Factura pentru veniturile din drepturi de autor (DDA): Când se emite și cum se calculează contribuțiile în 2026

Data publicării:
Venituri din drepturi de autor. Foto Getty Images
Din articol
Ce sunt drepturile de autor și când intervin veniturile Reguli fiscale pentru veniturile din drepturi de autor în 2026 De ce este necesară emiterea unei facturi pentru drepturile de autor Venituri din drepturi de autor: Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) Venituri din drepturi de autor: Contribuția de asigurări sociale (CAS) Drepturi de autor: Impozitul pe venit de 10% Declarația Unică (formularul 212) Drepturi de autor: Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Drepturile de autor constituie protecția legală a creațiilor intelectuale - de la texte și articole, la muzică, fotografii sau programe software - și asigură titularilor posibilitatea de a fi remunerați pentru utilizarea operelor lor. În România, veniturile realizate prin astfel de contracte sunt supuse unui impozit de 10% și pot beneficia de facilități fiscale, precum deducerea forfetară de 40% și plafonarea contribuției la sănătate. Respectarea obligațiilor privind emiterea facturilor și raportarea veniturilor este fundamentală pentru conformarea fiscală și optimizarea veniturilor nete.

Pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, cunoașterea și respectarea obligațiilor fiscale este esențială. Emiterea facturilor la momentul potrivit, aplicarea deducerilor și respectarea plafonului contribuțiilor ajută la maximizarea veniturilor obținute din activități creative și intelectuale.

Ce sunt drepturile de autor și când intervin veniturile

Drepturile de autor reprezintă cadrul legal prin care creatorii de opere intelectuale - literare, artistice, jurnalistice, muzicale, cinematografice sau științifice - își protejează creațiile. Acestea conferă autorului dreptul exclusiv de a decide cum, când și de către cine poate fi utilizată opera sa, precum și dreptul de a obține venituri din exploatarea acesteia.

Veniturile din drepturi de autor sunt sumele încasate de titularii acestor drepturi pentru utilizarea operelor lor. Ele pot proveni din mai multe surse: vânzarea cărților, publicarea articolelor, difuzarea pieselor muzicale, transmiterea filmelor, licențierea fotografiilor sau comercializarea software-ului etc. Practic, orice recompensă financiară primită pentru utilizarea unei creații protejate intră în această categorie. Veniturile obținute din drepturi de autor sunt impozabile și trebuie declarate conform legislației fiscale naționale.

Reguli fiscale pentru veniturile din drepturi de autor în 2026

Cine este considerat „persoană impozabilă” din punct de vedere al TVA

Din perspectiva TVA, legislația fiscală stabilește că orice persoană care desfășoară activități economice în mod independent este considerată „impozabilă”, fie că este juridică sau fizică.

Cesiunea drepturilor de autor este calificată drept prestare de servicii, dacă persoana fizică care realizează astfel de venituri acționează independent, nefiind într-un raport de tip angajator-angajat. Această definiție este preluată din Directiva europeană privind TVA, aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar România are obligația de a o respecta, conform Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.

De ce este necesară emiterea unei facturi pentru drepturile de autor

Emiterea facturii nu este o obligație suplimentară sau arbitrară, ci o regulă de bază a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care prestează servicii. Factura este documentul care:

  • dovedește existența unei operațiuni economice;
  • permite urmărirea veniturilor realizate;
  • asigură monitorizarea respectării plafonului de scutire de TVA.

Această obligație există independent de faptul că persoana este sau nu plătitoare de TVA. Astfel, chiar dacă o persoană fizică se află sub plafonul de scutire de TVA (395.000 lei/an), emiterea facturii rămâne obligatorie, motivul fiind unul strict administrativ și fiscal:

  • fără facturi sau documente justificative nu poate fi urmărită depășirea plafonului;
  • sistemul fiscal trebuie să poată stabili momentul exact în care apare obligația de înregistrare în scopuri de TVA.

Astfel, factura nu înseamnă automat TVA de plată, ci este un instrument de evidență fiscală și transparență.

Totodată, emiterea facturii nu conduce la dublă impozitare și este distinctă de obligațiile privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, declarate prin formularul 112. Factura are rolul de document justificativ care permite evidența corectă a veniturilor și monitorizarea plafonului de scutire de TVA, inclusiv în cazul veniturilor obținute din alte țări ale Uniunii Europene, unde se aplică regulile europene privind taxarea inversă.

Termen de tranziție până la 1 iunie pentru utilizarea sistemului RO e-Factura pentru veniturile din drepturi de autor (DDA)

Guvernul a aprobat introducerea unui termen de tranziție până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin CIF. Până la această dată, persoanele fizice nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura.

Persoanele fizice deja înregistrate în sistemul RO e-Factura pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cele care nu sunt înscrise vor avea obligația de a se înregistra cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026. ANAF va actualiza procedura registrului în termen de 30 de zile.

Venituri din drepturi de autor: Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente (sistem real, activități sportive, normă etc) datorează CASS la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respective norma anuală de venit ajustată, după caz, care nu poate fi mai mare de 60 de salarii minime brute. (pentru anul 2025).

Exemplu: Plafon 6 salarii minime - 2025

  • Plafon 6 salarii minime = 4050 x 6 = 24300 lei
  • CASS = 24300 X 10% = 2430 lei.

Începând cu veniturile obținute în anul 2026, plafonul s-a modificat la 72 de salarii minime brute.

Conform noilor reguli fiscale aplicabile în România, începând cu veniturile realizate în anul 2026, plafonul maxim pentru calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile din activități independente (inclusiv veniturile din drepturi de autor) a fost majorat de la 60 la 72 de salarii minime brute pe țară. Aceasta înseamnă că baza anuală de calcul a CASS nu poate fi mai mare decât echivalentul a 72 de salarii minime brute.

În situaţia în care baza de calcul este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 6 salarii minime, persoanele fizice datorează o diferenţă de CASS până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime.

Venituri din drepturi de autor: Contribuția de asigurări sociale (CAS)

Persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente și/sau drepturi de autor a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară datorează CAS.

Persoanele fizice care realizează mai puțin de 12 salarii pot opta pentru plata CAS.

Baza anuală de calcul al CAS o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

  • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
  • nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Drepturi de autor: Impozitul pe venit de 10%

Veniturile obținute din drepturi de autor sunt considerate, din perspectiva fiscală, venituri din activități independente și se impozitează cu 10% asupra venitului net.

Forfetar (standard): se deduce automat 40% din venit ca cheltuieli, astfel impozitul de 10% se aplică doar la 60% din venit.

  • Exemplu: dacă primești 10.000 lei brut, venitul net impozabil = 10.000 × 60% = 6.000 lei, iar impozitul = 10% × 6.000 = 600 lei.

Sistem real: dacă ții evidența cheltuielilor reale legate de activitate, acestea pot fi scăzute pentru calculul venitului net.

  • Necesită justificarea cheltuielilor prin facturi, chitanțe sau alte documente fiscale.

Reținerea la sursă: Dacă venitul este plătit de o companie sau instituție, impozitul de 10% este, de regulă, reținut și virat direct la ANAF de către plătitor. Persoana care obține venitul nu mai trebuie să calculeze și să plătească impozitul separat, dacă acesta a fost deja reținut.

Dacă există mai multe contracte de drepturi de autor, fiecare sumă se cumulează pentru calculul venitului net și pentru posibilele contribuții sociale.

Declarația Unică (formularul 212)

Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor trebuie să depună Declarația Unică până la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii /definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale.

De asemenea, termenul de depunere poate fi oricând în cursul anului, în vederea declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul 2025 au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se depune și de către persoanele fizice care optează în cursul anului 2026 pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Nu se mai declară pe estimat nici impozitul, nici CAS-ul, nici CASS-ul.

În 2026 ANAF va transmite contribuabililor declarația unică precompletată cu datele privind impozitul, CAS și CASS aferente anului 2025, conform informaţiilor disponibile în bazele de date.

Formularul 212: Unde se depune

  • în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz;

Prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

  • prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);
  • pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Declaraţia poate fi corectată de contribuabili din propria iniţiativă, ori decâte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr.207/2015.

Drepturi de autor: Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Contribuabilii, persoane fizice, care realizează în mod individual sau în asociere venituri din activități independente, au obligația să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurare a activității lor cu ajutorul Jurnalului de vânzări și al Jurnalului decumpărări și se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situații:

  • a. prin opțiune;
  • b. la depășirea plafonului de scutire de 395.000 lei prevăzut în Codul fiscal;
  • c. în situația în care efectuează achiziții intracomunitare, presteazăsauprimesc servicii către/de la persoane impozabile din UE.

