţiei
ecusoan al politiei romane
Calvarul unui agent de poliție din Brașov: amenințat de 11 ani de un...
Donald Trump cu Benjamin Netanyahu, în timpul unei vizite în SUA
De la „Riviera Orientului Mijlociu” la o tabără-pilot: Ce a mai rămas...
canicula val caldura termometru
Vremea va fi mai rece decât normal săptămâna viitoare. Prognoza pe...
dragos pislaru
Dragoș Pîslaru promite „surprize plăcute” în proiectul legii...
Ultimele știri
Prima reacție a Chinei după ce Donald Trump a acuzat-o de amestecul în alegerile din SUA
Donald Trump acuză China de amestec în alegerile americane din 2020, contrazicând serviciile de informații din SUA
Cum folosește marina olandeză tehnologia pentru a-și transforma sistemele de apărare maritimă: „Munca a devenit mult mai dificilă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
Fanatik.ro
Inteligența Artificială s-a pus de acord: Cine va câștiga finala Cupei Mondiale Spania – Argentina. O echipă...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Aceștia sunt fotbaliștii care nu pot evolua în SuperLiga pentru că România nu are un guvern. Care este cea...
Adevărul
Obiceiurile turiștilor care îi enervează pe hotelieri. Greșelile care pot aduce costuri suplimentare
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Cum a ajuns Messi să se pozeze cu bebelușul Lamine Yamal în 2007. Cei doi se înfruntă acum în finala CM 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
Cazul care a divizat Italia: bijutier condamnat „pe viață” pentru că a împușcat doi tâlhari după un jaf. Apel...
Newsweek
Creștere explozivă a dosarelor de pensie ajunse la CCR. Formula de calcul ar putea fi schimbată. CASS, anulat!
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...