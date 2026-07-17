Tensiunile din Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asuprsa strâmtorii Ormuz continuă, după ce, pentru a 6-a noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

Atac al Iranului asupra unui centru de comandă american din Siria

ACTUALIZARE 08.07: Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă că a atacat un centru de comandă al forțelor speciale americane de la baza militară al-Tanf din Siria, relatează agenția de știri Tasnim, conform Al Jazeera.

De asemenea, IRGC a declarat că atacul a fost o represalie pentru uciderea soldaților iranieni la Iranshahr.

Garda a mai afirmat că Iranul deține controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz și că nu se va exporta petrol sau gaze prin această cale navigabilă atâta timp cât vor continua noile atacuri ale SUA.

Știrea inițială: Comandamentul Central al SUA susține că a lovit zeci de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă și de apărare antiaeriană și infrastructură navală.

În același timp, pușcașii marini au verificat un petrolier din Golful Oman suspectat că ar face parte din „flota fantomă” a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat trei nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta.

De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus două poduri din sudul țării și au ucis 3 oameni și rănit alți 9. Iranul a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuweit, Bahrain și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată.

Editor : B.E.