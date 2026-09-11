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Prognoza meteo pentru următoarea lună. Temperaturi ușor mai ridicate în cea mai mare parte a perioadei

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copac cu frunze uscate oranj
Foto: Profimedia Images
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Meteorologii anunţă temperaturi în jurul celor specifice pentru această perioadă în următoarea săptămână, apoi trei săptămâni cu temperaturi uşor mai ridicate. 

ANM a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni. 

Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026 

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor mai ridicate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în jumătatea nordică a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. 

Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026  

Temperaturile medii se vor situa uşor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile sudvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026  

Temperatura medie aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026  

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţie de precipitaţii estimate pentru acest interval, vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii ţări.

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025. 

Editor : A.C.

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