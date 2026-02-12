După cât timp se prescriu amenzile primite acasă. Termenul legal până când statul poate cere plata

Amenzile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de șase luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la cinci ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi transmisă rapid, prin e-mail, către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă.

Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenzile contravenționale îi ajută pe cetățeni să își gestioneze eficient obligațiile și să evite eventuale neplăceri.

Prescripția amenzii contravenționale: Ce înseamnă termenul de șase luni

Autoritățile au la dispoziție șase luni pentru a aplica o amendă contravențională, începând de la data săvârșirii faptei. Dacă acest termen este depășit, sancțiunea nu mai poate fi emisă, iar contravenția se consideră prescrisă.

Practic, perioada de șase luni reprezintă intervalul în care autoritățile pot întocmi procesul-verbal și notifica șoferul. De exemplu, dacă o depășire a vitezei are loc pe 1 martie 2026, documentul trebuie emis până la 1 septembrie 2026. După această dată, aplicarea amenzii nu mai este posibilă. Această regulă se referă strict la faza inițială a sancțiunii, înainte ca aceasta să fie comunicată sau pusă în executare.

În ceea ce privește plata sancțiunii, legislația oferă un stimulent pentru achitare rapidă: dacă șoferul achită contravaloarea amenzii în primele 15 zile de la primirea procesului-verbal, suma datorată poate fi redusă la jumătate din minimul stabilit. În cazul în care plata nu se efectuează în acest interval, suma integrală înscrisă pe document devine obligatorie.

Prescripția executării silite: Ce înseamnă termenul de cinci ani

Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere restituirea: Începerea termenului de prescripţie

Dreptul organului de executare silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept. Termenul de prescripţie prevăzut se aplică şi creanţelor provenind din amenzi contravenţionale (de ex: circulație rutieră, ordine publică, mediu, sănătate etc).

Suspendarea termenului de prescripţie

Termenul de prescripţie prevăzut în situația de mai sus se suspendă:

a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune;

b) în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanţa judecătorească sau de alt organ competent, potrivit legii;

c) pe perioada valabilităţii înlesnirii acordate potrivit legii;

d) cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la executarea silită;

e) în alte cazuri prevăzute de lege.

Întreruperea termenului de prescripţie

Termenul de prescripţie prevăzut mai sus se întrerupe:

a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune;

b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii în orice alt mod a datoriei;

c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită;

d) la data comunicării procesului-verbal de insolvabilitate fără bunuri şi venituri urmăribile;

e) în alte cazuri prevăzute de lege.

Efecte ale împlinirii termenului de prescripţie

Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare şi la scăderea acestora din evidenţa creanţelor fiscale. Sumele achitate de debitor în contul unor creanţe fiscale, după împlinirea termenului de prescripţie, nu se restituie.

Prescripţia dreptului de a cere restituirea

Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

Unde și cum poate fi trimisă dovada plății amenzii de circulație

Șoferii care au achitat o amendă contravențională pot trimite dovada plății prin e-mail către unitatea teritorială din care aparține polițistul care a aplicat sancțiunea.

Lista completă cu datele de contact ale serviciilor rutiere din țară și ale Brigăzii Rutiere București este disponibilă online.

Pentru amenzile emise de polițiștii Brigăzii Rutiere București, documentul poate fi scanat și transmis pe adresa de e-mail corespunzătoare. Această procedură simplifică procesul, eliminând necesitatea deplasării la unitatea de poliție sau utilizării serviciilor poștale.

Totodată, copiile actului de identitate necesare obținerii unor documente de la poliție pot fi transmise electronic, fără a mai fi nevoie de prezentarea fizică sau de xerox. Astfel, cetățenii pot obține documentele solicitate prin transmiterea scanurilor direct către unitatea teritorială a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Adresele se vor regăsi pe site-ul Poliţiei Române la secţiunea dedicată Poliţiei Capitalei.

Valoarea amenzilor rutiere în 2026

În funcție de clasa de sancțiuni, amenda rutieră în 2026 poate avea următoarea valoare:

clasa I (2 - 3 puncte amendă) = 405 lei - 607,5 lei;

clasa a II-a (4 - 5 puncte amendă) = 810 lei - 1012,5 lei;

clasa a III-a (6 - 8 puncte amendă) = 1.215 lei - 1.620 lei;

clasa a IV-a (9 - 20 puncte amendă) = 1.822,5 lei - 4.050 lei;

Doar pentru persoane juridice - clasa a V-a (21 - 100 puncte-amendă) = 4.252,5 lei - 20.250 lei.

Sancțiuni aplicate în funcție de viteza cu care ai depășit limita legală

10-20 km/h peste limită: 2-3 puncte-amendă + 2 puncte penalizare;

21-30 km/h: 4-5 puncte amendă + 3 puncte penalizare;

31-40 km/h: 6-8 puncte amendă + 4 puncte penalizare;

41-50 km/h: 9-20 puncte amendă + 6 puncte penalizare;

Peste 50 km/h: 9-20 puncte amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile;

Peste 70 km/h: 9-20 puncte amendă și suspendarea permisului pentru 120 de zile.

