Live TV

Mircea Abrudean, după Forumul de Securitate din SUA: România îşi menţine angajamentele asumate, inclusiv 5% din PIB pentru apărare

Data publicării:
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Mircea Abrudean, președintele Senatului / Foto: Profimedia Images

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat, miercuri, la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat în Washington D.C., Statele Unite ale Americii, el afirmând că România îşi menţine angajamentele asumate la nivel aliat, inclusiv obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare şi securitate până în anul 2035.

Evenimentul a reunit oficiali şi lideri parlamentari pentru dezbateri privind evoluţiile mediului de securitate internaţională şi consolidarea cooperării euro-atlantice, arată Senatul într-un comunicat.

În cadrul intervenţiei susţinute, preşedintele Senatului a reafirmat angajamentul ferm al României pentru apărarea colectivă în cadrul NATO şi pentru consolidarea securităţii Flancului Estic al Alianţei, subliniind rolul strategic al României în regiunea Mării Negre.

„A fost evidenţiat faptul că România îşi menţine angajamentele asumate la nivel aliat, inclusiv obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare şi securitate până în anul 2035, precum şi eforturile de dezvoltare a capabilităţilor militare şi a industriei naţionale de apărare, în strânsă cooperare cu partenerii euro-atlantici şi, în mod special, cu Statele Unite ale Americii”, se menţionează în comunicat.

Preşedintele Senatului a subliniat importanţa Parteneriatului Strategic România–SUA, considerat un pilon esenţial al securităţii naţionale, precum şi contribuţia României la stabilitatea regională, prin investiţii în infrastructura strategică, sprijinirea logistică a Ucrainei şi Republicii Moldova şi consolidarea securităţii maritime şi aeriene în regiunea Mării Negre.

„Garantăm apărarea în regiunea Mării Negre. Menţinem cerul sigur, având legislaţie care ne permite să acţionăm ferm în cazul incidentelor cu drone şi al încălcărilor ilegale ale spaţiului aerian. Menţinem marea sigură, pentru că împreună cu Bulgaria şi Turcia, am lansat Grupul Operativ pentru Contramăsuri împotriva Minelor din Marea Neagră. Menţinem vecinii puternici. Sprijinim Republica Moldova şi Ucraina.”, a precizat Abrudean.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
baza militara rusa
4
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
5
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-02-04 085332
Europenii se tem de război și atacuri cibernetice. Majoritatea vrea o Uniune mai puternică (eurobarometru)
EU Foreign Affairs Chief Kaja Kallas at Arctic Frontiers.
Colaborarea în domeniul apărării dintre UE și Norvegia trece de la teorie la practică. Țara, eligibilă pentru finanțare SAFE
profimedia-1070721000
Casa Albă are planuri pentru „un stat venezuelean prosper și democratic”. Mesajul trimisului SUA la Caracas: „Munca a început deja”
web SHIPSPOTTING Around The World CORVETA GERMANIA 030226_01785
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane. Percheziții în Hamburg, România și Grecia
Donald Trump
Trump vrea un Arc de Triumf uriaș în capitala SUA: Aș vrea să fie cel mai mare
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea...
ilie bolojan face declaratii
Ora 19:00. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă. Din...
bnr
BNR avertizează că un document atribuit instituției, care circulă în...
Soldați Moldova
Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru...
Ultimele știri
Nereguli identificate în cheltuielile la vila care ar fi fost pregătită pentru Klau Iohannis. Ce arată Curtea de Conturi
Elon Musk răbufnește în urma perchezițiilor la birourile X din Paris: „Un atac politic”
O fetiţă de 5 ani a murit într-un accident rutier produs în București. Copila şi bunica sa erau pe carosabil
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal...
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”