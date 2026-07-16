Live TV

Video Povestea celor doi alpiniști români, morți de ziua lor în Alpi. Emil Gheorghe ar fi împlinit astăzi 61 de ani: „Muntele ni l-a luat”

Data publicării:
romani morti alpi
Excursia din care nu s-au mai întors era cadoul pe care alpiniștii și-l făcuseră pentru zilele lor de naștere. Sursa foto: colaj Facebook / Andra Daniela / Roman Cornel
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vestea morții celor doi alpiniști români în Alpii italieni a căzut ca un trăsnet pentru familia și prietenii lor apropiați. Emil Gheorghe, unul dintre dintre mai cunoscuți exploratori montani din Valea Jiului ar fi împlinit chiar astăzi, 16 iulie, 61 de ani. Alături de el se afla Cornel Roman, a cărui zi de naștere fusese pe 09 iulie, exact în ziua în care au dispărut. Excursia din care nu s-au mai întors era cadoul pe care alpiniștii și-l făcuseră pentru zilele lor de naștere. Salvatorii italieni le-au recuperat trupurile dintr-o crevasă adâncă de 20 de metri, la 4 zile după dispariție.

Atenție! Urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Emil Gheorghe și Cornel Roman erau prieteni și împărtășeau aceeași dragoste pentru munte. Urmau să își sărbătorească zilele de naștere pe unul dintre cele mai spectaculoase vârfuri din lume.

„Avem un grup, se numește 'Camarazii', și ne-a trimis că ne așteaptă de ziua lui la Chamonix, la o cafea și o pizza. Asta a fost miercurea trecută”, spune Ștefan Adrian Jurca, prietenul alpinistului Emil Gheorghe.

Cornel și-a găsit sfârșitul chiar de ziua lui. În ultima lui postare pe rețelele sociale, din 9 iulie 2026, ca o premoniție la ce avea să se întâmple, alpinistul scria „Trece timpul ca nebunul și mă trec și eu”.

La scurt timp, au pornit spre masivul Gran Paradiso, din Italia.

„Urmează să urce la refugiu și ținem legătura... atât. Nu am mai luat legătura cu el, nu a mai avut semnal”, povestește Andra, fiica lui Emil Gheorghe.

„Am fost contactat de soția și de fata lui, care mi-au spus că nu au primit nicio veste de la el. Era ceva inedit, pentru că el, în general, suna, mai trimitea fotografii”, mai povestește Ștefan Adrian Jurca.

Salvamontiștii i-au căutat neîntrerupt aproape patru zile. Speranța le-a fost spulberată când au găsit trupurile celor doi într-o prăpastie.

„Ce nu avem în România și găsim în Alpi foarte des sunt aceste crevase, acele crăpături în ghețar, care pot să fie acoperite cu un strat de zăpadă, să se rupă cu noi și să cădem”, explică Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.

Moartea celor doi i-a șocat pe apropiați.

„Am fost cu dumnealui pe Ararat în urmă cu 5 ani, în urmă cu 6 ani pe Mont Blanc. Din păcate, muntele ni l-a luat...”, spune trist Adrian Ahrițculesei, prietenul alpinistului Emil Gheorghe.

„Amândoi aveau multă experiență, plus că Emil era un tip care nu exagera și nu făcea lucrurile nefăcute”, completează Ștefan Adrian Jurca.

În urmă cu doar câteva zile, o altă tragedie s-a produs în Munții Bucegi. O alpinistă și-a pierdut viața, iar alți trei bărbați au fost răniți grav, după ce coarda cu care erau prinși a cedat și au căzut în gol zeci de metri.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
4
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
5
Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil...
FOTO Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2: imagini de necrezut la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
FOTO Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2: imagini de necrezut la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mountains of the Gran Paradiso group at the head of Valnontey (Gran Paradiso National Park).
Cei doi alpiniști români care au murit în Alpii italieni erau într-o expediție pe care și-au făcut-o cadou de ziua lor
ancheta bucegi
Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care a căzut 40 de metri în gol: „Evident nu ține”
Mountains of the Gran Paradiso group at the head of Valnontey (Gran Paradiso National Park).
Doi alpiniști români au murit în masivul Gran Paradiso din Alpii italieni. Nu se mai știa nimic despre ei din 9 iulie
Femeie cautand pe harta obiective turistice in vacanta petrecuta in Italia
Destinația turistică din Italia unde turiștii riscă amenzi dacă se plimbă fără tricou sau în costum de baie: „Era și timpul”
photo- cuplu de batrani
Secretul „zonei albastre” din Europa: locul unde oamenii ajung la 100 de ani de cinci ori mai des decât în restul continentului
Recomandările redacţiei
nave militare americane și iraniene
Cum pot SUA și Iranul să rezolve problema Strâmtorii Ormuz odată...
faza de joc din meciul anglia - argentina
CM 2026. Argentina a învins Anglia și va juca finala turneului...
Soldat rus trupe speciale
„Pachete de securitate pentru dictatori”. Expansiunea Rusiei în...
vladimir putin
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia...
Ultimele știri
Anchetă la Cluj, după ce o clinică stomatologică din Turcia ar fi anunțat consultații într-un hotel din oraș. Ce spune firma acuzată
De la instrumente de nișă la elemente esențiale ale războiului modern: Europa mizează pe drone pentru securitatea continentului
UE contribuie la finanțarea războiului lui Putin. Europa cumpără mai mult gaz rusesc ca niciodată: una spune, alta face
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
Fanatik.ro
Finala CM 2026, Spania – Argentina, ar putea fi amânată. ”Vești șocante din SUA”
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
S-a retras de la naționala Braziliei, dar a făcut o investiție spectaculoasă. Pe ce a dat Neymar 26 de...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Vești șocante din SUA”: finala Cupei Mondiale 2026, Spania - Argentina, ar putea fi amânată
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Tot mai mulți români cer băncilor înapoi comisioanele și dobânzile. Cum îți poți recupera banii fără proces
Newsweek
Totul despre vechimea în muncă la pensie. Care perioade sunt contributive și care nu? Când poți iesi la pensie
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...