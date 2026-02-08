Live TV

Video Tragedie în Italia: un român dispărut de două săptămâni, găsit mort la cascadele Tre Santi

Data actualizării: Data publicării:
roman mort italia
Foto: ilrestodelcarlino.it
Din articol
Dispariția și căutările Cauza probabilă a morții

Un român în vârstă de 46 de ani, Sergiu Cătălin Cosoiu, din San Severino, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi, în zona localității Sarnano, regiunea Marche, Italia, scrie Il resto del Carlino. Tragică descoperire a fost făcută ieri dimineață de trei drumeți care se aflau în excursie în zonă.

De aproximativ două săptămâni nu se mai știau vești despre el. Ieri dimineață, trei tineri din Macerata și Montecassiano, în jurul orei 9:30, au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului în zona cascadei Tre Santi, între Sarnano și Pintura di Bolognola, la aproximativ 1.200 de metri altitudine. În timpul excursiei, au dat peste corp și au alerta imediat autoritățile.

Dispariția și căutările

Cosoiu, tată a doi copii și proprietar al unei mici firme de construcții, dispăruse din 23 ianuarie, după ce cumpărase un sandviș la refugiul Pintura.

Pe 24 ianuarie, familia a făcut plângere pentru dispariție, iar autoritățile au demarat căutările, care au durat o săptămână.

La fața locului au intervenit echipele de urgență 118, tehnicienii Salvamont și speologi, pompierii din Tolentino și echipa speleo-alpină fluvială din Macerata.

Din păcate, medicii nu au putut decât să constate decesul. Corpul era intact, conservat de zăpadă și temperaturile scăzute, iar în rucsacul său se găseau și fructe.

Carabinierii de la stația locală, conduși de comandantul Massimiliano Carrino, au efectuat constatările legale.

Salvatorii au recuperat trupul pe targă până la un punct accesibil, de unde a fost transportat cu un vehicul până la cimitirul din Piobbico.

Cauza probabilă a morții

Potrivit reconstituirii poveștii, bărbatul ar fi plecat la drumeție prin pădure.

Ipotezele privind decesul includ o cădere accidentală de pe un versant abrupt de 40-50 de metri sau un stop cardio-respirator survenit după efortul urcării.

Zona este dificil de accesat, iar salvatorii au avut nevoie de peste o oră pentru a ajunge la trup, fiind ajutați și de primarul Sarnano, Fabio Fantegrossi.

Cosoiu locuia de ani de zile în San Severino. Cei doi copii, un băiat și o fată, s-au născut aici. Era cunoscut ca un muncitor dedicat.

„Administrația și orașul exprimă profund condoleanțe pentru cele întâmplate și solidaritate față de familie”, a declarat primarul Rosa Piermattei.

Sergiu Cătălin Cosoiu participa activ la viața socială și culturală a orașului, inclusiv la parada în costume istorice pentru cortegiul palio, unde purta drapelul cartierului San Lorenzo.

Urmează să fie stabilită data înmormântării.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
3
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
4
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Digi Sport
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Daniela Toth in saritura cu schiurile
JO 2026. Ce rezultate au înregistrat sâmbătă sportivii români
donald trump
O puternică țară europeană îl refuză categoric pe Donald Trump: „Nu participăm la Consiliul pentru Pace”. Ce motive invocă
National Strike In Italy Announced And May Affect The Railway Services, Florence - 23 Nov 2025
Suspiciuni de atac hibrid la JO 2026 de la Milano-Cortina: Matteo Salvini invocă sabotaje pe calea ferată
flacara olipica la milano italia
JO 2026. Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. La ce oră are loc ceremonia de deschidere
steve bannon
Dosarele Epstein dezvăluie detalii despre eforturile lui Steve Bannon de a influenţa politica europeană (The Guardian)
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Partidul meu face un joc...
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Prognoza meteo actualizată: urmează trei zile cu vreme rece, ninsori...
esptein video
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale...
Ultimele știri
Oana Țoiu, vizită de lucru la Londra. Ce teme va aborda ministra de Externe cu oficialii britanici
Un bărbat care a fost găsit în șoc hipotermic în Iași a murit la spital
Donald Trump și Nasry Asfura discută comerț și securitate: președintele SUA își câștigă un aliat în America Latină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre cei doi adversari de care se...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o...
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
Pro FM
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Kelly Clarkson a luat-o la 6 luni de la moartea fostului ei...
Film Now
Channing Tatum, imagine de pe patul de spital. Starul din „Magic Mike”, supus unei intervenții chirurgicale
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Halle Berry, adevărul despre Oscarul pentru Monster’s Ball: Nu mi-a schimbat cursul carierei. A doua zi eram...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă