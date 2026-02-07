Doi soţi au fost tâlhăriţi pe o stradă din Cernavodă. Hoții au furat 13.000 lei, bani pe care bărbatul de 72 de ani îi împrumutase de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

Atenție, urmează, imagini care vă pot afecta emoțional.

Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Pe imagini de vede cum cei doi vârstnici sunt atacaţi de un bărbat şi o femeie. După ce îi bruscheză, le fură banii și fug cu o mașină. Polițiștii au reușit să identifice un suspect de 41 de ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, lucrătorii Poliţiei oraşului Cernavodă au fost sesizaţi vineri, aproape de ora 12:30, printr-un apel la numărul unic de urgenţe 112, că pe strada Unirii din Cernavodă ar fi avut loc o tâlhărie. „Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 72 de ani, căruia i-ar fi fost sustrasă suma de 13.000 de lei, în timp ce se deplasa pe strada Unirii din oraşul Cernavodă, alături de soţia sa”, se arată în comunicatul transmis de IPJ.

