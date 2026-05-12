Declarația unică 2026: Se apropie termenul-limită pentru depunere. Cine trebuie să completeze formularul și cum se transmite către ANAF

Declarația unică 2026. Foto Getty Images
Persoanele fizice care au obținut venituri în 2025 din activități independente, chirii, investiții, agricultură sau alte surse impozabile trebuie să depună Declarația unică până la data de 25 mai 2026, potrivit prevederilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Formularul 212 poate fi transmis atât online, prin Spațiul Privat Virtual, cât și în format fizic, la registratura organului fiscal sau prin poștă. În acest an, autoritățile introduc și varianta precompletată a declarației, disponibilă în SPV.

Depunerea corectă și la timp a declarației unice rămâne o obligație importantă pentru persoanele care au obținut venituri impozabile.

Cine trebuie să depună Declarația Unică în 2026

Formularul 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” trebuie completat de persoanele care au realizat în anul 2025 venituri sau pierderi din România și/sau din străinătate, pentru care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, conform Codului fiscal.
Obligația depunerii revine persoanelor care au obținut venituri individual sau într-o formă de asociere din surse precum:

  • activități independente;
  • drepturi de proprietate intelectuală;
  • cedarea folosinței bunurilor;
  • investiții;
  • activități agricole;
  • venituri din străinătate.

Totodată, declarația trebuie depusă și de persoanele care aleg în cursul anului 2026 să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Documentul poate fi completat direct de contribuabil sau de un împuternicit ori curator fiscal desemnat potrivit Codului de procedură fiscală. Informațiile înscrise în formular trebuie completate corect, integral și cu bună-credință, în funcție de situația fiscală a fiecărei persoane.

Termenul-limită pentru depunerea formularului 212

Declarația Unică trebuie depusă până la data de 25 mai 2026 inclusiv, pentru declararea veniturilor realizate în 2025 și pentru stabilirea impozitului anual și a contribuțiilor sociale datorate.

  • În cazul persoanelor care optează doar pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, formularul poate fi depus oricând în cursul anului 2026.

Persoanele fizice care optează pentru plata CASS, datorează contribuția pentru anul în care exercită opțiunea, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului.

  • În anul 2026 CASS = (4050 lei x 6) x 10% = 24300 x 10% = 2430 lei.

Cum poate fi depus formularul D212

Contribuabilii au la dispoziție două modalități de transmitere a formularului către ANAF.

Depunerea în format fizic

Declarația poate fi depusă:

  • direct la registratura organului fiscal competent;
  • prin poștă, cu confirmare de primire.

Formularul este pus gratuit la dispoziția contribuabililor, iar data depunerii este considerată fie data înregistrării la ANAF, fie data expedierii prin poștă. Pentru persoanele cu domiciliul fiscal în România, declarația se transmite administrației fiscale în raza căreia se află domiciliul sau adresa unde locuiesc efectiv. În cazul persoanelor fără domiciliu fiscal în România, competența revine organului fiscal desemnat potrivit legii.

Depunerea online

Formularul poate fi transmis și prin mijloace electronice, prin:

  • serviciul „Spațiul Privat Virtual” (SPV);
  • platforma e-guvernare.ro, folosind semnătură electronică calificată.

Cum poate fi corectată Declarația unică

Contribuabilii pot corecta informațiile declarate inițial prin depunerea unei declarații rectificative, ori de câte ori constată că datele completate anterior nu mai corespund situației reale.

Rectificarea se face prin același formular 212, prin bifarea secțiunilor dedicate „Declarației rectificative” pentru capitolele care necesită modificări. (de ex: „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul 2024” şi/sau capitolul II „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025”.)

Noua declarație trebuie să conțină toate informațiile din capitolul rectificat, inclusiv datele care nu diferă față de formularul depus anterior.

ANAF introduce Declarația unică precompletată

Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) introduce funcția de precompletare automată a Declarației Unice (D212) în cadrul SPV, facilitând semnificativ procesul de declarare pentru persoanele fizice. Noua aplicație permite importul automat al datelor fiscale existente în sistemele ANAF direct în formularul electronic. Veniturile raportate prin declarații informative precum D205, sunt afișate automat, contribuabilul având posibilitatea de a le verifica, modifica sau completa înainte de depunere.

Precompletarea se adresează tuturor persoanelor fizice care au obligația depunerii Declarației unice, inclusiv celor care obțin venituri din:

  • activități independente;
  • drepturi de proprietate intelectuală;
  • cedarea folosinței bunurilor;
  • investiții sau activități agricole;
  • surse din străinătate.

De asemenea, funcționalitatea este utilă pentru persoanele care datorează contribuții sociale (CAS, CASS) sau optează pentru plata acestora.

Implementarea acestui sistem aduce multiple avantaje, printre care:

  • reducerea semnificativă a timpului de completare; diminuarea erorilor de introducere a datelor;
  • transparență asupra sursei informațiilor; posibilitatea verificării și corectării fiecărei valori.

În plus, formularul este disponibil într-un format web modern, accesibil direct din browser, fără a mai fi necesară utilizarea unui fișier PDF interactiv. Precompletarea este un instrument de asistență și nu înlocuiește responsabilitatea contribuabilului. Datele afișate reflectă informațiile raportate de terți și pot fi incomplete sau eronate. (Sursa: ANAF)

