Doar 85% din mașinile noi din UE ar putea fi electrice în 2035, arată un studiu

Cota de piaţă a vehiculelor electrice noi în Europa va fi de doar 85% sau chiar mai puţin, în contextul relaxării cerinţei ca producătorii de automobile să vândă doar vehicule complet electrice în UE în 2035, potrivit unui studiu publicat marţi de organizația neguvernamentală Transport & Environment.

Confruntată cu criza din sectorul auto european, luna trecută, Comisia Europeană a propus abandonarea obiectivului de scădere cu 100% a emisiilor vehiculelor în 2035, care ar fi presupus vânzarea exclusivă de vehicule electrice în Europa, în favoarea unei reduceri de doar 90%, cu anumite condiţii, informează AFP preluată de Agerpres.

Aceste flexibilităţi vor permite producătorilor să continue să vândă toate tipurile de vehicule şi după 2035, cu condiţia ca diferenţa de 10% să fie compensată prin introducerea pe piaţă a combustibililor alternativi (până la 3%) şi de utilizarea oţelului cu conţinut scăzut de carbon (până la 7%).

Prin urmare, Transport & Environment estimează că „ponderea de piaţă a vehiculelor electrice ar ajunge la doar 85% în 2035”, în loc de 100% vizat de regulamentul actual. În plus, „emisiile de CO2 provenite de la maşini între 2025 şi 2050 vor reprezenta cu 720 de milioane de tone de CO2 sau cu 10% mai mult” decât obiectivul iniţial.

Flexibilizarea regulilor UE ar putea crește emisiile și încetini tranziția electrică

„De asemenea, propunerea introduce o incertitudine semnificativă, deoarece vânzările de vehicule electrice ar putea varia între 50% şi 95% (din piaţă) în funcţie de strategia de mix tehnologic adoptată", adaugă T&E.

Organizația nonguvernamentală apreciază că în special „creditele pentru combustibili alternativi şi amânarea obiectivului pentru 2030 sunt cele mai dăunătoare două flexibilităţi propuse şi ar trebui eliminate”.

Planul prezentat în decembrie de Executivul comunitar propune ca obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 pentru 2030 în sectorul auto, o măsură însoţită de sancţiuni, să fie înlocuit cu o medie a emisiilor pentru perioada 2030-2032.

Elementul final de incertitudine este reprezentat de faptul că Parlamentul European şi Consiliul trebuie să voteze această propunere, iar „o slăbire suplimentară (un obiectiv de reducere de 80% până în 2035, o medie pe cinci ani şi credite suplimentare extinse) ar reduce ponderea vehiculelor electrice la 70% până în 2035”, conchide studiul realizat de organizația neguvernamentală Transport & Environment.

În 2025, conform datelor furnizate de producători, maşinile complet electrice au reprezentat 17,4% din vânzările din Europa.

Editor : Ana Petrescu