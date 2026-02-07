Live TV

De ce ar trebui să dezactivezi WI-FI-ul când pleci de acasă. Experții IT avertizează: „Pot fi compromise date personale”

Camelia Sinca Data publicării:
Conexiunea Wi-Fi când pleci de acasă. Foto Getty Images
Conexiunea Wi-Fi când pleci de acasă. Foto Getty Images
Din articol
Ce tipuri de informații pot fi expuse și cum influențează Wi-Fi-ul acest risc De ce apare recomandarea de a dezactiva conexiunea Wi-Fi când pleci de acasă Cum influențează Wi-Fi-ul securitatea dispozitivelor Ce soluții de protecție există și ce funcționează cu adevărat

În era digitală, accesul la rețele Wi‑Fi a devenit aproape indispensabil, însă utilizarea necontrolată poate expune dispozitivele și, implicit, utilizatorii la riscuri semnificative. Datele personale, autentificările și sesiunile active pot fi compromise atunci când rețeaua nu este sigură sau actualizată. Specialiștii în securitate IT subliniază că pericolul nu provine din tehnologie, ci din modul și contextul în care aceasta este exploatată. Pași simpli de prevenție, precum oprirea conexiunii atunci când nu este necesară, contribuie la protejarea informațiilor sensibile și la reducerea riscului de acces neautorizat.

Prevenția rămâne cea mai eficientă soluție împotriva riscurilor asociate Wi‑Fi-ului. Astfel, utilizatorii își pot păstra informațiile în siguranță, reducând semnificativ șansele de a deveni victime ale atacurilor cibernetice.

Ce tipuri de informații pot fi expuse și cum influențează Wi-Fi-ul acest risc

„Dezactivarea conexiunii Wi-Fi la plecarea de acasă nu reprezintă o obligație, ci o măsură preventivă menită să reducă expunerea la riscuri digitale. Wi-Fi-ul nu este, în sine, un pericol, însă utilizarea neglijentă a acestuia poate genera probleme. Conexiunea wireless poate deveni un factor de risc în anumite circumstanțe, pentru că atacatorii nu pot pătrunde automat în telefonul sau laptop-ul unei persoane doar pentru că Wi-Fi-ul este activ. Problemele apar în momentul în care dispozitivul se conectează la o rețea nesigură sau deja compromisă. Contrar percepției create de filme, un hacker nu „sparge Wi-Fi-ul” prin metode spectaculoase.

Majoritatea atacurilor sunt relativ simple și se bazează pe exploatarea neatenției utilizatorilor sau a rețelelor insuficient securizate.

În astfel de situații, pot fi expuse diverse categorii de informații sensibile. Printre acestea se numără datele de autentificare, precum numele de utilizator și parolele, dar și sesiunile active de login, care pot permite accesul la conturi fără a mai fi necesară introducerea parolei.

De asemenea, pot fi compromise date personale, cum ar fi adresa de e-mail sau locația aproximativă a utilizatorului, alături de informații privind activitatea online, inclusiv site-urile accesate și intervalele orare în care acestea au fost vizitate. Un risc suplimentar îl reprezintă datele transmise necriptat de aplicații sau servicii mai vechi, care pot fi interceptate cu ușurință în cadrul unor rețele nesecurizate.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Crăciun, specialist IT

De ce apare recomandarea de a dezactiva conexiunea Wi-Fi când pleci de acasă

„Atunci când Wi-Fi-ul rămâne activ, telefonul sau laptop-ul continuă să caute în mod constant rețele cunoscute și se poate conecta automat la hotspot-uri cu denumiri similare, fără ca utilizatorul să fie conștient de acest lucru. Deși riscul este relativ redus, el este considerat inutil în absența unei nevoi reale de conectare. Prin urmare, dezactivarea Wi-Fi-ului în astfel de situații contribuie la limitarea expunerii dispozitivului la rețele nesigure și reprezintă o măsură simplă de prevenție în materie de securitate digitală.

Dezactivarea conexiunii Wi-Fi atunci când nu este necesară poate fi o măsură elementară de precauție, cu precădere în spațiile publice, unde riscurile asociate conectării la rețele nesigure sunt mai ridicate.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Cum influențează Wi-Fi-ul securitatea dispozitivelor

„Rolul conexiunilor Wi-Fi devine relevant în special în anumite contexte de utilizare. Pe rețelele Wi-Fi publice, traficul de date poate fi interceptat sau redirecționat cu ușurință, în lipsa unor măsuri adecvate de securitate. Un risc similar apare în cazul rețelelor false sau clonate, unde utilizatorul se conectează, fără să își dea seama, la un hotspot aparent legitim, dar aflat sub controlul unui atacator.

Chiar și în cazul rețelelor Wi-Fi de acasă pot exista vulnerabilități, în special atunci când routerul nu este configurat corespunzător, folosește parole slabe sau nu beneficiază de actualizări de securitate la zi. Astfel, legătura dintre riscurile cibernetice și Wi-Fi este mai pronunțată în cazul rețelelor publice sau al celor configurate incorect.

Pe o rețea deschisă, un atacator aflat în proximitate poate intercepta traficul de date sau poate crea o rețea falsă care imită una legitimă, dar care este, în realitate, controlată de acesta.”, a mai explicat specialistul în IT

De ce conexiunea Wi-Fi poate prezenta riscuri în anumite contexte

„Wi-Fi-ul este perceput ca fiind periculos în anumite situații nu din cauza tehnologiei în sine, ci a modului și contextului în care este utilizat. Wi-Fi-ul transmite date prin aer, ceea ce le face, în anumite condiții, mai ușor de interceptat comparativ cu o conexiune prin rețeaua mobilă.

În plus, numeroase rețele Wi-Fi publice nu beneficiază de mecanisme reale de criptare sau folosesc parole comune, accesibile unui număr mare de utilizatori. Aceste practici cresc semnificativ riscul ca traficul de date să fie monitorizat sau exploatat de persoane neautorizate, transformând o conexiune aparent convenabilă într-un potențial punct vulnerabil din perspectiva securității digitale.

Situațiile considerate cu risc ridicat

Există anumite contexte în care utilizarea Wi-Fi-ului implică un nivel de risc mai ridicat. Printre acestea se numără:

  • Conectarea la rețele publice din cafenele, aeroporturi sau hoteluri, unde securitatea este adesea minimă sau inexistentă;
  • Un alt factor de vulnerabilitate îl reprezintă utilizarea rețelelor fără parolă sau protejate prin parole foarte simple, ușor de ghicit.

De asemenea, riscuri semnificative apar în cazul routerelor de acasă care nu sunt actualizate sau care funcționează cu setările implicite ale producătorului, precum și în situația dispozitivelor configurate să se conecteze automat la rețele cunoscute, fără verificarea autenticității acestora.

Prin comparație, conexiunile de date mobile (4G/5G) beneficiază de criptare la nivel de rețea și sunt considerabil mai dificil de interceptat. Deși nu sunt complet protejate, acestea oferă, pentru utilizatorul obișnuit, un nivel de securitate superior față de utilizarea unei rețele Wi-Fi publice, reducând semnificativ riscul expunerii datelor personale sau al accesului neautorizat.”, a adăugat specialistul în securitate

Ajută folosirea unui VPN?

„Utilizarea unui VPN (Virtual Private Network/ Rețea Virtuală Privată) poate contribui la creșterea nivelului de securitate, în special în cazul rețelelor Wi-Fi publice. Prin criptarea traficului de date, un VPN îngreunează interceptarea informațiilor de către terți neautorizați. Totuși, acest instrument nu oferă protecție împotriva tuturor tipurilor de amenințări, precum accesarea unor site-uri false, atacurile de tip phishing sau instalarea aplicațiilor malițioase. În acest context, VPN-ul trebuie privit ca un instrument util, dar limitat, care completează alte măsuri de securitate și nu ca o soluție universală pentru protecția online.

Ce soluții de protecție există și ce funcționează cu adevărat

Recomandările în acest domeniu sunt, în principal, de natură preventivă și nu implică măsuri drastice. Nu este vorba despre inducerea panicii sau despre adoptarea unor soluții extreme, ci despre limitarea expunerii la riscuri inutile prin decizii informate.

Printre măsurile considerate eficiente se numără:

  • Dezactivarea conexiunii Wi-Fi atunci când nu este utilizată;
  • Evitarea rețelelor publice necunoscute;
  • Dezactivarea funcției de conectare automată la Wi-Fi;
  • De asemenea, actualizarea constantă a sistemului de operare și a aplicațiilor.

În cazul rețelelor de acasă, utilizarea unei parole puternice și activarea standardelor moderne de criptare, precum WPA2 sau WPA3 (sisteme de securitate pentru rețele wireless Wi‑Fi, care criptează datele și protejează conexiunea împotriva accesului neautorizat) reprezintă pași esențiali pentru asigurarea unui nivel adecvat de siguranță. În securitatea IT, nu vorbim despre eliminarea completă a riscurilor, ci despre limitarea lor. Cu cât suprafața de atac a unui sistem este mai restrânsă, cu atât probabilitatea apariției unor incidente scade semnificativ.”, conchide sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
New research hall inaugurated
Cum își apără UE cablurile submarine de internet din Marea Baltică și Marea Mediterană: Investiții de 347 de milioane de euro
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Mircea Abrudean, după Forumul de Securitate din SUA: România îşi menţine angajamentele asumate, inclusiv 5% din PIB pentru apărare
Screenshot 2026-02-04 085332
Europenii se tem de război și atacuri cibernetice. Majoritatea vrea o Uniune mai puternică (eurobarometru)
EU Foreign Affairs Chief Kaja Kallas at Arctic Frontiers.
Colaborarea în domeniul apărării dintre UE și Norvegia trece de la teorie la practică. Țara, eligibilă pentru finanțare SAFE
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la rețele sociale: exemplul din familia sa
Recomandările redacţiei
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
Maia Sandu
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine...
Ce este fenomenul „Phubbing” . Foto Getty Images
Fenomenul „Phubbing”, semnal de alarmă în era digitală. Psihologii...
șeic escroc din Liban / parlamentari libanezi în timpul unei ședințe
O schemă de înșelăciune care a șocat o țară întreagă: Cum a căzut...
Ultimele știri
Urmărire ca-n filme la Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat a furat o mașină: cum a fost prins
Statele Unite ale lui Trump: lista tuturor lucrurilor pe care președintele american vrea să le boteze cu numele său
Ce rase de câini sunt considerate periculoase și trebuie declarate la poliție. Sancțiunile pentru proprietarii care nu respectă legea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Secretul pe care Ion Țiriac i l-a zis Simonei Halep. Se întâmpla de fiecare dată când ieșea pe teren
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Care este secretul tenismenei Sorana Cîrstea pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva și-a dezvăluit...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă