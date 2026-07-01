Doi elevi din Târgu-Jiu au dat a doua probă a Bac-ului din spital: ambii au fost operați de urgență. Ce vor face la proba de joi

Doi elevi au susţinut, miercuri, a doua probă a examenului de bacalaureat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. Ambii au fost operaţi de urgenţă, laparoscopuc, fiind internaţi în Secţia Chirurgie Generală II.

„R. C. , elev al Colegiului Naţional «Ecaterina Teodoroiu» şi R. A., elevă a Colegiului Naţional «Tudor Vladimirescu» din municipiul Târgu-Jiu au susţinut cea de-a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat în spital! Adolescenţii se află internaţi în Secţia Chirurgie Generală II a Spitalului Judeţean de Urgenţă de Târgu-Jiu”, anunţă, miercuri, oficialii unităţii medicale, potrivit News.ro.

Ambii tineri au fost operaţi laparoscopic de urgenţă - baiatul în data de 28 iunie 2026, iar fata în cursul nopţii de marţi spre miercuri.

Elevul „a susţinut şi prima probă a examenului tot în spital. Datorită tehnicii laparoscopice moderne, trauma chirurgicală a fost minimă, permiţându-le tinerilor o recuperare mai rapidă şi starea fizică necesară pentru a se concentra asupra examenului maturităţii”, arată reprezentanţii spitalului.

Aceştia, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, au asigurat toate condiţiile speciale prevăzute de metodologie.

„Cadrele medicale au monitorizat permanent starea de sănătate a candidaţilor în timpul rezolvării subiectelor, oferindu-le suportul necesar. Cei doi elevi vor rămâne internaţi în continuare şi vor susţine joi şi cea de-a treia probă scrisă a examenului de Bacalaureat”, a precizat unitatea medicală.

Miercuri, absolvenţii de liceu au susţinut proba obligatorie a profilului şi specializării, iar joi va fi susţinută proba la alegere.

Editor : B.E.