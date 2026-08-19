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Diana Buzoianu acuză Romsilva că a introdus premierea colectivă: „Încălcând recomandările Curții de Conturi”

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ecuson romsilva
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Curtea de Conturi ceruse reguli clare pentru acordarea premiilor Buzoianu: „Romsilva s-a acoperit nevoie mare”

Ministra interimară a Mediului Diana Buzoianu acuză conducerea Romsilva că a introdus premierea colectivă în noul Contract Colectiv de Muncă, deși Curtea de Conturi recomandase anterior proceduri clare și transparente pentru acordarea premiilor și evaluarea performanței individuale.

Buzoianu susține că modificarea a fost făcută în primele luni de mandat ale directorului general al Romsilva, Vișan, în urma negocierilor cu sindicatul Silva.

„Episodul 1.000 din «de ce lupt în fiecare zi să reformăm Romsilva». Tocmai am descoperit cum Romsilva a pus recent în Contractul Colectiv de Muncă premierea colectivă, încălcând astfel recomandările exprese ale Curții de Conturi din raportul de anul trecut”, a scris Diana Buzoianu, miercuri pe Facebook.

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Curtea de Conturi ceruse reguli clare pentru acordarea premiilor

Ministra afirmă că, până în urmă cu câteva luni, premierea personalului Romsilva era acordată individual, în funcție de rezultatele fiecărui angajat.

Potrivit lui Buzoianu, în urmă cu un an, Curtea de Conturi a constatat într-un raport că Romsilva acordase premii în valoare totală foarte mare cu încălcarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă. La acel moment, contractul prevedea doar acordarea individuală a premiilor.

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Curtea de Conturi ar fi cerut, printre măsurile de remediere, inclusiv adoptarea unor „proceduri clare și transparente a modului de acordare a premiilor, care să conțină efectuarea unor analize riguroase a performanțelor obținute de salariați”.

Potrivit recomandării citate de ministră, astfel de proceduri ar fi trebuit să contribuie la „prevenirea utilizării ineficiente a fondurilor și motivarea performanței reale a salariatului”.

Buzoianu: „Romsilva s-a acoperit nevoie mare”

Ministra susține că noua conducere a Romsilva a procedat diferit față de recomandările Curții de Conturi.

„Ce face directorul general, domnul Vișan, sub mandatul dat de Consiliul de Administrație al Romsilva, în primele luni de mandat? Negociază cu sindicatul Silva un contract colectiv de muncă care brusc, prevede, diferit față de acum un an, și premierea colectivă”, afirmă Buzoianu.

Ea consideră că, în loc să fie clarificate criteriile pentru premierea individuală și să fie recompensați angajații în funcție de rezultate, conducerea Romsilva a introdus posibilitatea acordării de premii colective.

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„Deci, Romsilva, în loc să clarifice cum face mai clară premierea individuală, ca să dea beneficii celor care chiar au rezultate, s-a acoperit nevoie mare introducând un articol special în Contractul Colectiv de Muncă ca să poată da și premii colectiv”, a scris ministra.

Diana Buzoianu spune că situația reprezintă încă un argument pentru continuarea reformării Regiei Naționale a Pădurilor.

„Acesta este motivul 1000 pentru care nu voi ceda cu nimic de la reforma Romsilva”, a încheiat ministra interimară a Mediului.

Editor : Ana Petrescu

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