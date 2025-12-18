Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și educaţie. Explicațiile lui Rogobete

Printr-o ordonanță de urgență adoptată de Guvern, în ședința de joi, va continua şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice, a anunțat ministrul Sănătății Alexadru Rogobete. El a dăugat că este „o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”. Executivul a aprobat și un memorandum prin care pot fi organizate concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.

„Ce am spus se întâmplă: prin decizii asumate şi modificări legislative clare, reaşezăm sistemul de sănătate, eliminăm blocajele administrative şi asigurăm continuitatea actului medical pentru pacienţi şi personalul medical. Astăzi, în şedinţa de Guvern, am modificat Legea sănătăţii exact în această direcţie. Am creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoaşterea profesională şi eliberarea documentelor de atestare profesională, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor sǎ fie cât mai scurţi”, a scris Alexandru Rogobete, joi ep Facebook.

El a adăugat că noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu sunt aplicate concursului naţional de rezidenţiat şi nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică.

Ministrul PSD a spus că, prin memorandumul aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sănătății, pot fi organizate concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.

„Sănătatea trebuie să meargă înainte. Aducem, în acelaşi timp, claritate pentru medici şi farmacişti. Cei care au intrat deja în sistem şi devin ulterior cadre didactice îşi pot continua activitatea clinică fără birocraţie suplimentarǎ. Integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă, astfel încât experienţa şi competenţa să rămână lângă pacient”, arată ministrul.

Alexandru Rogobete a mai anunțat că, prin ordonanţa de urgenţă a Ministerului Sănătăţii adoptată de Guvern, continuă şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, „cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice”.

„Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, a mai explicat ministrul.

„Deschidem şi mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora. Tot mai mulţi specialişti îşi doresc să se întoarcă acasă, atraşi de investiţiile din spitale şi de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ţinut luni întregi pe margine şi accelerăm recunoaşterea profesională, prin proceduri corecte, transparente şi previzibile - cu timpi scurţi de soluţionare a dosarelor”, a subliniat el.

„Toate aceste măsuri au un scop simplu: un sistem de sănătate care funcţionează. Deschis, coerent şi stabil. Un sistem construit pentru pacienţi. Un sistem care creşte. Încrederea ne face bine”, a conchis Rogobete.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu