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Video Explozie la cariera de piatră Pleșa din Gorj. Amendă de 80.000 de lei după pagubele provocate de o dinamitare controlată

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-07-17T085036.748
Amendă de 80 de mii de lei pentru o explozie produsă în cariera de piatră Pleșa, din Gorj.. Foto Digi24
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O explozie produsă în cariera de piatră Pleșa, din județul Gorj, s-a soldat cu pagube materiale, sancțiuni din partea autorităților și deschiderea unui dosar penal, după ce la o lucrare de dinamitare controlată ar fi fost folosită o cantitate prea mare de explozibil. Un utilaj și un autoturism au fost avariate, iar un pârâu din zonă a fost afectat.

Potrivit reprezentanților Apelor Române, în timpul unor lucrări de derocare a versantului, o cantitate importantă de rocă a ajuns în albia pârâului Por Cu, blocând scurgerea naturală a apei și afectând funcționarea cursului de apă.

Inspectorii susțin că operatorul economic nu a respectat condițiile prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor.

Ca urmare, autoritățile au aplicat o sancțiune financiară în valoare de 80.000 de lei și au dispus suspendarea activității în perimetrul respectiv până la interpretarea rezultatelor măsurătorilor topografice efectuate în teren.

Totodată, societatea are obligația de a îndepărta materialul rezultat în urma derocării atât de pe malurile pârâului, cât și din albia acestuia.

În urma aceleiași explozii au fost avariate și un utilaj tip concasor, precum și un autoturism aflat în apropierea locului unde s-a produs incidentul.

La fața locului au intervenit și polițiștii, care au întocmit un dosar penal pentru distrugere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Editor : Ș.A.

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