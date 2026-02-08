Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea morții lui Jeffrey Epstein au observat o siluetă portocalie urcând scările către celula izolată și încuiată în care se afla miliardarul, la ora 22:39, în data de 9 august 2019, scrie CBS News.

Această imagine din videoclip — mărită și evidențiată de CBS News — arată o parte din ceva portocaliu pe scările care duc la celula lui Jeffrey Epstein. Foto: Oficiul american al penitenciarelor

Această mențiune din jurnalul de observații al înregistrării video de la Centrul Corecțional Metropolitan din New York pare să sugereze ceva ce nu a fost raportat anterior de autorități: „O umbră portocalie pare să urce scările nivelului L – ar putea fi un deținut escortat la acel nivel (al clădirii n.r.)”.

De asemenea, potrivit unui memorandum al FBI, există informații că analizele efectuate de anchetatori au condus la concluzii diferite ale FBI și ale celor care au examinat aceeași înregistrare video de la Biroul Inspectorului General al Departamentului de Justiție.

Jurnalul FBI descrie imaginea neclară ca fiind „posibil un deținut”.

Inspectorul general o înregistrează ca fiind un ofițer care transportă „lenjerie sau așternuturi” portocalii, menționând-o în raportul final ca „un [ofițer de corecție] neidentificat”.

Raportul final al inspectorului general menționează: „La aproximativ 22:39, un ofițer neidentificat părea să urce scara nivelului L, apoi a reapărut în câmpul vizual al camerei la 22:41”.

Rapoartele oficiale menționează că Epstein s-a sinucis înainte de ora 6:30, când cadavrul său a fost descoperit de un ofițer de penitenciar care îi aducea micul dejun. Nu a fost stabilită niciodată ora oficială a decesului. În ultimele luni, au apărut întrebări cu privire la activitatea anchetatorilor care investighează circumstanțele morții sale.

Într-o analiză aprofundată a înregistrărilor video de supraveghere din închisoare, CBS News a raportat anterior despre silueta de pe scări și a consultat analiști video independenți care au afirmat că mișcarea era mai compatibilă cu cea a unui deținut – sau a unei persoane care purta uniforma portocalie a închisorii – decât cu cea a unui ofițer de penitenciar.

Noile înregistrări ridică și mai multe întrebări cu privire la activitatea din apropierea celulei lui Epstein în acea seară. Analizele oficiale ale morții lui Epstein nu menționează figura îmbrăcată în portocaliu, iar declarațiile ulterioare ale autorităților, inclusiv ale procurorului general de la acea vreme, Bill Barr, au fost că nimeni nu a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale. Vara trecută, într-un interviu la „Fox & Friends”, Dan Bongino, pe atunci director adjunct al FBI, a declarat: „Există o înregistrare video clară, el este singura persoană care intră și singura persoană care iese. Se poate vedea.”

Angajații închisorii intervievați de CBS News au declarat că escortarea unui deținut la acea oră ar fi fost extrem de neobișnuită. Identificarea persoanei ar fi putut fi crucială pentru reconstituirea evenimentelor, având în vedere că observarea a avut loc în intervalul estimat al posibilului moment al decesului lui Epstein.

Scara care ducea la nivelul celulei sale a fost filmată de singura cameră cunoscută care a înregistrat în acea noapte, poziționată într-un mod care ascundea parțial accesul la nivelul lui Epstein. Anchetatorii guvernamentali s-au bazat în mare măsură pe acele imagini pentru a reconstitui cronologia evenimentelor. Dar, din cauza unghiului camerei, nu a fost posibil să se excludă posibilitatea ca cineva să fi urcat scările și să fi intrat în nivel fără a fi clar vizibil. Analiza CBS News a acelui videoclip a găsit contradicții suplimentare între ceea ce arăta videoclipul și declarațiile oficiale.

Celula lui Jeffrey Epstein după presupusa sa sinucidere, 10 august 2019 Foto: Profimedia

În interiorul Unității Speciale de Cazare

Mii de pagini publicate săptămâna trecută ca parte a unei dezvăluiri mai ample a Departamentului de Justiție a dosarelor legate de Epstein, totalizând peste 3 milioane de documente, oferă detalii suplimentare despre orele dintre seara de 9 august, când Epstein a fost văzut ultima dată în viață pe cameră, și descoperirea cadavrului său în dimineața următoare.

Înregistrările și interviurile descriu o noapte în mare parte liniștită în interiorul Unității Speciale de Cazare, sau SHU, unde era deținut Epstein. Mai mulți deținuți au declarat anchetatorilor că consumau droguri în celulele lor, inclusiv marijuana și K2, o substanță sintetică care, potrivit mai multor martori, era obișnuită în celule.

Printre cei intervievați s-au numărat cei doi ofițeri de penitenciar repartizați în acea noapte în unitate, Tova Noel și Ghitto Bonhomme, un manipulator de materiale care nu fusese identificat public anterior. Documentele arată că Bonhomme a fost interogat de două ori în septembrie 2019, în cadrul unor sesiuni organizate în locul unei citații a marelui juriu.

Potrivit declarației lui Noel, Bonhomme lucrase în mai multe ture consecutive și adormise în timpul serviciului, între ora 22:00 și miezul nopții.

Anchetatorii l-au interogat pe Noel și despre o schimbare inexplicabilă a numărului înregistrat de deținuți din SHU, care părea să fi scăzut de la 73 la 72 între ora 22:00 și ora 3:00. Noel a spus că „probabil” s-a înșelat în privința discrepanței și le-a spus anchetatorilor că nu-și amintește să fi avut loc o schimbare a numărului.

Niciunul dintre ofițeri nu a fost întrebat în mod specific despre figura de culoare portocalie menționată în jurnalul de observare video. Bonhomme le-a spus anchetatorilor că nu-și amintește perioada dintre ora 22:00 și miezul nopții și că nu-și amintește să fi văzut pe cineva urcând scările spre etajul lui Epstein în jurul orei 22:30. El a adăugat că un angajat al închisorii care ar fi intrat singur pe un etaj ar fi încălcat politica.

O prezentare internă separată inclusă în documentul publicat descria un ofițer de penitenciar, despre care anchetatorii cred că era Noel, care transporta lenjerie sau haine ale deținuților la etaj. Raportul inspectorului general din 2023 nu l-a identificat pe Noel ca fiind persoana văzută în imagini. În interviul său, Noel le-a spus anchetatorilor că distribuirea lenjeriei nu făcea parte din atribuțiile sale. „Nu am distribuit niciodată lenjerie. Niciodată”, a spus ea. „Pentru că asta se face în tura anterioară.”

Descoperit dimineața devreme

Bonhomme și-a încheiat tura la miezul nopții și a fost înlocuit de un alt ofițer de penitenciar pe nume Michael Thomas, care avea să descopere cadavrul lui Epstein câteva ore mai târziu. Noel a continuat pentru a doua tură consecutivă de 8 ore.

Thomas și Noel nu au reușit să finalizeze numărătoarea deținuților la ora 3 dimineața și la ora 5 dimineața, precum și verificările obligatorii de 30 de minute ale stării de sănătate a lui Epstein. Anchetatorii au speculat că ofițerii ar fi putut adormi.

Thomas și Noel au fost ulterior acuzați de falsificarea înregistrărilor care atestau că numărătoarea deținuților fusese finalizată. Procurorii federali au renunțat în cele din urmă la acuzații în schimbul unor acorduri de cooperare care includeau interviuri. O transcriere a interviului lui Thomas, realizat la doi ani după moartea lui Epstein și publicat în recentele documente dezvăluite, arată lacune semnificative în amintirile sale despre dimineața în care Epstein a fost găsit.

Probele indică faptul că o cămașă care se crede că a fost tăiată de pe corpul lui Epstein a fost returnată ulterior de la spital într-o pungă cu obiecte personale. Imagine publicată de Departamentul de Justiție al SUA

Thomas le-a spus anchetatorilor că l-a descoperit pe Epstein în celula sa la scurt timp după ora 6:30 dimineața, pe 10 august, și că l-a „smuls” pe Epstein din poziția în care atârna.

Anchetatorii l-au întrebat ce s-a întâmplat cu lațul.

„Nu-mi amintesc să fi scos lațul. Chiar nu-mi amintesc”, a răspuns el. „Nu-mi amintesc să fi scos chestia aia de la gâtul lui.”

Noel, care a rămas în picioare la intrarea în celulă, le-a spus anchetatorilor că l-a văzut pe Thomas coborându-l pe Epstein pe podea, dar nu a văzut niciun ștreang în jurul gâtului său.

Ștreangul pe care Epstein l-ar fi folosit nu a fost identificat în mod clar. Potrivit raportului inspectorului general, un ștreang colectat de la locul faptei a fost ulterior identificat ca nefiind instrumentul folosit în moartea lui Epstein.

Thomas l-a descris pe Epstein ca fiind fără cămașă când l-a găsit. Probele indică faptul că o cămașă care se crede că a fost tăiată de pe corpul lui Epstein a fost returnată ulterior de la spital într-o pungă cu obiecte personale.

Noile documente arată, de asemenea, că Biroul Medicului Legist Șef al orașului New York a examinat înregistrările camerelor de supraveghere din închisoare la șase zile după moartea lui Epstein, ca parte a anchetei sale, și a concluzionat că videoclipul era prea neclar pentru a identifica vreo persoană. Câteva ore mai târziu, biroul a declarat public că moartea lui Epstein a fost o sinucidere. Medicul legist nu a furnizat o estimare a timpului scurs de la moartea lui Epstein până la descoperirea cadavrului său.

Dr. Michael Baden, medic legist angajat de fratele lui Epstein, a declarat anterior pentru CBS News că Epstein era probabil mort de câteva ore înainte de a fi găsit, dar că, deoarece cadavrul fusese mutat, era imposibil să se determine ora decesului.

Editor : B.E.