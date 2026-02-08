Un român în vârstă de 46 de ani, Sergiu Cătălin Cosoiu, din San Severino, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi, în zona localității Sarnano, regiunea Marche, Italia, scrie Il resto del Carlino. Tragică descoperire a fost făcută ieri dimineață de trei drumeți care se aflau în excursie în zonă.

De aproximativ două săptămâni nu se mai știau vești despre el. Ieri dimineață, trei tineri din Macerata și Montecassiano, în jurul orei 9:30, au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului în zona cascadei Tre Santi, între Sarnano și Pintura di Bolognola, la aproximativ 1.200 de metri altitudine. În timpul excursiei, au dat peste corp și au alerta imediat autoritățile.

Dispariția și căutările

Cosoiu, tată a doi copii și proprietar al unei mici firme de construcții, dispăruse din 23 ianuarie, după ce cumpărase un sandviș la refugiul Pintura.

Pe 24 ianuarie, familia a făcut plângere pentru dispariție, iar autoritățile au demarat căutările, care au durat o săptămână.

La fața locului au intervenit echipele de urgență 118, tehnicienii Salvamont și speologi, pompierii din Tolentino și echipa speleo-alpină fluvială din Macerata.

Din păcate, medicii nu au putut decât să constate decesul. Corpul era intact, conservat de zăpadă și temperaturile scăzute, iar în rucsacul său se găseau și fructe.

Carabinierii de la stația locală, conduși de comandantul Massimiliano Carrino, au efectuat constatările legale.

Salvatorii au recuperat trupul pe targă până la un punct accesibil, de unde a fost transportat cu un vehicul până la cimitirul din Piobbico.

Cauza probabilă a morții

Potrivit reconstituirii poveștii, bărbatul ar fi plecat la drumeție prin pădure.

Ipotezele privind decesul includ o cădere accidentală de pe un versant abrupt de 40-50 de metri sau un stop cardio-respirator survenit după efortul urcării.

Zona este dificil de accesat, iar salvatorii au avut nevoie de peste o oră pentru a ajunge la trup, fiind ajutați și de primarul Sarnano, Fabio Fantegrossi.

Cosoiu locuia de ani de zile în San Severino. Cei doi copii, un băiat și o fată, s-au născut aici. Era cunoscut ca un muncitor dedicat.

„Administrația și orașul exprimă profund condoleanțe pentru cele întâmplate și solidaritate față de familie”, a declarat primarul Rosa Piermattei.

Sergiu Cătălin Cosoiu participa activ la viața socială și culturală a orașului, inclusiv la parada în costume istorice pentru cortegiul palio, unde purta drapelul cartierului San Lorenzo.

Urmează să fie stabilită data înmormântării.

