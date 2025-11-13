Distracție periculoasă la Cluj-Napoca: un tânăr șofer, filmat în timp drifturi la miezul nopții

Distracție periculoasă pe o șosea din Cluj-Napoca. Un șofer a fost filmat în timp ce făcea drifturi la miezul nopții. El riscă acum să rămână fără permis de conducere și să fie amendat, după ce poliția s-a sesizat în legătură cu incidentul în trafic.

Un tânăr șofer din Cluj-Napoca a fost surprins în timpul nopții executând drifturi spectaculoase pe o stradă din oraș, într-un moment în care nu era trafic. Imaginile au fost publicate pe internet de către o persoană care a filmat întreaga scenă.

Pe filmare poate fi observat cum șoferul, după ce își etalează abilitățile de pilot, oprește mașina de-a latul drumului, chiar pe linia dublă continuă, pentru a-și aștepta colegul de aventură să urce în mașină.

Autorul postării de pe internet a declarat că a contactat autoritățile, iar acestea au transmis că s-au sesizat în legătură cu incidentul din trafic.

Astfel, șoferul a fost identificat de polițiști și riscă să rămână fără permis de conducere, dar și să fie amendat.

Fenomenul, însă nu este unul izolat. Locuitorii din Cluj-Napoca reclamă frecvent astfel de episoade, în special în timpul nopții.

