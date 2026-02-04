Live TV

Colaborarea în domeniul apărării dintre UE și Norvegia trece de la teorie la practică. Țara, eligibilă pentru finanțare SAFE

EU Foreign Affairs Chief Kaja Kallas at Arctic Frontiers.
Ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, și șefa Afacerilor Externe a UE, Kaja Kallas, au vizitat nava de pază de coastă KV Bjornoya, în Tromsø. Foto: Profimedia
Descurajarea în nordul îndepărtat „Niciodată nu am fost mai apropiați de UE”

Uniunea Europeană își intensifică angajamentul în domeniul securității în Arctica, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, declarând că parteneriatul în domeniul securității și apărării dintre UE și Norvegia trece „de la teorie la practică”. Vorbind la conferința Arctic Frontiers din Tromsø, Norvegia, Kallas a spus că blocul comunitar aprofundează cooperarea cu Oslo ca răspuns la amenințările crescânde la adresa securității din partea Rusiei în nordul îndepărtat, relatează TVPWorld.

Conferința din acest an, axată în mod tradițional pe cooperarea arctică, a fost dominată de o temă predominantă: consolidarea capacităților occidentale de descurajare și apărare în regiune.

„Norvegia este unul dintre cei mai apropiați și mai de încredere parteneri ai UE, alături de NATO”, a spus Kallas.

Descurajarea în nordul îndepărtat

„Lucrăm pentru a asigura stabilitatea, securitatea și descurajarea în nordul îndepărtat. Parteneriatul de securitate și apărare dintre UE și Norvegia trece de la hârtie la acțiune, iar noi aprofundăm cooperarea în domeniul securității cibernetice, securității maritime și protecției infrastructurilor critice”, a dat asigurări Kallas.

Ea a adăugat că Norvegia este eligibilă să participe la instrumentul de finanțare a apărării SAFE al UE și va continua să joace un rol important în programele Fondului european de apărare. „UE este pregătită să ducă acest parteneriat și mai departe”, a subliniat ea.

Deși Norvegia nu este membră a UE, cooperarea dintre Bruxelles și Oslo s-a intensificat în ultimii ani. Ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a recunoscut aprofundarea relațiilor, dar a exclus aderarea pentru moment.

„Niciodată nu am fost mai apropiați de UE”

„Niciodată nu am fost mai aproape de UE sau mai mult un partener al UE decât suntem acum, dar nu suntem membri”, a spus Eide. „Acesta este mandatul acestui guvern – să continue consolidarea relațiilor cu UE în toate aspectele.”

Reînnoitul interes pentru securitatea Arcticii vine în urma tensiunilor legate de Groenlanda și a insistenței SUA de a-și extinde prezența acolo. Ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, care a participat la conferință, a subliniat cooperarea continuă cu Danemarca și UE.

„Alegem cooperarea cu țări care împărtășesc aceeași viziune”, a declarat Motzfeldt. „Suntem alături de Danemarca de peste 300 de ani. Asta nu este ceva ce poți șterge pur și simplu.”

 

