Oana Țoiu, vizită de lucru la Londra. Ce teme va aborda ministra de Externe cu oficialii britanici

Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu va efectua o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie, în contextul eforturilor României de consolidare a dialogului politic şi a cooperării bilaterale cu Regatul Unit.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe citat de Agerpres, pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu omologul britanic, Yvette Cooper, prilej cu care vor fi abordate teme precum aprofundarea relaţiilor diplomatice, dezvoltarea cooperării economice, sprijinul acordat Ucrainei, precum şi aspecte de securitate regională şi euroatlantică.

Întâlniri cu comunitatea românească și mediul academic

De asemenea, Oana Ţoiu se va întâlni cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România, discuţiile urmând să vizeze perspectivele de consolidare a cooperării parlamentare româno-britanice.

Agenda vizitei include şi o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Londra, care va oferi ocazia discutării priorităţilor şi preocupărilor cetăţenilor români stabiliţi în Regatul Unit.

Totodată, ministrul Afacerilor Externe va efectua o vizită la Universitatea din Oxford, unde funcţionează Lectoratul de limba română, finanţat de Guvernul României, proiect integrat în cadrul Facultăţii de Lingvistică, Filologie şi Fonetică a prestigioasei instituţii academice.

La Colegiul Trinity din Oxford, oficialul român va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs”, dedicată politicii externe în contextul crizelor actuale, cu accent pe contribuţia României la consolidarea securităţii, a rezilienţei democratice şi a stabilităţii regionale, precum şi pe rolul diasporei academice româneşti în promovarea expertizei şi a dialogului internaţional.

Prezentări la think-tank-uri și conferințe

Programul vizitei mai cuprinde o prelegere susţinută de ministrul Oana Ţoiu la think-tank-ul britanic Chatham House, unde va prezenta poziţia României cu privire la subiecte de actualitate, precum securitatea europeană, ameninţările hibride şi consolidarea rezilienţei regionale şi transatlantice. De asemenea, demnitarul român va avea o intervenţie în cadrul conferinţei "London: Capital, Infrastructure, and Energy Security", găzduită de Ambasada României la Londra.

„Vizita la Londra reconfirmă angajamentul ferm al României pentru dialog, cooperare şi parteneriate solide, într-un context internaţional marcat de provocări de securitate şi transformări geopolitice semnificative. De asemenea, componenta substanţială de relaţionare cu comunitatea românească se înscrie în linia eforturilor susţinute depuse în ultimele luni în raport cu comunităţile de români din afara graniţelor”, arată sursa citată.

