Live TV

Oana Țoiu, vizită de lucru la Londra. Ce teme va aborda ministra de Externe cu oficialii britanici

Data publicării:
BUCURESTI - PRELUARE PRESEDINTIE CONSILIU UE - CONFERINTA - 27 I
Oana Țoiu. Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Întâlniri cu comunitatea românească și mediul academic Prezentări la think-tank-uri și conferințe

Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu va efectua o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie, în contextul eforturilor României de consolidare a dialogului politic şi a cooperării bilaterale cu Regatul Unit.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe citat de Agerpres, pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu omologul britanic, Yvette Cooper, prilej cu care vor fi abordate teme precum aprofundarea relaţiilor diplomatice, dezvoltarea cooperării economice, sprijinul acordat Ucrainei, precum şi aspecte de securitate regională şi euroatlantică.

Întâlniri cu comunitatea românească și mediul academic

De asemenea, Oana Ţoiu se va întâlni cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România, discuţiile urmând să vizeze perspectivele de consolidare a cooperării parlamentare româno-britanice.

Agenda vizitei include şi o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Londra, care va oferi ocazia discutării priorităţilor şi preocupărilor cetăţenilor români stabiliţi în Regatul Unit.

Totodată, ministrul Afacerilor Externe va efectua o vizită la Universitatea din Oxford, unde funcţionează Lectoratul de limba română, finanţat de Guvernul României, proiect integrat în cadrul Facultăţii de Lingvistică, Filologie şi Fonetică a prestigioasei instituţii academice.

La Colegiul Trinity din Oxford, oficialul român va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs”, dedicată politicii externe în contextul crizelor actuale, cu accent pe contribuţia României la consolidarea securităţii, a rezilienţei democratice şi a stabilităţii regionale, precum şi pe rolul diasporei academice româneşti în promovarea expertizei şi a dialogului internaţional.

Prezentări la think-tank-uri și conferințe

Programul vizitei mai cuprinde o prelegere susţinută de ministrul Oana Ţoiu la think-tank-ul britanic Chatham House, unde va prezenta poziţia României cu privire la subiecte de actualitate, precum securitatea europeană, ameninţările hibride şi consolidarea rezilienţei regionale şi transatlantice. De asemenea, demnitarul român va avea o intervenţie în cadrul conferinţei "London: Capital, Infrastructure, and Energy Security", găzduită de Ambasada României la Londra.

„Vizita la Londra reconfirmă angajamentul ferm al României pentru dialog, cooperare şi parteneriate solide, într-un context internaţional marcat de provocări de securitate şi transformări geopolitice semnificative. De asemenea, componenta substanţială de relaţionare cu comunitatea românească se înscrie în linia eforturilor susţinute depuse în ultimele luni în raport cu comunităţile de români din afara graniţelor”, arată sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
3
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
4
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Digi Sport
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
HAgzBhhXQAA3d8S
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic”
Us,Flag,With,Critical,Minerals
Ambasada României în SUA, anunț despre parteneriatul-cheie privind mineralele critice. Ce teme a abordat Oana Țoiu la Washington
emblema mae pe o usa de sticla
Atenționare de călătorie a MAE pentru Maroc: cod roșu de vreme severă în mai multe orașe de pe coastă
HAP8051XgAIW1v3
Oana Țoiu, discuții în SUA despre securitate și investiții în apărare. Cui i-a lansat ministrul „o invitație de a vizita România”
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu începe marți o vizită la Washington. Șefa diplomației române: „Delegația va avea întâlniri cu înalți oficiali americani”
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Partidul meu face un joc...
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Prognoza meteo actualizată: urmează trei zile cu vreme rece, ninsori...
esptein video
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale...
Ultimele știri
Tragedie în Italia: un român dispărut de două săptămâni, găsit mort la cascadele Tre Santi
Un bărbat care a fost găsit în șoc hipotermic în Iași a murit la spital
Donald Trump și Nasry Asfura discută comerț și securitate: președintele SUA își câștigă un aliat în America Latină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre cei doi adversari de care se...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o...
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
Pro FM
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Kelly Clarkson a luat-o la 6 luni de la moartea fostului ei...
Film Now
Channing Tatum, imagine de pe patul de spital. Starul din „Magic Mike”, supus unei intervenții chirurgicale
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Halle Berry, adevărul despre Oscarul pentru Monster’s Ball: Nu mi-a schimbat cursul carierei. A doua zi eram...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă