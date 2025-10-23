Sociologul Remus Ștefureac atrage atenția asupra unor date îngrijorătoare extrase din sondaje INSCOP efectuate în ultimele luni: 70% dintre români cred că legea nu este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii, 75% consideră că succesul unora este rezultatul unui sistem corupt sau nedrept, 50% spun că principala problemă a României este corupția care amplifică nedreptățile din societate, 75% cred că cei care reușesc în România nu sunt neapărat cei mai capabili, ci cei mai conectați, 60% simt că alții au fost ajutați pe nedrept în timp ce ei au fost ignorați. Totodată, 70% spun că statul poartă o mare parte din vină pentru situația lor actuală. Directorul INSCOP Research spune că cifrele ar putea arăta si mai rău după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale.

„Cod roșu de explozie socială

70% dintre români cred că legea nu este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii.

75% consideră că succesul unora este rezultatul unui sistem corupt sau nedrept.

50% spun că principala problemă a României este corupția care amplifică nedreptățile din societate.

75% cred că cei care reușesc în România nu sunt neapărat cei mai capabili, ci cei mai conectați.

70% apreciază că sistemul în România este construit astfel încât să te țină pe loc.

60% simt că alții au fost ajutați pe nedrept în timp ce ei au fost ignorați.

70% spun că statul poartă o mare parte din vină pentru situația lor actuală.

Este o percepție catastrofală, un foc imens pe care acum, în pragul iernii, se toarnă gaz cu conducta. O conductă politică pe care circulă, ceea ce românii percep ca fiind privilegii inacceptabile reprezentate sub forma locurilor de muncă la stat pentru cei cu pile și familiile lor, sub forma unor pensii și salarii supradimensionate în raport cu nivelul de toleranță al țării, sub forma aranjamentelor clientelei politice.

Nu este specializarea mea să discut despre legalitatea deciziilor CCR sau despre conținutul normelor aplicabile pentru reducerea numărului de angajați din administrație. Nu mă pricep și nu le comentez esența juridică. Bănuiesc că diverse decizii ale autorităților de drept sunt corecte legal și constituțional.

Eu ridic însă problema efectelor în societate. Iar consecințele ar putea deveni de necontrolat. O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație care va fi călărit ușor de orice actor ostil ultra-radical care dorește subminarea strategică a României, distrugerea regimului democratic și chiar preluarea controlului asupra țării. Deocamdată, politicul trubadur pare ca trimite vesel soldații în garnizoană, tocmai când războiul hibrid este pe cale să devină mai dur ca niciodată.

Ne poate lovi, mult mai repede decât ne închipuim, o furtună istorică din mijlocul căreia, un Georgescu sau un Simion ni se vor părea simple baloane de încercare lansate de unii la ruleta rusească sau în jocul de barbut politic local.

Să dea Dumnezeu să mă înșel, furtuna detectată de instrumentele de alertă să își piardă din intensitate, iar focul să nu devină rug. Doamne ajută…

P.S. Alegerile de la București, care vor avea loc peste doar 45 zile, se pot transforma, dintr-un test major al rezilienței democratice, în paratrăsnetul nefericit al unei furtuni violente în societate de care vor profita cei mai radicali dintre radicali.

Notă: toate datele indicate au fost publicate în sondajele INSCOP din ultimele luni. Plec de la ipoteza ca în contextul politic, economic și social generat de ultimele săptămâni, cifrele arătata si mai rău. Este doar o ipoteza….”, transmite Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Editor : A.C.