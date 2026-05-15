Escrocherie online cu Ghișeul.ro: SMS-uri false și pagini care cer datele cardului pentru „plata amenzilor”

Specialiștii Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă în care utilizatorii primesc SMS-uri false ce par a proveni de la platforma Ghișeul.ro, prin care sunt anunțați în mod fals că au amenzi de plată și sunt direcționați către pagini clonă menite să le colecteze datele bancare.

„Potenţialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma Ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială şi care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale”, au precizat experţii DNSC, într-o postare făcută vineri pe pagina de Facebook.

Aceștia explică faptul că, odată accesat linkul, utilizatorii sunt îndrumați să introducă date sensibile.

„Ulterior, pagina afişează faptul că a fost ‘identificată’ o amendă asociată acelui număr şi solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 150 lei”, au transmis specialiștii.

DNSC atrage atenția că scopul real este furtul de date personale și financiare.

„În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale şi financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor şi la pierderi financiare”, au avertizat experții.

Semnele tentativei de fraudă

Potrivit DNSC, astfel de mesaje pot fi recunoscute prin mai multe indicii: „domenii suspecte sau fără legătură cu instituţia oficială, formulări alarmante şi presiune privind termenul-limită («Plăţile restante multiple pot duce la remorcarea vehiculului dumneavoastră»)”, au precizat specialiștii.

De asemenea, un alt semnal de alarmă este solicitarea unor acțiuni neobișnuite: „solicitarea accesării urgente a unui link şi instrucţiuni neobişnuite precum «răspunde cu 1» pentru activarea linkului”, au mai transmis aceștia.

Recomandările DNSC

În acest context, DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkuri suspecte și să verifice informațiile doar din surse oficiale. „Să nu acceseze link-uri suspecte primite prin asemenea mesaje, să verifice informaţiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituţiilor”, au transmis experții.

Totodată, aceștia avertizează să nu fie introduse date personale sau bancare pe pagini dubioase și ca tentativele de fraudă să fie raportate la 1911 sau prin platformele oficiale.

Pentru protecție suplimentară, DNSC recomandă instalarea extensiei DNSC Blacklist Protection, descrisă ca „un scut invizibil care avertizează atunci când sunt accesate domenii periculoase sau frauduloase”.

