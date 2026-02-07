De ce ar trebui să dezactivezi WI-FI-ul când pleci de acasă. Experții IT avertizează: „Pot fi compromise date personale”

În era digitală, accesul la rețele Wi‑Fi a devenit aproape indispensabil, însă utilizarea necontrolată poate expune dispozitivele și, implicit, utilizatorii la riscuri semnificative. Datele personale, autentificările și sesiunile active pot fi compromise atunci când rețeaua nu este sigură sau actualizată. Specialiștii în securitate IT subliniază că pericolul nu provine din tehnologie, ci din modul și contextul în care aceasta este exploatată. Pași simpli de prevenție, precum oprirea conexiunii atunci când nu este necesară, contribuie la protejarea informațiilor sensibile și la reducerea riscului de acces neautorizat.

Prevenția rămâne cea mai eficientă soluție împotriva riscurilor asociate Wi‑Fi-ului. Astfel, utilizatorii își pot păstra informațiile în siguranță, reducând semnificativ șansele de a deveni victime ale atacurilor cibernetice.

Ce tipuri de informații pot fi expuse și cum influențează Wi-Fi-ul acest risc

„Dezactivarea conexiunii Wi-Fi la plecarea de acasă nu reprezintă o obligație, ci o măsură preventivă menită să reducă expunerea la riscuri digitale. Wi-Fi-ul nu este, în sine, un pericol, însă utilizarea neglijentă a acestuia poate genera probleme. Conexiunea wireless poate deveni un factor de risc în anumite circumstanțe, pentru că atacatorii nu pot pătrunde automat în telefonul sau laptop-ul unei persoane doar pentru că Wi-Fi-ul este activ. Problemele apar în momentul în care dispozitivul se conectează la o rețea nesigură sau deja compromisă. Contrar percepției create de filme, un hacker nu „sparge Wi-Fi-ul” prin metode spectaculoase.

Majoritatea atacurilor sunt relativ simple și se bazează pe exploatarea neatenției utilizatorilor sau a rețelelor insuficient securizate.

În astfel de situații, pot fi expuse diverse categorii de informații sensibile. Printre acestea se numără datele de autentificare, precum numele de utilizator și parolele, dar și sesiunile active de login, care pot permite accesul la conturi fără a mai fi necesară introducerea parolei.

De asemenea, pot fi compromise date personale, cum ar fi adresa de e-mail sau locația aproximativă a utilizatorului, alături de informații privind activitatea online, inclusiv site-urile accesate și intervalele orare în care acestea au fost vizitate. Un risc suplimentar îl reprezintă datele transmise necriptat de aplicații sau servicii mai vechi, care pot fi interceptate cu ușurință în cadrul unor rețele nesecurizate.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Crăciun, specialist IT

De ce apare recomandarea de a dezactiva conexiunea Wi-Fi când pleci de acasă

„Atunci când Wi-Fi-ul rămâne activ, telefonul sau laptop-ul continuă să caute în mod constant rețele cunoscute și se poate conecta automat la hotspot-uri cu denumiri similare, fără ca utilizatorul să fie conștient de acest lucru. Deși riscul este relativ redus, el este considerat inutil în absența unei nevoi reale de conectare. Prin urmare, dezactivarea Wi-Fi-ului în astfel de situații contribuie la limitarea expunerii dispozitivului la rețele nesigure și reprezintă o măsură simplă de prevenție în materie de securitate digitală.

Dezactivarea conexiunii Wi-Fi atunci când nu este necesară poate fi o măsură elementară de precauție, cu precădere în spațiile publice, unde riscurile asociate conectării la rețele nesigure sunt mai ridicate.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Cum influențează Wi-Fi-ul securitatea dispozitivelor

„Rolul conexiunilor Wi-Fi devine relevant în special în anumite contexte de utilizare. Pe rețelele Wi-Fi publice, traficul de date poate fi interceptat sau redirecționat cu ușurință, în lipsa unor măsuri adecvate de securitate. Un risc similar apare în cazul rețelelor false sau clonate, unde utilizatorul se conectează, fără să își dea seama, la un hotspot aparent legitim, dar aflat sub controlul unui atacator.

Chiar și în cazul rețelelor Wi-Fi de acasă pot exista vulnerabilități, în special atunci când routerul nu este configurat corespunzător, folosește parole slabe sau nu beneficiază de actualizări de securitate la zi. Astfel, legătura dintre riscurile cibernetice și Wi-Fi este mai pronunțată în cazul rețelelor publice sau al celor configurate incorect.

Pe o rețea deschisă, un atacator aflat în proximitate poate intercepta traficul de date sau poate crea o rețea falsă care imită una legitimă, dar care este, în realitate, controlată de acesta.”, a mai explicat specialistul în IT

De ce conexiunea Wi-Fi poate prezenta riscuri în anumite contexte

„Wi-Fi-ul este perceput ca fiind periculos în anumite situații nu din cauza tehnologiei în sine, ci a modului și contextului în care este utilizat. Wi-Fi-ul transmite date prin aer, ceea ce le face, în anumite condiții, mai ușor de interceptat comparativ cu o conexiune prin rețeaua mobilă.

În plus, numeroase rețele Wi-Fi publice nu beneficiază de mecanisme reale de criptare sau folosesc parole comune, accesibile unui număr mare de utilizatori. Aceste practici cresc semnificativ riscul ca traficul de date să fie monitorizat sau exploatat de persoane neautorizate, transformând o conexiune aparent convenabilă într-un potențial punct vulnerabil din perspectiva securității digitale.

Situațiile considerate cu risc ridicat

Există anumite contexte în care utilizarea Wi-Fi-ului implică un nivel de risc mai ridicat. Printre acestea se numără:

Conectarea la rețele publice din cafenele, aeroporturi sau hoteluri, unde securitatea este adesea minimă sau inexistentă;

Un alt factor de vulnerabilitate îl reprezintă utilizarea rețelelor fără parolă sau protejate prin parole foarte simple, ușor de ghicit.

De asemenea, riscuri semnificative apar în cazul routerelor de acasă care nu sunt actualizate sau care funcționează cu setările implicite ale producătorului, precum și în situația dispozitivelor configurate să se conecteze automat la rețele cunoscute, fără verificarea autenticității acestora.

Prin comparație, conexiunile de date mobile (4G/5G) beneficiază de criptare la nivel de rețea și sunt considerabil mai dificil de interceptat. Deși nu sunt complet protejate, acestea oferă, pentru utilizatorul obișnuit, un nivel de securitate superior față de utilizarea unei rețele Wi-Fi publice, reducând semnificativ riscul expunerii datelor personale sau al accesului neautorizat.”, a adăugat specialistul în securitate

Ajută folosirea unui VPN?

„Utilizarea unui VPN (Virtual Private Network/ Rețea Virtuală Privată) poate contribui la creșterea nivelului de securitate, în special în cazul rețelelor Wi-Fi publice. Prin criptarea traficului de date, un VPN îngreunează interceptarea informațiilor de către terți neautorizați. Totuși, acest instrument nu oferă protecție împotriva tuturor tipurilor de amenințări, precum accesarea unor site-uri false, atacurile de tip phishing sau instalarea aplicațiilor malițioase. În acest context, VPN-ul trebuie privit ca un instrument util, dar limitat, care completează alte măsuri de securitate și nu ca o soluție universală pentru protecția online.

Ce soluții de protecție există și ce funcționează cu adevărat

Recomandările în acest domeniu sunt, în principal, de natură preventivă și nu implică măsuri drastice. Nu este vorba despre inducerea panicii sau despre adoptarea unor soluții extreme, ci despre limitarea expunerii la riscuri inutile prin decizii informate.

Printre măsurile considerate eficiente se numără:

Dezactivarea conexiunii Wi-Fi atunci când nu este utilizată;

Evitarea rețelelor publice necunoscute;

Dezactivarea funcției de conectare automată la Wi-Fi;

De asemenea, actualizarea constantă a sistemului de operare și a aplicațiilor.

În cazul rețelelor de acasă, utilizarea unei parole puternice și activarea standardelor moderne de criptare, precum WPA2 sau WPA3 (sisteme de securitate pentru rețele wireless Wi‑Fi, care criptează datele și protejează conexiunea împotriva accesului neautorizat) reprezintă pași esențiali pentru asigurarea unui nivel adecvat de siguranță. În securitatea IT, nu vorbim despre eliminarea completă a riscurilor, ci despre limitarea lor. Cu cât suprafața de atac a unui sistem este mai restrânsă, cu atât probabilitatea apariției unor incidente scade semnificativ.”, conchide sursa Digi24.ro