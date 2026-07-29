Live TV

Sancțiuni record împotriva Rusiei. Cum vrea Uniunea Europeană să-l forțeze pe Putin la negocieri de pace

Data publicării:
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Noile sancțiuni ar putea fi adoptate în toamnă

Uniunea Europeană intenționează să sancționeze peste 1.600 de companii despre care afirmă că susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei, fiind cel mai mare număr de firme incluse pe lista neagră într-un singur pachet de măsuri, relatează Bloomberg.

Companiile vizate au o cifră de afaceri anuală cumulată de peste 20 de miliarde de dolari și au peste 265.000 de angajați, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect.

Dacă va fi aprobat, pachetul ar reprezenta o creștere de 50% a numărului de entități sancționate de UE pe durata războiului Rusiei împotriva Ucrainei, au adăugat sursele. 

Propunerea reprezintă cea mai recentă încercare a UE de a pune presiune pe președintele rus Vladimir Putin și de a-l aduce la masa negocierilor. Liderii europeni afirmă că poziția consolidată a Ucrainei pe câmpul de luptă și economia rusă în declin au creat o oportunitate de a promova noi discuții de pace.

Președintele SUA, Donald Trump, se implică din nou în conflict, angajându-se să ajute Kievul să-și construiască apărarea aeriană și primindu-l marți la Washington pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cu toate acestea, UE se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari în adoptarea sancțiunilor împotriva Moscovei, întrucât țările solicită derogări pentru a atenua daunele economice.

Cel mai recent pachet de măsuri - care este pregătit de serviciul de politică externă al UE - vizează companii, mai degrabă decât produse sau industrii întregi. Acesta se află în lucru de câteva luni, iar oficialii încearcă să ia în calcul elemente nesancționate ale complexului militar-industrial al Rusiei, au afirmat sursele.

Deși propunerea ar crește semnificativ numărul firmelor sancționate de UE, este puțin probabil să aibă un impact economic la fel de mare ca pachetele anterioare care vizau industria petrolieră și sistemul bancar al Rusiei.

Noua propunere va fi lansată într-un context dificil, având în vedere că UE a fost nevoită recent să atenueze mai multe măsuri din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. În special, a redus amploarea unei propuneri de interzicere a transferului de gaz natural lichefiat rusesc către țări străine, după opoziția Greciei.

Franța și Italia au insistat, de asemenea, pentru modificarea unei propuneri prin care era interzisă intrarea în UE a foștilor combatanți ruși. Iar alte țări au reușit să blocheze potențiale interdicții de import pentru anumite specii de pește rusesc, precum codul și polacul.

Noile sancțiuni ar putea fi adoptate în toamnă

Având în vedere aceste dificultăți, oficialii UE intenționează să prezinte noua propunere în următoarele săptămâni, pentru a oferi capitalelor suficient timp pentru analiză, au precizat sursele. Obiectivul va fi apoi adoptarea sancțiunilor cu ocazia reuniunii miniștrilor de Externe din octombrie.

În plus, Uniunea pregătește măsuri restrictive suplimentare legate de deportarea forțată a copiilor ucraineni, au adăugat sursele. Acestea ar putea fi, de asemenea, adoptate în toamnă.

Noul pachet de măsuri vine pe fondul intensificării atacurilor din partea Ucrainei și Rusiei.

Kievul lovește rafinăriile de petrol și depozitele de combustibil situate adânc pe teritoriul Rusiei, în timp ce Moscova a epuizat stocul de rachete interceptoare al Kievului prin atacurile sale intense asupra marilor orașe.

Între timp, Germania, Franța și Regatul Unit - cele trei mari economii ale Europei - fac eforturi pentru a-l angaja pe Putin în negocieri de pace, în coordonare cu Zelenski. Echipa președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a luat, de asemenea, legătura cu Kremlinul pentru a deschide un canal de comunicare în vederea pregătirii unor potențiale negocieri menite să pună capăt războiului.

Putin a respins însă toate apelurile la un armistițiu care să permită desfășurarea unor negocieri de pace, susținând că acest lucru ar permite Kievului să se reînarmeze și să-și consolideze apărarea. El pune condiția ca Ucraina să cedeze regiunea Donetsk din estul țării pentru un acord de pace, lucru pe care Kievul l-a exclus categoric.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
Vladimir Putin.
2
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a...
vladimir lipaev, ambasadorul Rusiei la bucuresti
3
Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom...
Joe Biden
4
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
pompa carburanti
5
Senatul a adoptat proiectul privind reducerea accizei la carburanți. Motorina s-ar putea...
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
Digi Sport
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Evgheni Khmara
Ucraina trebuie să acţioneze asimetric împotriva Rusiei, spune Evgheni Khmara, ministrul interimar al Apărării, în primul său interviu
Iran US
Război în Golf: Comandamentul Central al SUA anunță interceptarea unui „atac surpriză” al Iranului. Lovituri ale SUA și Arabiei Saudite
Russia Putin
Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina. Întrebarea este dacă va intensifica presiunea asupra lui Putin (analist)
soldați ruși la parada de la Moscova
Mărturii despre recrutări forțate în Rusia: 250 de oameni din regiunea Penza au format o patrulă civilă pentru a-și apăra vecinii
Poland's and Palestine's Ministers for Foreign Affairs Radoslaw Sikorski and Varsen Aghabekian Shahin press conferenc - 23.07.2026
Ministrul polonez de Externe vorbește despre riscul unui război mondial. „Intrăm în ape foarte agitate”
Recomandările redacţiei
Maria Zakharova
Rusia numește doborârea dronelor „incidente regizate” și amenință din...
Iran Mideast Jerusalem Protests
Pe urmele ayatollahului: cum îl vânează CIA și Mossadul pe Mojtaba...
oamenii se tem de drone
Alertele de dronă din ultimele zile i-au pus pe jar pe oamenii din...
profimedia-1114678088
De ce devin incendiile de vegetație tot mai greu de stins în Europa...
Ultimele știri
Michael Phelps dezvăluie că a încercat să se sinucidă după prima sa retragere din sport: Medaliile nu garantează întotdeauna fericirea
A doua zi de grevă în Sănătate. Sindicatele acuză scăderi salariale, Bolojan spune că protestul „s-a bazat pe minciună și dezinformare”
O adolescentă din Vâlcea care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti a fost salvată de un poliţist şi mai mulţi trecători
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-a spus prințul William secretarului său chiar înainte de nunta cu Kate Middleton. „Am fost îngrozit”
Cancan
Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania
Fanatik.ro
Mehmet Topal, liber spre SuperLiga! Antrenorul turc a intrat în legalitate
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Încă un antrenor român în Orientul Mijlociu. A semnat cu echipa campioană
Adevărul
Concursul pentru directorii de școli revine, dar nu va aduce liderii de care are nevoie educația
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, dezvăluiri după 30 de ani: "A început să iasă mai des cu Diddy, iar eu am început să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au fost împușcați
Newsweek
VIDEO De ce nu mai are România soluții pentru criză? Cum sunt lovite salariile, pensiile și afacerile
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
Ce trebuie să faci dacă întâlnești pisici fără stăpân în vacanță. Sfaturile experților pentru turiști
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”