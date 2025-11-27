Live TV

Curtea de Conturi: CJ Prahova a plătit peste 6 milioane de lei pentru lucrări neexecutate, facturi ilegale şi cotizaţii fără temei

Data publicării:
consiliul judetean prahova

Consiliul Judeţean Prahova a plătit, între 2020 şi 2024, peste 6 milioane de lei, reprezentând decontări pentru lucrări neexecutate, actualizări de preţ calculate greşit, servicii facturate nelegal ori cotizaţii achitate fără justificare către asociaţii de dezvoltare intercomunitară, suma reieşind din rapoarte ale Curţii de Conturi, în urma auditurilor efectuate în judeţ.

Consiliul Judeţean Prahova a analizat, joi, concluziile unui Raport de Audit financiar realizat de Curtea de Conturi pentru perioada 2020-2024, document care arată că instituţia a făcut, în acea perioadă, plăţi nejustificate sau ilegale în valoare de peste 6 milioane de lei.

Sumele achitate ilegal din bugetul judeţului reprezintă decontări pentru lucrări neexecutate, actualizări de preţ calculate greşit, servicii facturate nelegal ori cotizaţii achitate fără justificare către asociaţii de dezvoltare intercomunitară.

„Printre cele mai grave situaţii identificate se numără: peste 2 milioane lei plătiţi pentru lucrări inexistente în proiectul privind reţeaua inteligentă de distribuţie gaze; sume importante achitate în mod nejustificat în proiectele de infrastructură rutieră, inclusiv pentru obiectivul «Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic»; plăţi suplimentare în proiecte de drumuri judeţene, rezultate din cantităţi neexecutate sau lucrări supraevaluate”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de CJ Prahova, joi seară, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, auditul Curţii de Conturi a evidenţiat că aproape un milion de lei au fost viraţi către Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „fără justificarea utilizării fondurilor în beneficiul judeţului”.

Reprezentanţii instituţiei transmit că s-au făcut demersuri pentru recuperarea prejudiciilor, „acolo unde acest lucru a fost posibil”.

„O parte dintre sume au fost deja recuperate integral, iar pentru restul au fost transmise notificări şi sunt pregătite acţiuni în instanţă. De asemenea, au fost constituite comisii tehnice şi administrative pentru extinderea verificărilor şi stabilirea răspunderii persoanelor implicate”, transmite instituţia.

Editor : A.C.

